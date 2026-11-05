Έκαναν πέρα τη woke ατζέντα και επικράτησαν: Πώς διαμορφώθηκε το «μπλε κύμα» στις εκλογές των ΗΠΑ

Φαίνεται ότι ακόμη και η αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος, η οποία είχε υπερασπιστεί επανειλημμένα την woke ατζέντα, έχει στρέψει πλέον την προσοχή της στα οικονομικά ζητήματα

Ειρήνη Κοστιούκ

Έκαναν πέρα τη woke ατζέντα και επικράτησαν: Πώς διαμορφώθηκε το «μπλε κύμα» στις εκλογές των ΗΠΑ

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, και η βουλευτήςτης Νέας Υόρκης, Αλεξάντρια Κορτέζ-Οκάσιο

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι Δημοκρατικοί στράφηκαν από την woke ατζέντα προς την εστίαση στα οικονομικά ζητήματα στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.
  • Η στροφή αυτή θεωρείται καθοριστική για την εκλογική τους επιτυχία, καθώς επικεντρώθηκαν σε θέματα όπως το κόστος της βενζίνης, των τροφίμων και των ενοικίων.
  • Η αριστερή πτέρυγα του κόμματος, συμπεριλαμβανομένων ηγετικών στελεχών όπως η Αλεξάνδρια Οκάσιο-Κορτέζ, αποστασιοποιήθηκε από την woke ατζέντα λόγω αρνητικών αντιδράσεων και εκλογικών απωλειών.
  • Οι Δημοκρατικοί εξακολουθούν να επεξεργάζονται κοινωνικά θέματα, αλλά αποφεύγουν να τα αναδεικνύουν δημόσια στις προεκλογικές τους καμπάνιες.
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Κατά την διάρκεια της προεκλογικής τους εκστρατείας για τις ενδιάμεσες εκλογές, πολλοί Δημοκρατικοί, συμπεριλαμβανομένου της Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, μίας ηγετικής φυσιογνωμίας της αριστερής πτέρυγας του κόμματος, αποφάσισαν να αποστασιοποιηθούν από την λεγόμενη woke ατζέντα, και αντ' αυτού να επικεντρωθούν περισσότερο στα οικονομικά ζητήματα που προβληματίζουν τους Αμερικανούς πολίτες.

Και αυτό, σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, μπορεί να τους χάρισε την νίκη.

Τα δικαιώματα των LGBTQ+, η καταπολέμηση των φυλετικών και φυλετικών ανισοτήτων και τα αναπαραγωγικά δικαιώματα είναι κοινωνικά ζητήματα που συχνά ομαδοποιούνται κάτω από τον γενικό όρο της woke ατζέντας. Ωστόσο, οι Δημοκρατικοί φάνηκε να τα είχαν αφήσει στην άκρη εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

«Η οικονομία έχει επισκιάσει τα πάντα. Οι Δημοκρατικοί, πλέον, εστιάζουν σε αυτά τα ζητήματα, όπως είναι οι υψηλές τιμές της βενζίνης, το κόστος των τροφίμων και τα ενοίκια», δήλωσε ο Μπέντζαμιν ΒανΝτριού, πολιτικός αναλυτής και συγγραφέας μιας μελέτης για τη woke ατζέντας.

Alexandria Ocasio-Cortez

Η Δημοκρατική βουλευτής της Νέας Υόρκης, Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ

AP

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Δημοκρατικοί πήραν ένα σκληρό μάθημα από την ήττα τους στις προεδρικές εκλογές του 2024, όταν οι Ρεπουμπλικανοί γελοιοποιούσαν και περιόριζαν ολόκληρη την προεκλογική εκστρατεία της Χάρις σε αυτά τα ζητήματα, χαρακτηρίζοντας την ατζέντα της «απειλητική για τους ψηφοφόρους».

Πολλοί Δημοκρατικοί ψηφοφόροι θεωρούν επίσης ότι η woke ατζέντα έχει γίνει πλέον υπερβολική, ειδικά όσον αφορά το «cancel culture» («κουλτούρα της ακύρωσης»).

