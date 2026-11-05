Ανάλυση CNN: Τι σημαίνει η ανάρτηση του Βανς για την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών

Η ήττα των Ρεπουμπλικανών στις φετινές ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, σηματοδοτεί την έναρξη μιας περιόδου πολιτικής αναταραχής στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να προσπαθεί ήδη να προωθήσει την προεκλογική του εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Λίγες ώρες αφού οι Ρεπουμπλικανοί έχασαν τον έλεγχο τόσο της Γερουσίας όσο και της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Βανς δημοσίευσε μια ανάρτηση στα social media, αποδίδοντας την εκλογική ήττα στον πόλεμο στο Ιράν στον πληθωρισμό και στην πολιτική στάση των ΗΠΑ απέναντι στο Ισραήλ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση, σύμφωνα με ανάλυση του CNN, περιγράφει μια εντυπωσιακή αντίθεση ανάμεσα στον Τραμπ και τον αντιπρόεδρό του, ο οποίος προσπαθεί να διεκδικήσει έναν ηγετικό ρόλο στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Αυτή η αντίθεση έγινε ιδιαίτερα αισθητή το βράδυ της Τετάρτης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρακολουθούσε την τοποθέτηση της τελευταίας δοκού να ανυψώνεται στην οροφή της υπό κατασκευή αίθουσας χορού, σε μία ημέρα που ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκουμ χαρακτήρισε «ημέρα εορτασμού».

«Φανταστείτε πολυέλαιους παντού εδώ σύντομα. Φανταστείτε μαρμάρινο δάπεδο. Ω, θα είναι πανέμορφο. Αυτό θα είναι το πιο όμορφο κτίριο», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Όπως σχολιάζει το αμερικανικό δίκτυο, ο Τραμπ έδειχνε να αγνοεί ή να αδιαφορεί για το γεγονός ότι η εμμονή του με ένα έργο προσωπικής προβολής συμβόλιζε την απόσταση της κυβέρνησής του από τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Αμερικανοί πολίτες. Το αυξημένο κόστος διαβίωσης είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δυσαρέσκειας των Αμερικανών, η οποία συνέβαλε στην ήττα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές.

Παραδόξως, καθώς συνομιλούσε με τους δημοσιογράφους, δεν φαινόταν απογοητευμένος από την επική ήττα του κόμματός του. Αντίθετα, όπως σχολιάζει το CNN, φαινόταν απελευθερωμένος — ικανός να αφιερωθεί πλήρως στην κατασκευή μιας υλικής κληρονομιάς, την οποία επιθυμεί να αφήσει πίσω του.

Την ίδια στιγμή, όμως, ο Βανς καλούνταν να αντιμετωπίσει μια πιο δύσκολη πρόκληση: Να σώσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα από την καταστροφή που έφερε η απώλεια της Βουλής και της Γερουσία, αλλά και να κατασκευάσει έναν νέο εκλογικό συνασπισμό που θα μπορούσε να διατηρήσει τις δικές του προεδρικές φιλοδοξίες ζωντανές.

Η ανάρτηση του Τζέι Ντι Βανς:

Οι θέσεις του Βανς και του Τραμπ δεν είναι συμβατές

Η ανάρτηση του Βανς, η οποία περιείχε πολλαπλές, όχι και τόσο καλά κρυμμένες, κριτικές για την προεδρία του Τραμπ και τη στρατηγική που υιοθέτησε στη δεύτερη του θητεία, ήταν μια αξιοσημείωτη κίνηση για έναν αντιπρόεδρο, λίγες ώρες αφού το κόμμα του είχε βιώσει μια συντριπτική ήττα στο Λευκό Οίκο.

