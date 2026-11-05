Σενάρια παραίτησης του Μάρκο Ρούμπιο μετά την ήττα Τραμπ - Δημοσίευμα Independent

Snapshot Ο Μάρκο Ρούμπιο φέρεται να εξετάζει την παραίτησή του από τη θέση του υπουργού Εξωτερικών για να διεκδικήσει το προεδρικό χρίσμα των Ρεπουμπλικανών το 2028.

Η ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές και η απομάκρυνση από τον Ντόναλντ Τραμπ ενισχύουν τα σενάρια αποχώρησης του Ρούμπιο από την κυβέρνηση.

Ο Ρούμπιο έχει ήδη αρχίσει να αποστασιοποιείται από την εξωτερική πολιτική για το Ιράν, ενώ άλλοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου θεωρούνται πιθανοί αποδιοπομπαίοι τράγοι για τις εκλογικές απώλειες.

Παρά τις φήμες, ο Ρούμπιο έχει αρνηθεί προς το παρόν σχέδια υποψηφιότητας και παραμένει προσηλωμένος στα κυβερνητικά του καθήκοντα.

Το Λευκό Οίκο και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απορρίπτουν τα δημοσιεύματα περί παραίτησης ως ψευδείς και αβάσιμες πληροφορίες. Snapshot powered by AI

Ο Μάρκο Ρούμπιο βρίσκεται στο επίκεντρο σεναρίων παραίτησης, τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Ευρώπη, καθώς εντείνονται οι εκτιμήσεις ότι θα αποχωρήσει από την κυβέρνηση Τραμπ προκειμένου να διεκδικήσει την προεδρία των ΗΠΑ, αποκαλύπτει η εφημερίδα The Independent.

Πηγές με γνώση των παρασκηνιακών διεργασιών αναφέρουν ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών - όπως μεταδίδει η βρετανική εφημερίδα -,ο οποίος ασκεί παράλληλα καθήκοντα συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, προετοιμάζεται για τη διεκδίκηση του χρίσματος των Ρεπουμπλικανών ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου 2028, με βασικό αντίπαλο, προς το παρόν, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.

Ακόμη και πριν από το καταστροφικό αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών, κατά τις οποίες οι Ρεπουμπλικανοί έχασαν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας, υψηλόβαθμα στελέχη του κόμματος στις ΗΠΑ και ανώτεροι αξιωματούχοι της βρετανικής κυβέρνησης είχαν δηλώσει στην Independent ότι ο Ρούμπιο ενδέχεται να εγκαταλείψει την υψηλόβαθμη θέση του στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι ίδιες πηγές εμφανίστηκαν ακόμη πιο πεπεισμένες μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, το αποτέλεσμα των οποίων συνιστά ηχηρή αποδοκιμασία της προεδρίας Τραμπ, καθώς οι Δημοκρατικοί επικράτησαν ακόμη και σε παραδοσιακά προπύργια των Ρεπουμπλικανών, όπως το Κάνσας και το Τέξας.

Ο Ρούμπιο συγκαταλέγεται σε μια ομάδα έως και πέντε μελών του σημερινού υπουργικού συμβουλίου του Τραμπ, τα οποία φέρονται να προετοιμάζονται να εγκαταλείψουν την κυβέρνηση στον απόηχο της εκλογικής ταπείνωσης.

Πηγή από την Ουάσιγκτον δήλωσε στην Independent ότι ο Ρούμπιο πρέπει «να πάρει αποστάσεις από τον πόλεμο στο Ιράν και να επιρρίψει την ευθύνη στον Τραμπ».

Πολιτικός σύμμαχος του Ρούμπιο ανέφερε:

«Είναι απολύτως λογικό να παραιτηθεί και να αποχωρήσει από την κυβέρνηση.

Ο Ρούμπιο είναι αυτή τη στιγμή ο επικρατέστερος υποψήφιος για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών. Προηγείται σαφώς του Βανς.

Ωστόσο, δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα όσο παραμένει υπουργός Εξωτερικών. Εξάλλου, η σύνδεσή του με την κυβέρνηση μόνο αρνητικά μπορεί να επηρεάσει τις προοπτικές του».

Ο αντιπρόεδρος Βανς έσπευσε, μετά τα καταστροφικά εκλογικά αποτελέσματα, να επιρρίψει την ευθύνη στον πόλεμο στο Ιράν, επιχειρώντας να αποστασιοποιηθεί από αυτόν.