Η ήττα που υπέστη η 37χρονη Φραντσέσκα Χονγκ, μια εξέχουσα αριστερή υποψήφια των Δημοκρατικών στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών για τη θέση του κυβερνήτη στο Ουισκόνσιν, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, προηγούνταν με μεγάλη διαφορά έναντι του πιο μετριοπαθούς Δημοκρατικού αντιπάλου της. Όμως, λίγες μόνο ημέρες πριν από τις προκριματικές εκλογές, επανήλθαν στο προσκήνιο σχόλια που είχε κάνει το 2020, με τα οποία είχε υποστηρίξει ότι οι Αμερικανοί θα έπρεπε να «ακυρώσουν» την Ημέρα των Ευχαριστιών, περιγράφοντάς την ως μια ημέρα «γιορτής του αποικιοκρατισμού».

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν εθνική κατακραυγή στα ΜΜΕ, με αποτέλεσμα να χάσει τις εκλογές με μικρή διαφορά.

Francesca Hong

Η Φραντσέσκα Χονγκ

AP

Εστιάζοντας στα οικονομικά ζητήματα

Μιλώντας στο ABC News αυτό το καλοκαίρι, η Οκάσιο-Κορτέζ παραδέχτηκε γελώντας ότι η woke ατζέντα που επικράτησε μέχρι και το 2024, «ήταν τρελή». Η συγκεκριμένη δήλωση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους υποστηρικτές της, αλλά επίσης σηματοδότησε μια στρατηγική αναπροσαρμογή για μια πολιτικό που έχει φιλοδοξίες να θέσει υποψηφιότητα για το 2028.

Η βουλευτής της Νέας Υόρκης υπήρξε μία από τις πιο ένθερμες υποστηρίκτριες της woke ατζέντας, η οποία κορυφώθηκε στις ΗΠΑ στις αρχές του 2020, εν μέσω των διαδηλώσεων του κινήματος «Black Lives Matter» και του κινήματος #MeToo.

Ayanna Pressley,Alexandria Ocasio-Cortez

Η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ

AP

Φαίνεται ότι ακόμη και η αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος, η οποία είχε υπερασπιστεί επανειλημμένα την woke ατζέντα, έχει στρέψει πλέον την προσοχή της στα οικονομικά ζητήματα.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος δεν διστάζει να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την woke ατζέντα, αλλά επικεντρώνει τις εκστρατείες του στο κόστος διαβίωσης.

NYC Mayor Race

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι

AP

Ωστόσο, ακόμη και αν Δημοκρατικοί έχουν αρχίσει να απομακρύνονται από αυτά τα ζητήματα, οι Ρεπουμπλικανοί δεν σταματούν να τα χρησιμοποιούν εναντίον τους.

Για παράδειγμα, ο Τσακ Γκρέι, ο Ρεπουμπλικανός που επικράτησε στο Ουαϊόμινγκ και κέρδισε έδρα για τη Βουλή των Αντιπροσώπων, είχε χτίσει την εκστρατεία του γύρω από την απαγόρευση των ανεμογεννητριών, αποκαλώντας τις «woke». Ο βασικός επικριτής της woke ατζέντας, όμως, είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν χάνει ποτέ την ευκαιρία να θίξει αυτά τα θέματα, ειδικά τη συμμετοχή των τρανσέξουαλ στα πανεπιστημιακά αθλήματα.

Παρόλα αυτά, αυτή η στρατηγική στροφή των Δημοκρατικών προς τα οικονομικά ζητήματα της χώρας δεν σημαίνει ότι δεν ασχολούνται πλέον με τα κοινωνικά ζητήματα, απλά προτιμούν να μην μιλούν δημόσια γι' αυτά.

«Οι Δημοκρατικοί εξακολουθούν να συζητούν στο παρασκήνιο νομοθετικές και πολιτικές ιδέες για τα κοινωνικά ζητήματα, απλά δεν κάνουν λόγο για αυτές στις προεκλογικές τους εκστρατείες», σημείωσε ο ΒανΝτριού.

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