Ο αντιπρόεδρος αναγνώρισε ότι το οικονομικό μήνυμα των Ρεπουμπλικανών δεν ήταν αρκετά αποτελεσματικό στην τελική ευθεία της προεκλογικής περιόδου, όταν ο Τραμπ αναφερόταν σε μια «χρυσή εποχή», ενώ οι τιμές της βενζίνης και του ντίζελ εκτοξευόταν στα ύψη. Επίσης, προσπάθησε να αποστασιοποιηθεί από τον πρόεδρο σε δύο καθοριστικά ζητήματα της θητείας του: τον πόλεμο με το Ιράν και την μεταναστευτική του πολιτική.

«Ο λόγος που χάσαμε είναι ο πόλεμος», έγραψε, αποδίδοντας στη σύγκρουση το εκλογικός αποτέλεσμα.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Είμαι ανοιχτός στην ιδέα ότι θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο εφαρμογής της μεταναστευτικής νομοθεσίας, εστιάζοντας περισσότερο, για παράδειγμα, στις επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν παράνομα εργατικό δυναμικό».

Ο αντιπρόεδρος αποκάλυψε, επίσης, ότι είχε ζητήσει από έναν δημοσκόπο, τον οποίο χαρακτήρισε «έναν από τους πιο έξυπνους ανθρώπους που γνωρίζω στην πολιτική», να του εξηγήσει τι θα έπειθε τους απογοητευμένους ψηφοφόρους του διδύμου Τραμπ-Βανς να επιστρέψουν. Οι τέσσερις προτεραιότητες που προέκυψαν ήταν ο τερματισμός του πολέμου, η εστίαση στο κόστος διαβίωσης και τον πληθωρισμό, η επιστροφή στην ιδεολογία του «Πρώτα η Αμερική» και η αλλαγή της σχέσης των ΗΠΑ με το Ισραήλ.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει το CNN και στην υποστήριξη που εξέφρασε ο Βανς προς την παρουσιάστρια του Fox News Ρέιτσελ Κάμπος-Ντάφι, η οποία είχε ζητήσει έναν διπλωματικό τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. Δεδομένου ότι, ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων, αυτό σηματοδότησε επίσης μια πιθανή ρήξη με τον πρόεδρο.

Παρόλα αυτά, ο Βανς φρόντισε να αποφύγει μια ευθεία σύγκρουση με τον Τραμπ, όταν ανέφερε τον πόλεμο ως αιτία των απωλειών των Ρεπουμπλικάνων, επισημαίνοντας ότι «ο πρόεδρος είχε αναγνωρίσει την επίδραση του πολέμου» στο αποτέλεσμα.

Ωστόσο, πίσω από αυτήν την φαινομενική συμφωνία υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά, που υποδηλώνει ότι οι θέσεις του Βανς και του Τραμπ δεν είναι συμβατές. Ο Τραμπ αντιμετωπίζει τον τον αντίκτυπο του πολέμου στις ενδιάμεσες εκλογές σχεδόν με νοσταλγία, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως ένα ηγέτη που συνειδητά έκανε μια πολιτική θυσία, ακόμη και αν αυτή οδήγησε σε αύξηση των τιμών των καυσίμων. «Δεν θα είχα κάνει τίποτα διαφορετικό», δήλωσε την Τετάρτη

Η τοποθέτηση του Βανς, ωστόσο, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ερμηνευθεί ο πόλεμος ως ένα στρατηγικό λάθος, που είχε βαρύ πολιτικό κόστος. «Αν θέλετε να υποστηρίξετε ότι άξιζε τον κόπο, ότι άξιζε να χάσουμε τη Γερουσία για τα επόμενα έξι χρόνια, τότε κάντε το», έγραψε.«Υποστηρίξτε ότι ήταν ένα τίμημα που άξιζε να πληρωθεί. Είτε συμφωνεί κανείς είτε διαφωνεί, αυτό τουλάχιστον είναι ειλικρινές. Όμως όλοι γνωρίζουν γιατί χάσαμε. Και οποιαδήποτε ειλικρινής συζήτηση για το πού πηγαίνουμε από εδώ και πέρα πρέπει να ξεκινήσει από αυτό»

Ο Τραμπ απέφυγε να δώσει συνέχεια στην διαφαινόμενη διαφωνία με τον αντιπρόεδρό του, δηλώνονας σε δημοσιογράφους ότι ο Βανς «πιθανώς είχε δίκιο» σχετικά με τον αντίκτυπο του πολέμου, επειδή η σύγκρουση «ανέβασε λίγο τις τιμές της βενζίνης βραχυπρόθεσμα».

