Πέντε λόγοι για τους οποίους οι Ρεπουμπλικανοί υπέστησαν τόσο βαριά ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές

Snapshot Οι Ρεπουμπλικανοί υπέστησαν βαριά ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές λόγω της αύξησης του κόστους διαβίωσης, που οι ψηφοφόροι απέδωσαν σε μεγάλο βαθμό στην κυβέρνηση Τραμπ.

Ο πόλεμος με το Ιράν και οι επιπτώσεις του στην τιμή των καυσίμων ήταν παράγοντας δυσαρέσκειας και μείωσης της υποστήριξης στους Ρεπουμπλικανούς.

Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν έδαφος με αυθεντικούς υποψηφίους που επικεντρώθηκαν σε θέματα όπως το κόστος διαβίωσης και η υγειονομική περίθαλψη.

Η αντιδημοφιλία του Ντόναλντ Τραμπ και η αποσύνδεση του με τα προβλήματα της χώρας επιβάρυναν σημαντικά το κόμμα του.

Υπήρξε σημαντική μετατόπιση ψηφοφόρων ισπανόφωνων και μαύρων προς τους Δημοκρατικούς, αντιστρέφοντας προηγούμενες τάσεις υπέρ των Ρεπουμπλικανών. Snapshot powered by AI

Οι Δημοκρατικοί σημείωσαν μια συντριπτική νίκη στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, εξασφαλίζοντας τον έλεγχο τόσο της Γερουσίας όσο και της Βουλής των Δημοκρατικών, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί υπέστησαν μια τόσο βαριά ήττα.

Αν και το κόμμα του εκάστοτε εν ενεργεία προέδρου συνήθως βρίσκεται αντιμέτωπο με δυσκολίες στις συγκεκριμένες εκλογικές αναμετρήσεις, το μέγεθος της ήττας των Ρεπουμπλικάνων θεωρείται ως μια ηχηρή απόρριψη των δύο ετών της θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Από τους οργισμένους ψηφοφόρους μέχρι τη χαμηλή δημοτικότητα του προέδρου, αυτοί είναι πέντε λόγοι για τους οποίους οι Ρεπουμπλικανοί έχασαν τόσες πολλές έδρες, σύμφωνα με ανάλυση του BBC.

1. Η ραγδαία αύξηση του κόστους διαβίωσης

Από την μία άκρη στην άλλη, οι ψηφοφόροι σε όλες τις ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωποι με το πρόβλημα της ραγδαίας αύξησης του κόστους των βασικών αγαθών. Αυτή η δυσαρέσκεια ήταν εμφανής στις κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις.

«Οι τιμές της βενζίνης, των τροφίμων, όλα ακριβαίνουν», δήλωσε στο BBC μια ψηφοφόρος από τη Βόρεια Καρολίνα πριν από τις εκλογές, προσθέτοντας ότι σε αυτές τις εκλογές άλλαξε την ψήφο της και αποφάσισε να στηρίξει τους Δημοκρατικούς αντί για τους Ρεπουμπλικάνους.

Οι τιμές αυξήθηκαν κατά 3,7% το δωδεκάμηνο έως τον Σεπτέμβριο, με τις τιμές των καυσίμων και της ενέργειας να κινήθηκαν ανοδικά. Στις αρχές Οκτωβρίου, η μέση τιμή λιανικής πώλησης του ντίζελ στις ΗΠΑ ήταν ελάχιστα χαμηλότερες από το ιστορικό υψηλό των 6,52 δολαρίων (5,80 ευρώ) ανά γαλόνι, το οποίο είχε καταγραφεί τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.

Σχεδόν οκτώ στους δέκα ψηφοφόρους (79%) δήλωσαν ότι ο πληθωρισμός είχε προκαλέσει στους ίδιους και τις οικογένειές τους σοβαρές ή μέτριες δυσκολίες κατά το τελευταίο έτος, σύμφωνα με στοιχεία από δημοσκοπήσεις.

Παράλληλα, περισσότεροι από έξι στους δέκα ερωτηθέντες απέδωσαν την ευθύνη για την κατάσταση στον Τραμπ, επισημαίνοντας ότι θεωρούσαν πώς οι υψηλότερες από το συνηθισμένο τιμές οφείλονται στις πολιτικές του προέδρου.

2. Ο αντιδημοφιλής πόλεμος με το Ιράν

Ένας σημαντικός παράγοντας που οδήγησε στην άνοδο των τιμών ήταν ο πόλεμος με το Ιράν, τον οποίο ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ τον Φεβρουάριο.