Εκτιμάται ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να μεταθέσει την ευθύνη για τη συγκεκριμένη πολιτική και τις επακόλουθες εκλογικές απώλειες στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ενώ ο Ρούμπιο και η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, συγκαταλέγονται επίσης μεταξύ των πιθανών αποδιοπομπαίων τράγων.

«Ο πραγματικός λόγος που χάσαμε είναι προφανής σχεδόν σε όλους. Ο λόγος που χάσαμε είναι ο πόλεμος. Ο ίδιος ο πρόεδρος το είπε χθες το βράδυ», δήλωσε ο Βανς σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο.

«Κάθε ειλικρινής συζήτηση για το πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα πρέπει να ξεκινά από αυτό».

Την ίδια στιγμή, στους κόλπους των Ρεπουμπλικανών έχει γίνει αντιληπτό ότι ο Ρούμπιο έχει ήδη επιλέξει να διαδραματίζει έναν «πιο διακριτικό ρόλο» όσον αφορά το Ιράν, παρά το γεγονός ότι είναι επικεφαλής της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών έχει αφήσει ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις και στους τρεις Βρετανούς ομολόγους του με τους οποίους έχει συνεργαστεί: τον Ντέιβιντ Λάμι, την Ιβέτ Κούπερ και, πλέον, τον Εντ Μίλιμπαντ.

Η Κούπερ φέρεται να τον θεωρεί «εξαιρετικά ευφυή» και «πολύ καλό συνομιλητή».

Ανώτερη πηγή της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε στην Independent:

«Παρακολουθούμε τι θα κάνει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Φαίνεται απίθανο να παραμείνει στη θέση του. Θα ήταν ένας ισχυρός υποψήφιος για την προεδρία και αναμένουμε ότι θα θέσει υποψηφιότητα».

Άλλη πηγή από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα δήλωσε:

«Ο Ρούμπιο θα έχει αποχωρήσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Θα υπάρξουν περίπου τέσσερις ή πέντε που θα σπεύσουν να εγκαταλείψουν την κυβέρνηση.

Η χώρα έχει στραφεί ολοκληρωτικά εναντίον του Τραμπ. Ο κόσμος δεν μπορεί καν να εντοπίσει το Ιράν στον χάρτη και δεν καταλαβαίνει αυτόν τον πόλεμο.

Το κόστος της βενζίνης έχει εξοργίσει πραγματικά τον κόσμο».

Η ίδια πηγή πρόσθεσε:

«Μόλις οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν τον έλεγχο της Βουλής και της Γερουσίας, θα αρχίσουμε να βλέπουμε προσπάθειες παραπομπής του προέδρου σε διαδικασία καθαίρεσης και κανείς δεν θέλει να παραμείνει στην κυβέρνηση για να το αντιμετωπίσει».

Από τη σύγκρουση με τον Τραμπ στον στενό πυρήνα της εξουσίας

Η πολιτική άνοδος του Μάρκο Ρούμπιο, από τη σχετικά ασφαλή έδρα του στη Γερουσία για τη Φλόριντα έως τη θέση του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, συνοδεύτηκε από τη σταδιακή προσέγγισή του με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δύο άνδρες είχαν συγκρουστεί έντονα πριν από μία δεκαετία, όταν ο Ρούμπιο επιχείρησε για πρώτη φορά να διεκδικήσει την προεδρία.

Ο πολιτικός τον οποίο ο Τραμπ ειρωνευόταν τότε αποκαλώντας τον «Μικρούλη Μάρκο» (Liddle Marco) έχει πλέον εδραιώσει τη θέση του στον στενό πυρήνα του περιβάλλοντος του Αμερικανού προέδρου.

Διαθέτει επίπεδο εξουσίας επί του μηχανισμού άσκησης της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής που μπορεί να συγκριθεί μόνο με εκείνο του εκλιπόντος Χένρι Κίσινγκερ, του μοναδικού άλλου προσώπου που κατείχε ταυτόχρονα τις θέσεις του υπουργού Εξωτερικών και του συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας.

Στην αρχή της δεύτερης προεδρικής θητείας του Τραμπ, ο Ρούμπιο άρχισε να αναλαμβάνει πρόσθετα καθήκοντα.

Τον Φεβρουάριο του 2025 ανέλαβε προσωρινά την ηγεσία των Εθνικών Αρχείων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αμερικανικής Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης (USAID).

Τρεις μήνες αργότερα, ο Τραμπ τον διόρισε προσωρινό σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας.

