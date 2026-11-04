Τραμπ: Μετά την ήττα στις εκλογές επέλεξε να μιλήσει για την αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου

Στην πρώτη δημόσια εμφάνισή του ο Τραμπ επέλεξε να πάει στο εργοτάξιο όπου κατασκευάζεται η αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Τραμπ: Μετά την ήττα στις εκλογές επέλεξε να μιλήσει για την αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπογράφει ένα κράνος εργασίας ενώ συνομιλεί με εργάτες στο εργοτάξιο της αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου 4 Νοεμβρίου 2026, στην Ουάσινγκτον

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μετά την ήττα των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές, ο Τραμπ επέλεξε να εμφανιστεί στο εργοτάξιο της αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου, αποφεύγοντας να αναφερθεί στο εκλογικό αποτέλεσμα.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος επικεντρώθηκε στην περιγραφή του σχεδίου κατασκευής της αίθουσας, χωρίς να σχολιάσει τις πολιτικές εξελίξεις.
  • Στην τελευταία ομιλία του πριν τις εκλογές, ο Τραμπ μίλησε από το Μνημείο Λίνκολν για έργα ανακατασκευής και όχι για την προεκλογική στήριξη των Ρεπουμπλικάνων.
  • Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι μια διαδικασία παραπομπής εναντίον του από τους Δημοκρατικούς μετά το 2027 θα μπορούσε να καταστρέψει το Δημοκρατικό κόμμα.
  • Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν υπάρχει λόγος παραπομπής εναντίον του.
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Αν και το αποτέλεσμα των εκλογών για το Κογκρέσο αποτέλεσε πικρή ήττα για τους Ρεπουμπλικάνους ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε στην πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά την κάλπη να πάει στο εργοτάξιο της μελλοντικής αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου.

Μάλιστα χαρακτήρισε την αίθουσα την «ωραιότερη του κόσμου, νομίζω». Χωρίς να κάνει καμιά αναφορά στις ενδιάμεσες εκλογές, ο Αμερικανός πρόεδρος που δεν φάνηκε να ενοχλείται από τους θορύβους στον χώρο αυτόν, επιδόθηκε στη μακρά περιγραφή του σχεδίου κατασκευής της αίθουσας, μιλώντας για τις «φλέβες» των μαρμάρων και για την τοποθέτηση των κουζινών, σε μια στιγμή που φαίνεται να είναι από τις πιο περίεργες της δεύτερης θητείας του.

Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράφει την τελευταία χαλύβδινη δοκό πριν από την τοποθέτησή της στο πλαίσιο των εργασιών κατασκευής της αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου, την Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2026, στην Ουάσινγκτον.

AP

Γενικά ο Τραμπ αποφεύγει να μιλάει για τις εκλογές και έχει προκαλέσει ανησυχία με την επικοινωνιακή στάση του στους Ρεπουμπλικάνους. Στην τελευταία ομιλία του πριν την 3η Νοεμβρίου οι Ρεπουμπλικάνοι ανέμεναν μία δυναμική ομιλία Τραμπ που θα έδινε το σήμα στους ψηφοφόρους να στηρίξουν τους υποψηφίους του κόμματός του. Αντ' αυτού ο πρόεδρος των ΗΠΑ προτίμησε να μιλήσει από το Μνημείο Λίνκολν και να αφιερώσει μεγάλο μέρος της ομιλίας του στα έργα ανακατασκευής της λίμνης των αντικατροπτρισμών.

Κατά την επίσκεψη του στο εργοτάξιο ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι το Δημοκρατικό κόμμα θα μπορούσε να «καταστραφεί» εάν επρόκειτο να κινήσει μια διαδικασία παραπομπής σε βάρος του μετά την ανάληψη του ελέγχου του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς στις αρχές του 2027.

Όταν ρωτήθηκε για αυτό το ενδεχόμενο, την επομένη της μεγάλης ήττας του Ρεπουμπλικανικού κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές, ο Τραμπ δήλωσε: «Νομίζω ότι αυτό θα κατέστρεφε το Δημοκρατικό κόμμα, εάν το έκαναν» και πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος παραπομπής του.

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