Τραμπ: Διαψεύδει ενδεχόμενη «καρατόμηση» Χέγκσεθ - «Κάνει πολύ καλή δουλειά»
Ο Αμερικανός πρόεδρος διέψευσε τα δημοσιεύματα και τις πληροφορίες ότι επεξεργάζεται το ενδεχόμενο να απομακρύνει τον Πιτ Χέγκσεθ από τη θέση του υπουργού Πολέμου
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- Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε τις φήμες περί απομάκρυνσης του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.
- Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Χέγκσεθ κάνει «πολύ καλή δουλειά».
- Οι φήμες για αντικατάσταση προέκυψαν μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές.
- Ο Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς απέδωσαν την ήττα στις επιπτώσεις του πολέμου κατά του Ιράν.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως ο υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ έχει κάνει «πολύ καλή δουλειά», διαψεύδοντας τις φήμες ότι σκοπεύει να τον αντικαταστήσει.
«Όχι, θεωρώ ότι κάνει πολύ καλή δουλειά», απάντησε ο Τραμπ σε δημοσιογράφο που τον ρώτησε σχετικά με το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του Χέγκσεθ.
Νωρίτερα, αρκετά αμερικανικά δίκτυα - όπως το CBS - μετέδιδαν πως ο αμερικανός πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο να αντικαταστήσει τον Χέγκσεθ, στον απόηχο της πανωλεθρίας που υπέστησαν οι Ρεπουμπλικάνοι στις ενδιάμεσες εκλογές, μια ήττα που ο Τραμπ και ο αντιπρόεδρός του Τζέι Ντι Βανς απέδωσαν στις επιπτώσεις του πολέμου εναντίον του Ιράν.