Οι τιμές των καυσίμων εκτοξεύτηκαν στη συνέχεια, αφού η Τεχεράνη προχώρησε, ουσιαστικά, στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ ως αντίποινα, αποκλείοντας μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς διέλευσης πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) παγκοσμίως. Από τότε, οι Αμερικανοί ψηφοφόροι πληρώνουν το τίμημα στις αντλίες των πρατηρίων καυσίμων.

Ο πόλεμος έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα μη δημοφιλής στους περισσότερους Αμερικανούς. Για τους υποστηρικτές του κινήματος MAGA, η σύγκρουση έμοιαζε επίσης με αθέτηση των υποσχέσεων που είχε διατυπώσει ο Τραμπ στο πλαίσιο της προεκλογικής του ιδεολογίας «Πρώτα η Αμερική», όταν είχε δεσμευτεί ότι δεν θα εμπλέξει τις ΗΠΑ σε νέους πολέμους.

Περίπου έξι στους δέκα (63%) από τους ερωτηθέντες σε δημοσκόπηση δήλωσαν ότι οι ΗΠΑ έλαβαν λάθος απόφαση να αναλάβουν στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν.

Σε ξεχωριστή δημοσκόπηση, τα τρία τέταρτα των ψηφοφόρων (74%) δήλωσαν ότι η σύγκρουση αποτέλεσε κρίσιμο ή σημαντικό παράγοντα για την ψήφο τους στις εκλογές.

Το πρωί μετά τις εκλογές, ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι ο πόλεμος συνέβαλε στην ήττα των Ρεπουμπλικανών, αν και επέμεινε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το να παρέμβει για να εμποδίσει το Ιράν από τονα αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Ένα γιγαντιαίο πανό που απεικονίζει τον Στιβ Γουίτκοφ, τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον Τζέι Ντι Βανς καίγεται κατά τη διάρκεια μιας διαμαρτυρίας στην Πλατεία της Ισλαμικής Επανάστασης στην Τεχεράνη του Ιράν, την Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2026. AP

3. Το δυναμικό μήνυμα των Δημοκρατικών υποψηφίων

Η κλίμακα και η δυναμική του «μπλε» εκλογικού κύματος κατέστη δυνατό, χάρη σε ορισμένους ισχυρούς υποψηφίους, οι οποίοι έδειξαν την αυθεντικότητα τους, ακόμη και σε πολιτείες που αποτελούν παραδοσιακά προπύργια των Ρεπουμπλικάνων.

Οι υποψήφιοι των Δημοκρατικών παρέμειναν πιστοί σε ένα σταθερό προεκλογικό μήνυμα σχετικά με το κόστος διαβίωσης και την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη.

Ο πρώην εκπαιδευτικός Τζέιμς Ταλαρίκο και ο πάστορας Άνταμ Χάμιλτον αναφέρθηκαν επίσης στην πίστη τους με έναν τρόπο που βρήκε ανταπόκριση στους ψηφοφόρους στο Τέξας και στο Κάνσας αντίστοιχα.

Ο Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλαρίκο που εξελέξη γερουσιαστής στο Τέξας AP

Ο Άνταμ Χάμιλτον AP

Στη Νότια Καρολίνα, η Δημοκρατική Άννι Άντριους πέτυχε μια απρόσμενη εκλογική νίκη. Η πρώην παιδίατρος έδωσε έμφαση στο ζήτημα της προσιτότητας της υγειονομικής περίθαλψης και βρήκε ανταπόκριση σε μια χώρα όπου πολλοί θεωρούν ότι το σύστημα υγείας δεν λειτουργεί σωστά.

Η Άννι Άντριους AP

Ο Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ, πρώην αξιωματούχος στον τομέα της δημόσιας υγείας, ο οποίος επικράτησε στο Μίσιγκαν, διατηρώντας την έδρα των Δημοκρατικών, ανέδειξε το σύνθημα «να φύγει το χρήμα από την πολιτική και να επιστρέψει στην τσέπη των πολιτών» ως βασικό σημείο στην προεκλογική του εκστρατεία.

Ο Αμπντούλ-Ελ Σαγιέντ AP

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζον Όσοφ, ο οποίος επανεξελέγη στη Τζόρτζια, έθεσε το κόστος διαβίωσης και τη διαφθορά στο επίκεντρο της προεκλογικής του εκστρατείας. Η άνετη νίκη του 39χρονου σε μια πολιτεία όπου ο Τραμπ είχε κερδίσει δύο φορές, αναμένεται να ενισχύσει τις φήμες που τον θέλουν να βάζει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2028.

Ο Τζον Όσοφ AP

Ακόμη και ο ίδιος ο Τραμπ επαίνεσε τους Δημοκρατικούς, δηλώνοντας στο Fox News ότι «έκαναν καλή δουλειά».

Αντίθετα, ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί υποψήφιοι, όπως ο Κεν Πάξτον στο Τέξας, δέχθηκαν επικρίσεις για τις κακές προεκλογικές εκστρατείες τους, οι οποίες δεν εστίαζαν αρκετά στα προβλήματα των ψηφοφόρων.

