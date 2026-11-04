«Σεισμός» στον Λευκό Οίκο: Ο Τραμπ εξετάζει την «καρατόμηση» του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ

Σε αναβρασμό βρίσκεται η Ουάσινγκτον στον απόηχο της βαριάς ήττας των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του CBS News, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποπέμψει τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, καθώς αναζητούνται οι υπαίτιοι για την εκλογική κατάρρευση και τον πόλεμο στο Ιράν.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

«Σεισμός» στον Λευκό Οίκο: Ο Τραμπ εξετάζει την «καρατόμηση» του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει σοβαρά την αποπομπή του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές.
  • Ορισμένοι βοηθοί του Λευκού Οίκου θεωρούν υπεύθυνους για την ήττα τον Ναύαρχο Μπραντ Κούπερ και τον Στρατηγό Νταν Κέιν λόγω του ρόλου τους στον πόλεμο στο Ιράν.
  • Ο πρόεδρος δεν έχει λάβει οριστική απόφαση για την αντικατάσταση του Χέγκσεθ, ενώ οι Δημοκρατικοί εξετάζουν την πιθανότητα παραπομπής του.
  • Ο Αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς απέδωσε την εκλογική ήττα στον πόλεμο στο Ιράν.
  • Το όνομα του Ρον ΝτεΣάντις αναφέρεται ως πιθανός διάδοχος του Χέγκσεθ, με στόχο την επικύρωση από τη Γερουσία κατά τη μεταβατική περίοδο.
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Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ρωτά τους συμβούλους στο περιβάλλον του, τόσο από κοντά όσο και τηλεφωνικά, εάν ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ πρέπει να παραμείνει στη θέση του, μετά τις καταστροφικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών το βράδυ της Τρίτης, αναφέρει το αμερικάνικο μέσο CBS News επικαλούμενο πολλαπλές πηγές με γνώση του θέματος.

Ορισμένοι βοηθοί του Λευκού Οίκου έχουν προβλέψει ότι ένα μέρος της ευθύνης για τις εκλογικές απώλειες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος (GOP) θα επιρριφθεί στον Ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), και στον Αρχηγό του Μεικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατηγό Νταν Κέιν, οι οποίοι διαδραμάτισαν αμφότεροι σημαντικό ρόλο στην καθοδήγηση του πολέμου στο Ιράν.

Ωστόσο, άλλες πηγές ανέφεραν ότι ο πρόεδρος δεν έχει αποφασίσει ακόμη να αντικαταστήσει τον Χέγκσεθ. Πριν από τις εκλογές, οι Δημοκρατικοί προσπαθούσαν ήδη να κινήσουν διαδικασίες παραπομπής (impeachment) κατά του Χέγκσεθ, και η πιθανότητα μιας τέτοιας προσπάθειας θα μπορούσε πλέον να αυξηθεί, με τους Δημοκρατικούς να διατηρούν ισχυρές πλειοψηφίες και στα δύο σώματα (σ.σ. Βουλή και Γερουσία).

Ο Αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς ρίχνει το φταίξιμο για την ήττα του κόμματος στον πόλεμο. «Ο λόγος που χάσαμε είναι ο πόλεμος», ανέφερε σε μια μακροσκελή ανάρτησή του στο X πριν από λίγο.

Μία πηγή δήλωσε στο CBS News ότι το όνομα του Ρεπουμπλικανού Κυβερνήτη της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, κυκλοφορεί ως πιθανή επιλογή για την αντικατάσταση του Χέγκσεθ, με το σκεπτικό ότι ο ΝτεΣάντις θα μπορούσε να περάσει από τη διαδικασία επικύρωσης της Γερουσίας κατά τη μεταβατική περίοδο (lame-duck period) και στη συνέχεια να αναλάβει τη θέση όταν λήξει η θητεία του ως κυβερνήτης, στις 5 Ιανουαρίου.

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