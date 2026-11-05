Πετρέλαιο: Βουτιά σχεδόν 9% στο Brent – Κάτω από τα 95 δολάρια μετά τις αμερικανικές εκλογές

Snapshot Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου σημείωσαν σημαντική πτώση, με το Brent να υποχωρεί κατά 8,5% και το αμερικανικό αργό WTI πάνω από 8%.

Η πτώση συνδέεται με τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και τις διπλωματικές προσπάθειες του Κατάρ.

Η σταδιακή αποκατάσταση των εξαγωγών πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο αυξάνει την προσφορά και συμβάλλει στην πτώση των τιμών.

Η αποκλιμάκωση των τιμών πετρελαίου μπορεί να μειώσει το ενεργειακό κόστος και τις πληθωριστικές πιέσεις στην Ελλάδα, αλλά η επίδραση στις τιμές καυσίμων δεν είναι άμεση λόγω άλλων παραγόντων.

Η πορεία των τιμών πετρελαίου παραμένει ευάλωτη σε πιθανή στρατιωτική κλιμάκωση ή αποτυχία των διαπραγματεύσεων στη Μέση Ανατολή. Snapshot powered by AI

Μεγάλη πτώση κατέγραψαν την Τετάρτη (4/11) οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, στον απόηχο των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ και των νέων ενδείξεων για ενδεχόμενη διπλωματική διευθέτηση της σύγκρουσης με το Ιράν.

Το Brent, που αποτελεί βασικό δείκτη αναφοράς για την ευρωπαϊκή και την ελληνική αγορά, υποχώρησε κατά περίπου 8,5%, στα 94,8 δολάρια το βαρέλι.

Το αμερικανικό αργό WTI σημείωσε απώλειες άνω του 8%, υποχωρώντας κοντά στα 88,4 δολάρια. Πρόκειται για την τρίτη διαδοχική συνεδρίαση πτώσης, με το Brent να κινείται σε χαμηλό ενός μήνα.

Η υποχώρηση των τιμών συνδέεται με τις προσδοκίες ότι οι νέοι πολιτικοί συσχετισμοί στην Ουάσιγκτον θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις πιέσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν επιθυμεί συμφωνία, ενώ στους Financial Times ανέφερε ότι οι ΗΠΑ δεν σχεδιάζουν άμεσα νέους βομβαρδισμούς μεγάλης κλίμακας. Παράλληλα, το Κατάρ συνεχίζει τις μεσολαβητικές προσπάθειες μεταξύ των δύο πλευρών.

Στην πτώση συμβάλλει και η σταδιακή αποκατάσταση των εξαγωγών πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο, αυξάνοντας τη διαθέσιμη προσφορά στην αγορά.

Τι σημαίνει για τις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα

Η αποκλιμάκωση του Brent αποτελεί θετική εξέλιξη για την ευρωπαϊκή οικονομία και την Ελλάδα, καθώς μπορεί να περιορίσει το ενεργειακό κόστος και τις πληθωριστικές πιέσεις. Ωστόσο, η υποχώρηση των διεθνών τιμών δεν μεταφέρεται αυτομάτως στις αντλίες, καθώς μεσολαβούν οι τιμές των διυλισμένων προϊόντων, η ισοτιμία ευρώ - δολαρίου και η φορολογία.

Παρά την αισιοδοξία των αγορών, η πορεία του πετρελαίου παραμένει άμεσα συνδεδεμένη με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση ή αποτυχία των διαπραγματεύσεων θα μπορούσε να ανατρέψει την εικόνα, επαναφέροντας ανοδικές πιέσεις στις τιμές.