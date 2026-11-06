Τροχαίο στη Λάρισα: ΙΧ συγκρούστηκε με δίκυκλο - Ένας τραυματίας

Snapshot Ένα ΙΧ συγκρούστηκε με δίκυκλο στην οδό Ιωαννίνων στη Λάρισα το απόγευμα της Παρασκευής.

Ο αναβάτης της μηχανής τραυματίστηκε στο ατύχημα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Οι συνθήκες της σύγκρουσης παραμένουν αδιευκρίνιστες. Snapshot powered by AI

Ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη Λάρισα και συγκεκριμένα στην οδό Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με το kosmoslarissa.gr, συγκρούστηκαν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα ΙΧ με δίκυκλο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο αναβάτης της μηχανής.

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέροντας τον τραυματία στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

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