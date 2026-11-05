Τζον Όσοφ: Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής της Τζόρτζια που προορίζεται να γίνει ο «επόμενος» Ομπάμα

Snapshot Ο Τζον Όσοφ επανεξελέγη γερουσιαστής της Τζόρτζια με το 59% των ψήφων και αναδείχθηκε νικητής μόλις 18 λεπτά μετά το κλείσιμο των καλπών.

Παρά τις πιέσεις και τις εικασίες, ο Όσοφ δηλώνει ότι δεν έχει πρόθεση να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία.

Ο Όσοφ θεωρείται από πολλούς ως το επόμενο αστέρι του Δημοκρατικού Κόμματος και συγκρίνεται συχνά με τον νεαρό Μπαράκ Ομπάμα.

Ο Μπαράκ Ομπάμα στήριξε δημόσια τον Όσοφ, επισημαίνοντας τη σχέση του με τον ακτιβιστή Τζον Λιούις και τις ηγετικές του ικανότητες.

Η περιορισμένη εμπειρία του στο Κογκρέσο και η εβραϊκή του θρησκεία αναμένεται να αποτελέσουν προκλήσεις στην πιθανή προεδρική του διαδρομή. Snapshot powered by AI

Όταν ο Δημοκρατικός Τζον Όσοφ ανέβηκε σε μια σκηνή στην Ατλάντα στις 19.18 το απόγευμα της Τρίτης για να ανακηρύξει την επανεκλογή του ως γερουσιαστής της Τζόρτζια, είχαν περάσει μόλις 18 λεπτά από την στιγμή που είχαν κλείσει οι κάλπες, καθιστώντας τον τον πρώτο υποψήφιο που αναδείχτηκε νικητής τόσο γρήγορα.

Καθώς πλησίαζε στο μικρόφωνο για να ευχαριστήσει τους ψηφοφόρους του, ακούγονταν δυνατές κραυγές από τους υποστηρικτές του. «Αμήν!», ακούστηκε να φωνάζει ένας από αυτούς.

«Ένα κύμα σχηματίζεται, το είδος του κύματος που σχηματίζεται μία φορά σε κάθε γενιά, όταν ο λαός έχει φτάσει στα όριά του και αποφασίζει από κοινού, ότι αρκετά πια», είπε ο Όσοφ, προτρέποντας τους Δημοκρατικούς να στείλουν ένα μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ. «Ο αμερικανικός λαός απέρριψε την ηθική κατάπτωση, τη διαφθορά και την ανικανότητα του ανήμπορου πολιτικά προέδρου Ντόναλντ Τζ. Τραμπ. Η Τζόρτζια δεν θα υποκλιθεί σε κανέναν βασιλιά».

Ο Τζον Όσοφ AP

Παρά το γεγονός ότι οι υποστηρικτές του Όσοφ εκφράζουν ανοιχτά την επιθυμία τους να θέσει υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές, ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν έχει «καμία όρεξη» να το κάνει αυτό, όπως δήλωσε σε πολλές συνεντεύξεις του τον μήνα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Ωστόσο, οι επίμονες αρνήσεις του δεν έχουν καταφέρει να κατευνάσουν τις αυξανόμενες εικασίες για μια μελλοντική υποψηφιότητα για τον Λευκό Οίκο, καθώς ο 39χρονος γερουσιαστής της Τζόρτζια έχει εξελιχθεί στο επόμενο αστέρι του Δημοκρατικού Κόμματος.

Ο Τζον Όσοφ με τους υποστηρικτές του AP

Φαβορί για τις εκλογές του 2028

Νέος, όμορφος, φωτογενής και με μια πολιτική διαδρομή που συγκεντρώνει ολοένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ο Οσοφ θυμίζει σε πολλούς έναν νεαρό Μπαράκ Ομπάμα.

Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν δει βίντεο από ομιλίες του γερουσιαστή, στις οποίες κατακρίνει την κυβέρνηση Τραμπ και την «ομάδα του καταδικασμένου παιδόφιλου Έπσταϊν» ή στριμώχνει μεθοδικά τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ κατά την διάρκεια ακρόασης της Γερουσίας για τον πόλεμο με το Ιράν.

Ο Όσοφ είχε, επίσης, απασχολήσει τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης το καλοκαίρι, όταν είχε σχολιάσει τη σχέση του Αμερικανού προέδρου με την προσωπική του βοηθό Νάταλι Χαρπ.

«Ο πρόεδρος κοιμάται στις συσκέψεις. Παίζει γκολφ και πουλά μετοχές. Δεν θέλει να εργάζεται. Θέλει να κατασκευάσει την αίθουσα χορού του και να ταξιδεύει με τη Νάταλι στο ιπτάμενο παλάτι τους, που τους πρόσφερε ο εμίρης του Κατάρ», είχε σχολιάσει στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης. Το σχόλιο αυτό έγινε viral στα social media, με αποτέλεσμα η Νάταλι Χαρπ, η οποία ήταν μέχρι τότε η σχεδόν άγνωστη βοηθός του Τραμπ, να βρεθεί ξαφνικά στο προσκήνιο.

Τα προγνωστικά του Polymarket κατατάσσουν ήδη τον Όσοφ μεταξύ των φαβορί των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές του 2028, μαζί με την βουλευτή της Νέας Υόρκης Αλεξάνδρια Οκάσιο-Κορτέζ και τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ.

Το γεγονός ότι ο Όσοφ επανεξελέγη με τόση ευκολία, επικρατώντας με 59% επί του Ρεπουμπλικανού αντιπάλου του Μάικ Κόλινς, τον βοηθά ακόμη περισσότερο στην «κούρσα» του 2028.

Ένας νεαρός Μπαράκ Ομπάμα

Πρώην δημιουργός ερευνητικών ντοκιμαντέρ και protege του αείμνηστου ακτιβιστή των πολιτικών δικαιωμάτων Τζον Λιούις, ο Όσοφ μιλούσε με μία ιδιαίτερη σοβαρότητα, όταν απευθυνόταν στους ψηφοφόρους του στην προεκλογική του καμπάνια.

Κατά την διάρκεια ενός debate που είχε σημειωθεί νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Όσοφ επιτέθηκε στον Κόλινς επειδή προσέλαβε άτομα για να εργαστούν προεκλογική του καμπάνια που συνδέονται με ομάδες λευκής υπεροχής. Σε μία από τις πιο αιχμηρές ατάκες εκείνου του debate, κατηγόρησε τον αντίπαλό του ότι προσέλαβε «το μισό Τρίτο Ράιχ».

Με την ίδια δυναμική εμφανίστηκε και στην προεκλογική εκδήλωση που είχε οργανωθεί την προηγούμενη εβδομάδα στην Αλάσκα, όπου είχε κατηγορήσει την κυβέρνηση Τραμπ για διαφθορά και απάτες. «Κάθε μέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ σκάβει το ηθικό του λάκκο όλο και πιο βαθιά», είχε πει, κατηγορώντας τον Αμερικανό πρόεδρο ότι ηγείται της «πιο διεφθαρμένης κυβέρνησης όλων των εποχών».

«Όποιος έχει εμπλακεί σε οτιδήποτε από όλα αυτά, του χρόνου θα καταθέσετε στο Κογκρέσο, κρατώντας το χέρι σας ψηλά, υποσχόμενοι να πείτε την αλήθεια, όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια», συνέχισε ο Όσοφ, αναφερόμενος στα σχέδια των Δημοκρατικών να ξεκινήσουν εκτεταμένες έρευνες για τον Τραμπ και τον στενό του κύκλο.

Καθώς μιλούσε ο Όσοφ, οι υποστηρικτές του ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και φώναζαν «Ναι! Μπορούμε!», μια φράση που αντηχούσε το σύνθημα του Ομπάμα προς τους ψηφοφόρους του πριν από σχεδόν 20 χρόνια. Όταν ήταν γερουσιαστής, ο Ομπάμα είχε επίσης αρνηθεί να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία, αλλά τελικά άλλαξε στάση.

