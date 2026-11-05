ΗΠΑ: Το πρώτο στέλεχος του Τραμπ που παραιτείται μετά τη βαριά ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές

Snapshot Η Χαρμίτ Ντίλον παραιτήθηκε από την ηγεσία της Διεύθυνσης Πολιτικών Δικαιωμάτων του υπουργείου Δικαιοσύνης μετά τη βαριά ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές.

Κατά τη θητεία της, η Ντίλον μετέβαλε την αποστολή της υπηρεσίας, εστιάζοντας σε ζητήματα όπως η «ιδεολογία woke» και η συμμετοχή διεμφυλικών αθλητριών, αντί για την παραδοσιακή προστασία των εκλογικών δικαιωμάτων και την καταπολέμηση των διακρίσεων.

Υπό την ηγεσία της, η υπηρεσία απέσυρε δικαστικές προσφυγές για την προστασία των εκλογικών δικαιωμάτων και επικεντρώθηκε στην ομοσπονδιακή παρέμβαση στις εκλογές, κατέθεσε αιτήσεις για πρόσβαση σε εκλογικούς καταλόγους που απορρίφθηκαν στα δικαστήρια.

Η Ντίλον οργάνωσε τη μεγαλύτερη αποστολή εκλογικών παρατηρητών στην ιστορία του υπουργείου Δικαιοσύνης, προκαλώντας αντιδράσεις ως πρακτική εκφοβισμού ψηφοφόρων.

Κατά τη θητεία της σημειώθηκε μαζική αποχώρηση προσωπικού από τη Διεύθυνση Πολιτικών Δικαιωμάτων, ενώ η υπηρεσία επίσης εγκατέλειψε έρευνες για αστυνομική αυθαιρεσία και παραβιάσεις πολιτικών δικαιωμάτων. Snapshot powered by AI

Η επικεφαλής της ιστορικής Διεύθυνσης Πολιτικών Δικαιωμάτων του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης παραιτήθηκε, αποτελώντας το πρώτο υψηλόβαθμο στέλεχος της κυβέρνησης Τραμπ που αποχωρεί μετά τη βαριά ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές αυτής της εβδομάδας.

Η Χαρμίτ Ντίλον (Harmeet Dhillon), η οποία κατά τη διάρκεια της 18μηνης θητείας της στο υπουργείο Δικαιοσύνης απομάκρυνε την υπηρεσία από βασικές αποστολές της, όπως η προστασία των εκλογικών δικαιωμάτων, ο έλεγχος της αστυνομικής δράσης και η καταπολέμηση των φυλετικών διακρίσεων, υπέβαλε την παραίτησή της την Πέμπτη.

«Υπερασπίστηκε τις ατομικές ελευθερίες κάθε Αμερικανού και εφάρμοσε τον νόμο χωρίς φόβο ή μεροληψία», ανακοίνωσε την Πέμπτη ο υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς.

«Το υπουργείο την ευχαριστεί για την αφοσιωμένη προσφορά της στη δημόσια υπηρεσία και της εύχεται κάθε επιτυχία στις μελλοντικές της δραστηριότητες», πρόσθεσε.

Η Ντίλον, δικηγόρος που είχε υποστηρίξει τις προσπάθειες του προέδρου να ανατρέψει την εκλογική του ήττα το 2020 και εντάχθηκε το 2024 στην ομάδα του για τη «διασφάλιση της ακεραιότητας των εκλογών», είχε αναπροσανατολίσει τη Διεύθυνση Πολιτικών Δικαιωμάτων προς τη διερεύνηση αυτού που αποκαλούσε «ιδεολογία woke».

Στις νέες προτεραιότητές της περιλαμβάνονταν η συμμετοχή διεμφυλικών αθλητριών σε γυναικεία αθλήματα, η «μεροληψία εις βάρος των χριστιανών» και οι οργανισμοί που εφαρμόζουν πολιτικές διαφορετικότητας, ισότητας και συμπερίληψης (DEI).

Τα ζητήματα αυτά, που βρίσκονται στο επίκεντρο των πολιτισμικών και ιδεολογικών αντιπαραθέσεων στις ΗΠΑ, σηματοδοτούσαν απομάκρυνση από την παραδοσιακή αποστολή της υπηρεσίας, δηλαδή την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προστασία των δικαιωμάτων κοινωνικών ομάδων που έχουν υποστεί ιστορικά περιθωριοποίηση.

Είχε προαναγγείλει την αποχώρησή της πριν από τις εκλογές

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Ντίλον είχε ενημερώσει αξιωματούχους του Λευκού Οίκου πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές ότι σχεδίαζε να αποχωρήσει από την κυβέρνηση.

Φέρεται, επίσης, να είχε εκφράσει δυσαρέσκεια για άλλα υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Δικαιοσύνης, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε παραγκωνιστεί κατά την επιλογή προσώπων για άλλες ανώτερες θέσεις στην υπηρεσία.

Απαντώντας σε αιτήματα για σχολιασμό, το υπουργείο Δικαιοσύνης παρέπεμψε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, η οποία περιείχε τη σύντομη δήλωση του Μπλανς.

Σε κάθε περίπτωση, η χρονική συγκυρία της αποχώρησής της συμπίπτει με τη σαρωτική ήττα του κόμματος του προέδρου, ενώ οι Δημοκρατικοί που αναλαμβάνουν τον έλεγχο του Κογκρέσου προετοιμάζονται να ξεκινήσουν έρευνες για στελέχη της κυβέρνησης σε ολόκληρο τον κρατικό μηχανισμό.

