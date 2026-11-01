Ciara Mageean: Πέθανε η Ιρλανδή Ολυμπιονίκης και πρωταθλήτρια Ευρώπης - Η μάχη με τον καρκίνο

Snapshot Η Ιρλανδή Ολυμπιονίκης και πρωταθλήτρια Ευρώπης Ciara Mageean πέθανε μετά από μάχη με καρκίνο του εντέρου σε ηλικία 34 ετών.

Η Mageean διαγνώστηκε με καρκίνο τον Μάιο του 2025 και ανακοίνωσε δημόσια την τελική της διάγνωση νωρίτερα το 2026.

Λίγες εβδομάδες πριν τον θάνατό της, παντρεύτηκε τον μακροχρόνιο σύντροφό της Thomas Moran σε τελετή στο Μπέλφαστ.

Η Athletics Ireland εξέφρασε τα συλλυπητήριά της και τόνισε το θάρρος και την επιρροή της Mageean στον αθλητισμό και την κοινότητα.

Η Ciara Mageean περιγράφεται ως αγαπημένη κόρη, αδερφή, σύζυγος, φίλη και πηγή έμπνευσης για πολλούς. Snapshot powered by AI

Μία από τις πιο εμβληματικές αθλητικές παρουσίες της Ιρλανδίας, η Ciara Mageean πέθανε μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο του εντέρου το πρωί της Κυριακής όπως έκανε γνωστό η οικογένειά της, σε δήλωση που δημοσιεύθηκε στον λογαριασμό της στο Instagram: «Στις 6:30 π.μ. σήμερα το πρωί, η Ciara έχασε τη μάχη με τον καρκίνο περιτριγυρισμένη από τα αγαπημένα της πρόσωπα.

«Μια αγαπημένη κόρη, αδερφή, σύζυγος, φίλη και έμπνευση για τόσους πολλούς, θα της λείψει βαθιά. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή της».

Η Mageean διαγνώστηκε τον Μάιο του 2025 πριν μοιραστεί με θάρρος δημόσια την τελική της διάγνωση νωρίτερα φέτος.

Μία από τις μεγαλύτερες αθλήτριες μεσαίων αποστάσεων της Ιρλανδίας, Ολυμπιονίκης και πρωταθλήτρια Ευρώπης στα 1500 μέτρα.

Μόλις πριν από εβδομάδες, η Ciara και ο μακροχρόνιος σύντροφός της Thomas Moran γιόρτασαν τον γάμο τους σε μια όμορφη τελετή στο Μπέλφαστ.

Irish Olympian and European champion runner Ciara Mageean has died aged 34 https://t.co/YbVtj5S3sw — RTÉ News (@rtenews) November 1, 2026

Η Athletics Ireland δημοσίευσε μια δήλωση στην οποία απέτισε φόρο τιμής στην αθλήτρια.

«Η Ciara ήταν μια πολύ αγαπημένη και εμπνευσμένη φιγούρα που άγγιξε τις ζωές τόσων πολλών. Το θάρρος, η ζεστασιά και το πνεύμα της θα αφήσουν μια διαρκή κληρονομιά.

«Οι σκέψεις και τα ειλικρινή συλλυπητήρια όλων στην Athletics Ireland είναι με την οικογένεια, τους φίλους και τους αγαπημένους της Ciara σε αυτή την απίστευτα δύσκολη στιγμή.

«Ας αναπαυθεί εν ειρήνη».