Τραμπ: Ο πόλεμος με το Ιράν άξιζε το τίμημα, παρά την εκλογική ήττα

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχεται ότι ο πόλεμος με το Ιράν είχε εκλογικό κόστος, αλλά θεωρεί ότι άξιζε το τίμημα για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

Ο Τραμπ απέφυγε εκτενείς αναφορές στις εκλογικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών και εστίασε στην παρουσίαση της νέας αίθουσας δεξιώσεων του Λευκού Οίκου.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς απέδωσε την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές κυρίως στη στάση του κόμματος για τον πόλεμο με το Ιράν, τον πληθωρισμό και την πολιτική απέναντι στο Ισραήλ.

Οι ψηφοφόροι που είχαν στηρίξει το δίδυμο Τραμπ/Βανς το 2024, σε σημαντικό ποσοστό ψήφισαν Δημοκρατικούς το 2026 λόγω κυρίως του πολέμου, του κόστους ζωής, της πολιτικής "Πρώτα η Αμερική" και των σχέσεων με το Ισραήλ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα εμπλακεί στη διαδικασία εκλογής νέου επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή και αρνήθηκε ότι ζήτησε την παραίτηση του προηγούμενου προέδρου της Βουλής. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι ο πόλεμος με το Ιράν άξιζε το τίμημα, παρά το γεγονός ότι αναγνώρισε πως η σύγκρουση συνέβαλε στις απώλειες που υπέστησαν οι Ρεπουμπλικανοί στις ενδιάμεσες εκλογές, με αποτέλεσμα να χάσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

«Ήταν κάτι που έπρεπε να κάνουμε με το Ιράν και συνεχίζουμε να το κάνουμε», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Ο Τραμπ καυχιέται για την αίθουσα δεξιώσεων του Λευκού Οίκου στην πρώτη του εμφάνιση μετά τις εκλογές

Την επομένη της ανάκτησης του ελέγχου της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας από τους Δημοκρατικούς, ο Αμερικανός πρόεδρος απευθύνθηκε στους εργάτες που κατασκευάζουν τη νέα αίθουσα δεξιώσεων του Λευκού Οίκου και δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Στην πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά τις βαριές απώλειες που υπέστησαν οι Ρεπουμπλικανοί στις ενδιάμεσες εκλογές, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προτίμησε την Τετάρτη να εξυμνήσει τη νέα αίθουσα δεξιώσεων που κατασκευάζεται στον Λευκό Οίκο, αποφεύγοντας σε μεγάλο βαθμό να αναφερθεί στις εκλογικές επιδόσεις του κόμματός του.

«Πρόκειται για ένα ξεχωριστό κτίσμα. Δεν θα είναι μόνο μία από τις μεγαλύτερες, αλλά πιστεύω ότι θα είναι η ομορφότερη αίθουσα δεξιώσεων οπουδήποτε στον κόσμο. Προσπαθούν να αποκτήσουν μια τέτοια αίθουσα εδώ και 150 χρόνια», δήλωσε ο Τραμπ στους εργάτες που βρίσκονταν στο εργοτάξιο, στον χώρο του Λευκού Οίκου όπου προηγουμένως βρισκόταν η Ανατολική Αίθουσα.

«Θα είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Αυτή τη στιγμή τοποθετούμε το τελευταίο χαλύβδινο δομικό στοιχείο. Θεώρησα ότι θα ήταν σωστό να βρίσκονται εδώ και τα μέσα ενημέρωσης», πρόσθεσε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι τα επίσημα εγκαίνια της αίθουσας θα πραγματοποιηθούν στο προσεχές μέλλον.

Οι μοναδικές αναφορές του Αμερικανού προέδρου στα εκλογικά αποτελέσματα, που οδήγησαν στην ανάκτηση του ελέγχου και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς, με νίκες ακόμη και σε παραδοσιακά προπύργια των Ρεπουμπλικανών όπως το Τέξας, έγιναν όταν δέχθηκε ερωτήσεις από δημοσιογράφους μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του.

Ερωτηθείς για τη διαδικασία εκλογής νέου επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, μετά την απόφαση του προέδρου της, Μάικ Τζόνσον, να μη διεκδικήσει εκ νέου τη θέση, ο Τραμπ απάντησε: «Θα μείνουμε έξω από αυτή τη διαδικασία».

Διευκρίνισε επίσης ότι δεν είχε ζητήσει από τον Τζόνσον να παραιτηθεί.

«Ο πόλεμος με το Ιράν μάς κόστισε τις εκλογές, αλλά θα τον έκανα ξανά»

Όταν κλήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς ότι οι Ρεπουμπλικανοί έχασαν τις εκλογές εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν, ο Τραμπ αναγνώρισε ότι η σύγκρουση είχε εκλογικό κόστος.

