Τραμπ: Διαψεύδει ενδεχόμενη «καρατόμηση» Χέγκσεθ - «Κάνει πολύ καλή δουλειά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Πιτ Χέγκσεθ και τον Ντάν Κέιν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο. 6 Απριλίου 2026

Snapshot Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε τις φήμες περί απομάκρυνσης του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Χέγκσεθ κάνει «πολύ καλή δουλειά».

Οι φήμες για αντικατάσταση προέκυψαν μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς απέδωσαν την ήττα στις επιπτώσεις του πολέμου κατά του Ιράν. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως ο υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ έχει κάνει «πολύ καλή δουλειά», διαψεύδοντας τις φήμες ότι σκοπεύει να τον αντικαταστήσει.

«Όχι, θεωρώ ότι κάνει πολύ καλή δουλειά», απάντησε ο Τραμπ σε δημοσιογράφο που τον ρώτησε σχετικά με το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του Χέγκσεθ.

Νωρίτερα, αρκετά αμερικανικά δίκτυα - όπως το CBS - μετέδιδαν πως ο αμερικανός πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο να αντικαταστήσει τον Χέγκσεθ, στον απόηχο της πανωλεθρίας που υπέστησαν οι Ρεπουμπλικάνοι στις ενδιάμεσες εκλογές, μια ήττα που ο Τραμπ και ο αντιπρόεδρός του Τζέι Ντι Βανς απέδωσαν στις επιπτώσεις του πολέμου εναντίον του Ιράν.