Τραμπ: Αποχωρεί η μακροχρόνια επικεφαλής προσωπικού του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς

Στη θέση της αναβαθμίζεται ο μέχρι πρότινος αναπληρωτής της, Στίβεν Μίλερ, επίσης επί μακρόν στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Τραμπ: Αποχωρεί η μακροχρόνια επικεφαλής προσωπικού του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς
Ο αναπληρωτής επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ, αριστερά, και η επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς ακούνε κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ...
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αποχώρηση της Σούζι Γουάιλς από τη θέση της επικεφαλής προσωπικού του Λευκού Οίκου.
  • Ο Στίβεν Μίλερ, αναπληρωτής επικεφαλής και στενός συνεργάτης του Τραμπ, θα αναλάβει τη θέση της Γουάιλς από τη Δευτέρα.
  • Η Γουάιλς θα μεταφερθεί στην «Πολιτική Επιχείρηση Τραμπ» μετά την αποχώρησή της.
  • Η Γουάιλς, που πάλεψε πρόσφατα με τον καρκίνο και βρίσκεται σε ύφεση, θεωρείται από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες της κυβέρνησης Τραμπ.
  • Η αλλαγή γίνεται μετά από σημαντικές ήττες των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, με απώλεια ελέγχου και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου.
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Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ο Στίβεν Μίλερ, ο αναπληρωτής επικεφαλής του προσωπικού του, θα αντικαταστήσει την επικεφαλής Σούζι Γουάιλς.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ είπε ότι η Γουάιλς έκανε «εξαιρετική δουλειά» και θα μεταφερθεί στην «Πολιτική Επιχείρηση Τραμπ».

Η είδηση έρχεται αφότου οι Ρεπουμπλικάνοι υπέστησαν μια σειρά από σημαντικές ήττες στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας του ελέγχου και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου.

Ο Μίλερ, που θεωρείται ο αρχιτέκτονας της σκληροπυρηνικής μεταναστευτικής πολιτικής του Τραμπ, υπήρξε πιστός σύμμαχος του προέδρου και υπηρέτησε ως ανώτερος σύμβουλός του κατά την πρώτη του κυβέρνηση. Ο Τραμπ είπε ότι θα αναλάβει τον νέο ρόλο τη Δευτέρα.

Η Γουάιλς έδωσε την παραίτησή της στον Τραμπ το βράδυ της Πέμπτης, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο CBS News, ενώ σε δήλωσή της είπε ότι το να είσαι στην ομάδα του Τραμπ ήταν «τιμή ζωής».

Η Γουάιλς, 69 ετών, θεωρείται από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες της κυβέρνησης Τραμπ και κάποια ιδιαίτερα κοντά στον πρόεδρο των ΗΠΑ. Πρόσφατα πάλεψε με τον καρκίνο, ανακοινώνοντας τον Σεπτέμβριο, έξι μήνες μετά τη διάγνωσή της, ότι βρισκόταν σε ύφεση.

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