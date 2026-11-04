Τραμπ: Διαψεύδει ενδεχόμενη «καρατόμηση» Χέγκσεθ - «Κάνει πολύ καλή δουλειά»

Ο Αμερικανός πρόεδρος διέψευσε τα δημοσιεύματα και τις πληροφορίες ότι επεξεργάζεται το ενδεχόμενο να απομακρύνει τον Πιτ Χέγκσεθ από τη θέση του υπουργού Πολέμου

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Τραμπ: Διαψεύδει ενδεχόμενη «καρατόμηση» Χέγκσεθ - «Κάνει πολύ καλή δουλειά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Πιτ Χέγκσεθ και τον Ντάν Κέιν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο. 6 Απριλίου 2026

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε τις φήμες περί απομάκρυνσης του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.
  • Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Χέγκσεθ κάνει «πολύ καλή δουλειά».
  • Οι φήμες για αντικατάσταση προέκυψαν μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές.
  • Ο Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς απέδωσαν την ήττα στις επιπτώσεις του πολέμου κατά του Ιράν.
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως ο υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ έχει κάνει «πολύ καλή δουλειά», διαψεύδοντας τις φήμες ότι σκοπεύει να τον αντικαταστήσει.

«Όχι, θεωρώ ότι κάνει πολύ καλή δουλειά», απάντησε ο Τραμπ σε δημοσιογράφο που τον ρώτησε σχετικά με το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του Χέγκσεθ.

Νωρίτερα, αρκετά αμερικανικά δίκτυα - όπως το CBS - μετέδιδαν πως ο αμερικανός πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο να αντικαταστήσει τον Χέγκσεθ, στον απόηχο της πανωλεθρίας που υπέστησαν οι Ρεπουμπλικάνοι στις ενδιάμεσες εκλογές, μια ήττα που ο Τραμπ και ο αντιπρόεδρός του Τζέι Ντι Βανς απέδωσαν στις επιπτώσεις του πολέμου εναντίον του Ιράν.

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