Μεταξύ των χιλιάδων που είχαν συγκεντρωθεί στον χώρο εκδηλώσεων για να παρακολουθήσουν τον Όσοφ, πολλοί εξέφρασαν την ελπίδα ο 39χρονος να ακολουθήσει τα βήματα του Ομπάμα.

«Νομίζω ότι θα ήταν ένας καταπληκτικός πρόεδρος», είπε η Βικτόρια Στιλόελ. «Θα θέλαμε πολύ να μείνει στη Τζόρτζια, αλλά θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει». Την ίδια άποψη είχε και ο σύντροφός της, ο Πάτρικ Γκάρβερ. «Είναι ένας πραγματικός ηγέτης. Μου θυμίζει τον Ομπάμα, όπως ήταν πριν από 20 χρόνια».

Στην ίδια εκδήλωση, παρευρέθηκε και ο ίδιος ο Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος ταξίδεψε μέχρι τη Τζόρτζια για να στηρίξει τον Όσοφ στην τελική ευθεία πριν τις ενδιάμεσες εκλογές.

«Υπάρχει μόνο μία σωστή επιλογή σε αυτόν τον αγώνα, και αυτή είναι ο Τζον Όσοφ. Και δεν το λέω μόνο επειδή είναι τόσο συγκροτημένος, ούτε επειδή μοιάζει με Κένεντι», αστειεύτηκε ο Ομπάμα, μιλώντας στο κοινό.

«Μάλλον», συνέχισε, «ο Όσοφ είναι η σωστή επιλογή επειδή ήταν protege του Τζον Λιούις, ο οποίος ήταν και δικός μου μέντορας, και του έμαθε τι σημαίνει να προκαλείς αναταραχή, με τον καλό τρόπο».

Η πορεία του Όσοφ προς τον Λευκό Οίκο δεν θα είναι εύκολη

Παρά τις φήμες που τον θέλουν να γίνει ο επόμενος Αμερικανός πρόεδρος, η πορεία του Όσοφ προς τον Λευκό Οίκο δεν θα είναι εύκολη.

Έχοντας εκλεγεί για πρώτη φορά ως γερουσιαστής μόλις το 2021, η εμπειρία του στο Κογκρέσο είναι περιορισμένη.

Παράλληλα, η εβραϊκή του θρησκεία είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσει θέμα έντονης συζήτησης σε μια δύσκολη προκριματική αναμέτρηση των Δημοκρατικών, καθώς το κόμμα βρίσκεται αντιμέτωπο με όλο και αυξανόμενες κατηγορίες αντισημιτισμού. Ο Όσοφ έχει καταδικάσει το Ισραήλ πολλές φορές, κατηγορώντας το για παραβίαση του διεθνούς δικαίου στον πόλεμο του εναντίον της Γάζας, αλλά απέφυγε να κατηγορήσει τη χώρα για γενοκτονία, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από αριστερούς ακτιβιστές στο διαδίκτυο.

Το αν ο Όσοφ ή οποιοσδήποτε άλλος θα καταφέρει να ενώσει τις αντιμαχόμενες παρατάξεις του Δημοκρατικού Κόμματος θα αποτελέσει την απόλυτη δοκιμασία για τον υποψήφιο για την προεδρία του 2028.

Ωστόσο, παρά τους κινδύνους που φαίνεται να αντιμετωπίζει, οι φωνές που τον καλούν να θέσει υποψηφιότητα αυξάνονται.

«Ο Όσοφ θα ήταν ένας πολύ ενδιαφέρων υποψήφιος», δήλωσε ο Χανκ Σέινκοπφ, έμπειρος στρατηγικός αναλυτής των Δημοκρατικών και πρώην σύμβουλος του Μπιλ Κλίντον.

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