«Νομίζω ότι αυτό ισχύει σε μεγάλο βαθμό, επειδή προκάλεσε μια μικρή, προσωρινή αύξηση στις τιμές της βενζίνης», δήλωσε.

Ωστόσο, έσπευσε να υπερασπιστεί την απόφασή του να ξεκινήσει τον πόλεμο.

«Ταυτόχρονα, αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα ήμουν υποχρεωμένος να το ξανακάνω, επειδή μακροπρόθεσμα είναι η μόνη λύση. Δεν μπορείς να επιτρέψεις στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», υποστήριξε.

Ο Λευκός Οίκος πρέπει να είναι τέλειος»

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε μια χαλύβδινη δοκό που προορίζεται για τη νέα αίθουσα δεξιώσεων και έφερε δύο χρυσές προεδρικές σφραγίδες.

Παράλληλα, απάντησε στην κριτική που δέχεται ότι αφιερώνει υπερβολικά μεγάλο μέρος της προσοχής του στις ανακαινίσεις του Λευκού Οίκου.

«Το κάνω επειδή ο Λευκός Οίκος είναι το απόλυτο σύμβολο της Αμερικής και πρέπει να είναι άψογος, πρέπει να είναι τέλειος», δήλωσε.

«Και αν τον κοιτάξετε, αυτό ακριβώς είναι σήμερα. Δεν έχετε ιδέα πόση δουλειά χρειάστηκε να κάνουμε», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η κατασκευή μιας αίθουσας δεξιώσεων αποτελούσε «όνειρο των προέδρων εδώ και 150 χρόνια», ενώ εξήρε την ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται.

«Εξασφάλισα το ομορφότερο μάρμαρο για το δάπεδο της αίθουσας δεξιώσεων στον Λευκό Οίκο. Θα είναι πανέμορφη. Οι τοίχοι θα είναι πολύ... Θα δείτε πολύ γυαλί», ανέφερε.

Τζέι Ντι Βανς για την εκλογική ήττα: «Χάσαμε εξαιτίας του πολέμου»

Με μια μακροσκελή και άκρως αποκαλυπτική ανάρτηση, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς προχωρά σε έναν σκληρό απολογισμό της ήττας των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές. Αναλύοντας τα δεδομένα, καταρρίπτει το αφήγημα της αποχής και «δείχνει» ως κύρια αιτία της απώλειας της Γερουσίας τη μαζική φυγή των ψηφοφόρων του Ντόναλντ Τραμπ λόγω της στάσης στον πόλεμο, του πληθωρισμού και της πολιτικής απέναντι στο Ισραήλ.

https://x.com/JDVance/status/2118004988433641835

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτησή του:

Ένα από τα πράγματα με τα οποία είχαν εμμονή οι αναλυτές δεδομένων της πλευράς μας, ήταν η «σύνθεση» του εκλογικού σώματος - αν δηλαδή έμοιαζε αρκετά με εκείνο του 2024, ώστε να μπορέσουν να κερδίσουν οι Ρεπουμπλικάνοι. Και παρά τις δημοσκοπήσεις που έδειχναν συντριβή υπέρ των Δημοκρατικών, τα δεδομένα συνέχιζαν να μας λένε την ίδια ιστορία: σε ορισμένες πολιτείες η προσέλευση ήταν απλώς ικανοποιητική, σε άλλες ήταν πραγματικά εκπληκτική, και σε καμία πολιτεία δεν ήταν καταστροφική. Υπήρχε μια γνήσια αίσθηση αισιοδοξίας στην ομάδα μας: οι ψηφοφόροι μας έδιναν το παρών.

Ρώτησα λοιπόν τον πιο έξυπνο αναλυτή δεδομένων που ξέρω, αν αυτό σημαίνει ότι θα αφήσουμε τον κόσμο άφωνο. «Όχι», μου απάντησε. «Μπορεί να τα πάμε καλύτερα από ό,τι υποδεικνύουν οι δημοσκοπήσεις. Αλλά τα δεδομένα μας λένε ότι πολλοί ψηφοφόροι του διδύμου Τραμπ/Βανς από το 2024 είναι εξοργισμένοι και σχεδιάζουν να ψηφίσουν τους άλλους. Οι ψηφοφόροι μας προσέρχονται στις κάλπες, αλλά μπορεί να μην ψηφίσουν εμάς».