4. Η αντιδημοτικότητα του Τραμπ επιβάρυνε τους Ρεπουμπλικάνους

Δύο από τα ζητήματα που προκάλεσαν την μεγαλύτερη δυσαρέσκεια στους ψηφοφόρους -η ραγδαία εκτόξευση των τιμών και ο πόλεμος με το Ιράν – συνδέονταν άμεσα με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Τα ποσοστά αποδοχής του είχαν υποχωρήσει ακόμη και μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων ψηφοφόρων, γεγονός που έκανε ορισμένες από αυτές τις πολιτείες, οι οποίες τον είχαν υποστηρίξει το 2024, ιδιαίτερα ευάλωτες.

Σε μία προσπάθεια του να κινητοποιήσει τους υποστηρικτές του, ο Τραμπ προέτρεψε τους ψηφοφόρους να φανταστούν ότι το όνομά του ήταν στο ψηφοδέλτιο.

Ωστόσο, έπειτα από περισσότερο από μια δεκαετία ως κεντρική φιγούρα στην αμερικανική πολιτική σκηνή, ορισμένοι εκλαμβάνουν τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών ως ένδειξη ότι η λάμψη του πολιτικού brand του Τραμπ έχει αρχίσει να εξασθενεί.

Με φόντο την αυξανόμενη οργή των ψηφοφόρων, η απόφαση του Τραμπ να βρεθεί στο επίκεντρο της εκστρατείας των Ρεπουμπλικάνων ήταν επικίνδυνο και φαίνεται να έφερε αντίθετα αποτελέσματα από εκείνα που ήθελε.

Τους μήνες πριν από τις εκλογές, οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι πολλοί Αμερικανοί ήθελαν ο Τραμπ να επικεντρωθεί περισσότερο στις ανησυχίες τους σχετικά με την εκτόξευση των τιμών.

Στην τελευταία προεκλογική του ομιλία τη Δευτέρα στην Ουάσιγκτον, ο Τραμπ αναφέρθηκε εκτενώς στο αμφιλεγόμενο έργο ανακαίνισης της «Reflecting Pool», της μεγάλης δεξαμενής νερού που βρισκόταν πίσω του.

5. Νέα μεταβολή των ισπανόφωνων και των μαύρων ψηφοφόρων

Πριν από δύο χρόνια, η στροφή ορισμένων ισπανόφωνων και μαύρων ψηφοφόρων προς τους Ρεπουμπλικάνους βοήθησε τον Τραμπ να εξασφαλίσει μια αποφασιστική νίκη. Στις ενδιάμεσες εκλογές, ωστόσο, αυτή τάση φαίνεται να έχει αντιστραφεί.

Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν και τις τρεις εκλογικές αναμετρήσεις για τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις εκλογικές περιφέρειες κατά μήκος των συνόρων του Τέξας με το Μεξικό, όπου συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού είναι ισπανόφωνοι.

Σύμφωνα με ανάλυση των New York Times, στις κομητείες που έχουν πλειοψηφία ισπανόφωνου πληθυσμού η στήριξη προς τους Ρεπουμπλικανούς υποψήφιους για τη Γερουσία, μειώθηκε κατά περισσότερες από 22 ποσοστιαίες μονάδες, σε σύγκριση με τις προεδρικές εκλογές του 2024.

«Η μεταβολή αυτή είναι μεγαλύτερη σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη σημαντική δημογραφική ομάδα της χώρας», δήλωσε ο δημοσιογράφος δεδομένων Τζεφ Άντελσον.

Η μετατόπιση αυτή έρχεται εν μέσω ευρείας δυσαρέσκειας για την εφαρμογή των μεταναστευτικών νόμων, με την πλειοψηφία (56%) των Αμερικανών να δηλώνει ότι έχει αρνητική άποψη για την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), σύμφωνα με το Pew Research Center.

Σημαντική μετατόπιση προς τους Δημοκρατικούς υποψηφίους στις εκλογές για τη Γερουσία καταγράφηκε και σε κομητείες με πλειοψηφία μαύρων ψηφοφόρων.

Η «μάχη» για τη Γερουσία στο Μισισίπι παραμένει ακόμη σε εξέλιξη, και είναι οριακή. Η πολιτεία έχει το υψηλότερο ποσοστό μαύρων ψηφοφόρων από οποιαδήποτε άλλη πολιτεία των ΗΠΑ (37%).

Εάν ο Σκότ Κόλομ καταφέρει να επικρατήσει, θα γίνει ο πρώτος Δημοκρατικός που εκλέγεται στη Γερουσία στο Μισισιπή από το 1982.

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