Υπό την ηγεσία της Ντίλον, η Διεύθυνση Πολιτικών Δικαιωμάτων, η οποία θεωρείται το «πολυτιμότερο κόσμημα» του υπουργείου Δικαιοσύνης, απέσυρε δικαστικές προσφυγές που αποσκοπούσαν στην προστασία των εκλογικών δικαιωμάτων.

Αντί γι' αυτές, στράφηκε προς την εντατική ομοσπονδιακή παρέμβαση στη διοργάνωση και διαχείριση των εκλογών.

Το κρίσιμης σημασίας Τμήμα Εκλογικών Δικαιωμάτων μετατράπηκε σε εργαλείο των προσπαθειών της κυβέρνησης να αποκτήσει πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα ψηφοφόρων και να διερευνήσει καταγγελίες περί εκλογικής νοθείας.

Κατά την περίοδο πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, η υπηρεσία της κατέθεσε αγωγές κατά 30 πολιτειών και της Ουάσιγκτον, ζητώντας να της παραδοθούν οι εκλογικοί κατάλογοι.

Ομοσπονδιακοί δικαστές απέρριψαν 27 από αυτές τις προσφυγές.

«Η Χαρμίτ είναι μία από τις κορυφαίες νομικούς της χώρας σε εκλογικά ζητήματα και αγωνίζεται για να διασφαλίσει ότι θα καταμετρώνται όλες, και ΜΟΝΟ, οι νόμιμες ψήφοι», είχε δηλώσει ο Τραμπ το 2024, ανακοινώνοντας την υποψηφιότητά της για τη συγκεκριμένη θέση. Στον νέο της ρόλο στο υπουργείο Δικαιοσύνης, η Χαρμίτ θα υπερασπίζεται ακούραστα τα συνταγματικά μας δικαιώματα και θα εφαρμόζει τη νομοθεσία για τα πολιτικά και εκλογικά δικαιώματα με ΔΙΚΑΙΟ και ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ τρόπο».

Περισσότεροι από 900 παρατηρητές στις εκλογές

Η Ντίλον οργάνωσε τη μεγαλύτερη αποστολή εκλογικών παρατηρητών στην ιστορία του υπουργείου Δικαιοσύνης, στέλνοντας περισσότερους από 900 παρατηρητές σε εκλογικά τμήματα και στις 50 πολιτείες.

Η πρωτοβουλία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις υπεράσπισης των εκλογικών δικαιωμάτων, οι οποίες την κατήγγειλαν ως αντισυνταγματική πρακτική εκφοβισμού των ψηφοφόρων.

«Η ακεραιότητα των εκλογών αποτελεί μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες αυτής της κυβέρνησης και της Διεύθυνσής μας», είχε δηλώσει η Ντίλον τη Δευτέρα, μία ημέρα πριν ανοίξουν οι κάλπες, ανακοινώνοντας την ανάπτυξη των παρατηρητών.

«Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη που υλοποιούμε τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκλογικής παρακολούθησης στην ιστορία του υπουργείου Δικαιοσύνης και προωθούμε τη διαφάνεια στις εκλογές με αποφασιστικό τρόπο και χωρίς διακρίσεις».

Η Ντίλον συγκαταλεγόταν στους δικηγόρους που είχαν ταχθεί στο πλευρό του Τραμπ και υποστήριξαν τη δικαστική του προσπάθεια να ακυρώσει τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών του 2020.

Είχε επίσης συμβάλει στην έναρξη της αποτυχημένης εκστρατείας του υπουργείου Δικαιοσύνης για την απόκτηση δεδομένων ψηφοφόρων κατά τους μήνες που προηγήθηκαν των ενδιάμεσων εκλογών.

Μαζική αποχώρηση προσωπικού από τη Διεύθυνση Πολιτικών Δικαιωμάτων

Νωρίτερα φέτος, η υπηρεσία της Ντίλον ανακοίνωσε επίσης ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης εγκαταλείπει τις έρευνες για καταγγελίες αστυνομικής αυθαιρεσίας, παραβιάσεων του Συντάγματος και καταπατήσεων πολιτικών δικαιωμάτων, οι οποίες είχαν ξεκινήσει μετά από υποθέσεις αστυνομικών δολοφονιών που είχαν προκαλέσει μεγάλη δημοσιότητα.

Κατά τη θητεία της σημειώθηκε μαζική αποχώρηση εκατοντάδων μόνιμων στελεχών και κυβερνητικών δικηγόρων, οι οποίοι είτε παραιτήθηκαν είτε εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους.

Περισσότερο από το 75% του προσωπικού της Διεύθυνσης αποχώρησε από την υπηρεσία κατά την τελευταία διετία.

«Η Χαρμίτ Ντίλον υπήρξε η πιο καταστροφική, παράνομη και γεμάτη μίσος επικεφαλής της Διεύθυνσης Πολιτικών Δικαιωμάτων στην ιστορία του υπουργείου Δικαιοσύνης», δήλωσε η Στέισι Γιανγκ (Stacey Young), εκτελεστική διευθύντρια της οργάνωσης Justice Connection.

Η οργάνωση αποτελείται από πρώην στελέχη του υπουργείου Δικαιοσύνης, τα οποία ασκούν δημόσια κριτική στις ανατροπές που έχει επιφέρει η κυβέρνηση στη λειτουργία της υπηρεσίας.

«Τα πολιτικά δικαιώματα των Αμερικανών δεν προστατεύονται από μόνα τους. Για σχεδόν 70 χρόνια, η Διεύθυνση Πολιτικών Δικαιωμάτων έκανε πράξη τη νομοθεσία για τα πολιτικά δικαιώματα, την οποία οι Αμερικανοί είχαν διεκδικήσει. Η Ντίλον τη διέλυσε», ανέφερε η Γιανγκ.

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