Λοιπόν, αυτό μοιάζει προφητικό τώρα. Οι ψηφοφόροι μας πράγματι εμφανίστηκαν. Στη Φλόριντα, για παράδειγμα, το εκλογικό σώμα ήταν κατά 9 μονάδες περισσότερο Ρεπουμπλικανικό παρά Δημοκρατικό, μόλις ένα-δύο μονάδες χειρότερα από το 2024. Αναμφίβολα υπήρχαν μέρη όπου θα μπορούσαμε να τα έχουμε πάει καλύτερα στο θέμα της συμμετοχής. Αλλά το κύριο πρόβλημα δεν είναι η συμμετοχή. Το κύριο πρόβλημα είναι ότι πολλοί άνθρωποι που ψήφισαν Τραμπ/Βανς το 2024, ψήφισαν Δημοκρατικούς το 2026.

Θα υπάρξουν πολλές εσωτερικές διαμάχες και καβγάδες για το τι συνέβη και γιατί. Ένας από τους δημοσκόπους που πραγματικά εκτιμώ, μου είπε ότι το οικονομικό μας μήνυμα δεν ήταν αρκετά αιχμηρό στην τελική ευθεία. Είμαι σίγουρος ότι αυτό ισχύει.

Αλλά ο πραγματικός λόγος που χάσαμε είναι προφανής σχεδόν σε όλους.

Ένας άλλος δημοσκόπος —από τους πιο έξυπνους ανθρώπους που γνωρίζω στην πολιτική— μου είπε χθες ότι θα χάναμε στη γενική πρόθεση ψήφου (generic ballot) κατά 13 μονάδες. Ήμουν ήδη αρνητικά προϊδεασμένος πηγαίνοντας προς την Τρίτη, αλλά ακόμη και εγώ σοκαρίστηκα με αυτό. Στις έρευνές του, είδε ότι πολλοί ψηφοφόροι του Τραμπ από το 2024 ήταν θυμωμένοι και σχεδίαζαν να ψηφίσουν Δημοκρατικούς. Ρώτησε αυτούς τους ψηφοφόρους που μας εγκατέλειψαν τι θα τους έκανε να επιστρέψουν στην ομάδα μας. Οι τέσσερις κορυφαίες απαντήσεις, που κάλυπταν σχεδόν το σύνολο των συμμετεχόντων, ήταν:

Τερματισμός του πολέμουΕστίαση στο κόστος ζωής / πληθωρισμόΠρώτα η Αμερική (Put America First)Αλλαγή της σχέσης μας με το Ισραήλ

Οι ψηφοφόροι μας έδωσαν το παρών. Και οι παραπάνω τέσσερις λόγοι είναι η αιτία που πολλοί από αυτούς ψήφισαν Δημοκρατικούς. Αυτά προκύπτουν από έναν δημοσκόπο που προέβλεψε με απόλυτη ακρίβεια τα αποτελέσματα. Ενώ πολλοί ανάλωσαν τη Δευτέρα τους επιτιθέμενοι στη Rachel Campos Duffy επειδή ζήτησε διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης, αποδεικνύεται ότι η πολιτική της συμβουλή ήταν σωστή. (Είναι επίσης ένας σπουδαίος άνθρωπος).

Τους επόμενους μήνες θα υπάρξει πολλή παραπλάνηση (gaslighting). Να περιμένετε να ακούσετε πολλούς πολιτικούς του κατεστημένου να λένε ότι η λύση στα δεινά μας είναι η αμνηστία. Είμαι ανοιχτός στην ιδέα ότι πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο επιβολής του νόμου — εστιάζοντας για παράδειγμα περισσότερο στις επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν παράνομους εργάτες. Αλλά όποιος προωθεί την αμνηστία, σας λέει ψέματα.

Ο λόγος που χάσαμε είναι ο πόλεμος. Το είπε και ο ίδιος ο πρόεδρος χθες το βράδυ.

Αν θέλετε να επιχειρηματολογήσετε ότι άξιζε τον κόπο, ότι το να χάσουμε τη Γερουσία για τα επόμενα 6 χρόνια άξιζε, τότε κάντε το. Υποστηρίξτε ότι ήταν ένα τίμημα που άξιζε να πληρωθεί. Συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς, αυτό είναι τουλάχιστον έντιμο.

Αλλά όλοι ξέρουν γιατί χάσαμε. Και κάθε ειλικρινής συζήτηση για το πού θα πάμε από εδώ και πέρα, πρέπει να ξεκινήσει από εκεί.

Παραμένω αισιόδοξος για τη χώρα μας. Προς τους ανθρώπους που είναι εξοργισμένοι και θέλουν να πουν, «σας τα λέγαμε»: έχετε δίκιο, όντως μας τα λέγατε. Πάρτε αυτή την ενέργεια και διοχετεύστε τη στο να εκλέξετε Ρεπουμπλικάνους που μοιράζονται την κοσμοθεωρία σας. Όσο για εκείνους που είναι απλώς τσαντισμένοι με τα αποτελέσματα, καλά κάνετε και είστε. Ας πάρουμε αυτόν τον θυμό και ας πιάσουμε ξανά δουλειά για να σώσουμε τη χώρα μας.

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