Στη συνέχεια, ο Βανς προσπάθησε να κατευνάσει κάθε εντύπωση ρήξης, δημοσιεύοντας ένα βίντεο του Τραμπ, στο οποίο ο πρόεδρος χαρακτήρισε την παρέμβαση του «καλή».

Σύμφωνα με την ανάλυση του CNN, η στάση του Βανς απέναντι στον πόλεμο προκαλεί ενδιαφέρον, καθώς έρχεται σε αντίθεση με τον σκεπτικισμό που είχε εκφράσει στο παρελθόν για τις ξένες στρατιωτικές επεμβάσεις.

Ωστόσο, με τις αναφορές του στην ιδεολογία του «Πρώτα η Αμερική» και στην ανάγκη να αλλάξουν οι σχέσεις των ΗΠΑ με το Ισραήλ, ο αντιπρόεδρος φάνηκε επίσης να απευθύνεται στην απομονωτιστική πτέρυγα του συντηρητικού σχολιαστή Τάκερ Κάρλσον, ο οποίος ασκεί επιρροή στο κίνημα MAGA.

Όποιες και αν είναι οι προθέσεις του Βανς, είναι αμφίβολο, μετά τη συντριπτική ήττα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος την Τρίτη, αν οποιοσδήποτε συνδέεται με τον αντιδημοφιλή πόλεμο κατά του Ιράν — και αυτό περιλαμβάνει τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο — θα κληθεί να αντιμετωπίσει αυτό το πολιτικό βάρος εάν διεκδικήσει την προεδρία το 2028.

Στη μάχη της προεδρίας και ο Ρον ΝτεΣάντις

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις, ο οποίος ηττήθηκε στις προκριματικές εκλογές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος του 2024 από τον Τραμπ, είναι επίσης στην κούρσα για την προεδρία του 2028.

Ο ίδιος προχώρησε σε μια ιδιαίτερα σκληρή αποτίμηση της εκλογικής ήττας. «Είναι εξαιρετικά απίθανο οι Ρεπουμπλικανοί να ανακτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου το 2028. Ίσως να μην έχουν καμία πιθανότητα να ελέγξουν τη Γερουσία μέχρι το 2032», έγραψε ο ΝτεΣάντις στο X.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλά στους δημοσιογράφους μαζί με τον κυβερνήτη της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις AP

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο ΝτεΣάντις χαρακτήρισε το εκλογικό αποτέλεσμα ως ένα γεγονός «που ισοδυναμεί με πολιτική εξαφάνιση των Ρεπουμπλικανών σε πολλά μέρη της χώρας» συνέπειες που θα διαρκέσουν περισσότερο από μία δεκαετία. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο Τέξας, τονίζοντας ότι: «Αν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα δεν θα έχει το Τέξας, τότε το κόμμα κινδυνεύει να χάσει την ανταγωνιστικότητά του σε εθνικό επίπεδο».

Οι δηλώσεις του κυβερνήτη της Φλόριντα φαίνεται να εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό με αυτές του Βανς: Ως κινήσεις για την διεκδίκηση της μελλοντικής ηγεσίας του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, μετά την αποτυχία του Τραμπ.

Το βράδυ της Τρίτης, πολιτικοί αναλυτές αστειεύονταν ότι η προεκλογική εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές του 2028 θα ξεκινούσε το πρωί της Τετάρτης - και ο Τζέι Ντι Βανς μετέτρεψε το αστείο σε πραγματικότητα.

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