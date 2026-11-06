Τροχαίο στη Λάρισα: ΙΧ συγκρούστηκε με δίκυκλο - Ένας τραυματίας
Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ο τραυματίας
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- Ένα ΙΧ συγκρούστηκε με δίκυκλο στην οδό Ιωαννίνων στη Λάρισα το απόγευμα της Παρασκευής.
- Ο αναβάτης της μηχανής τραυματίστηκε στο ατύχημα.
- Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.
- Οι συνθήκες της σύγκρουσης παραμένουν αδιευκρίνιστες.
Ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη Λάρισα και συγκεκριμένα στην οδό Ιωαννίνων.
Σύμφωνα με το kosmoslarissa.gr, συγκρούστηκαν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα ΙΧ με δίκυκλο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο αναβάτης της μηχανής.
Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέροντας τον τραυματία στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.
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