Ωστόσο, παρά τη στενότερη σχέση του με τον Τραμπ, ο Ρούμπιο έχει βρεθεί εκτός του κέντρου λήψης αποφάσεων για σημαντικό μέρος της εξωτερικής πολιτικής, σε ζητήματα που υπό κανονικές συνθήκες εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του υπουργού Εξωτερικών.

Τόσο στην πολιτική για τη Μέση Ανατολή όσο και στις προσπάθειες της κυβέρνησης να τερματίσει τον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, ο Ρούμπιο έχει σε μεγάλο βαθμό παραγκωνιστεί προς όφελος των άτυπων απεσταλμένων του Τραμπ.

Πρόκειται για τον επιχειρηματία ακινήτων Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα «Ειδικού Απεσταλμένου για Ειρηνευτικές Αποστολές», και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του προέδρου.

Παρά ταύτα, η ισχυρή παρουσία του Ρούμπιο στην κορυφή της κυβερνητικής ιεραρχίας τον έχει τοποθετήσει σε πλεονεκτική αφετηρία για την κούρσα διαδοχής του Τραμπ, εφόσον αποφασίσει να συμμετάσχει σε αυτήν.

Μια δεύτερη προεκλογική εκστρατεία, ωστόσο, θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε ενδελεχή έλεγχο του ρόλου που διαδραμάτισε στις αμφιλεγόμενες πολιτικές της κυβέρνησης στη Λατινική Αμερική.

Σε αυτές περιλαμβάνεται η εκστρατεία αεροπορικών επιδρομών εναντίον μικρών σκαφών στην Καραϊβική, τα οποία φέρονταν να μεταφέρουν ναρκωτικά.

Οι επικριτές της συγκεκριμένης πολιτικής έχουν χαρακτηρίσει αυτές τις επιθέσεις εξωδικαστικές εκτελέσεις.

Ο Ρούμπιο διαδραμάτισε επίσης πρωταγωνιστικό ρόλο στην εποπτεία της στενής και αδιαφανούς σχέσης που ανέπτυξε ο Λευκός Οίκος με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, μετά την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο μέσω μιας τολμηρής στρατιωτικής επιχείρησης που οργανώθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιανουάριο.

Οι διαψεύσεις και τα σενάρια παραμονής

Ο Ρούμπιο έχει επιχειρήσει να υποβαθμίσει τις εικασίες σχετικά με το πολιτικό του μέλλον.

Τον Σεπτέμβριο δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι δεν είχε «προς το παρόν κανένα σχέδιο» για διεκδίκηση του Λευκού Οίκου, καθώς παρέμενε «100% προσηλωμένος» στα κυβερνητικά του καθήκοντα.

Έχει επίσης αφήσει να εννοηθεί ότι θα αποσυρόταν από την κούρσα εάν ο Βανς αποφάσιζε να θέσει υποψηφιότητα.

Έμπειρο πολιτικό στέλεχος με πολυετή δράση στη Φλόριντα, την πολιτική βάση του Ρούμπιο, δήλωσε στην Independent ότι δεν θα τον εξέπληττε ενδεχόμενη αποχώρηση του υπουργού Εξωτερικών από την κυβέρνηση.

Ωστόσο, εκτίμησε ότι ο Ρούμπιο ίσως καθυστερήσει την απόφασή του, εφόσον αυτό του επιτρέψει να συμβάλει στην ανατροπή του κομμουνιστικού καθεστώτος στην Κούβα.

Από την άλλη πλευρά, πρόσωπο από το εσωτερικό της κυβέρνησης δήλωσε στην Independent ότι ο Ρούμπιο δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής ενδείξεις πως επιθυμεί να εγκαταλείψει τη θέση του.

Το ίδιο στέλεχος αναγνώρισε, πάντως, ότι η κατάσταση θα μπορούσε να αλλάξει ανάλογα με το κλίμα που θα διαμορφωθεί στον Λευκό Οίκο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Άλλη πηγή προσκείμενη στον Λευκό Οίκο διατύπωσε την εκτίμηση ότι το απογοητευτικό εκλογικό αποτέλεσμα θα μπορούσε, αντίθετα, να ωθήσει τον Ρούμπιο να παραμείνει στην κυβέρνηση, προκειμένου να εκπέμψει μήνυμα σταθερότητας.

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, θα μπορούσε επίσης να λειτουργήσει ως μετριοπαθής φωνή στο εσωτερικό της κυβέρνησης, εάν ο Τραμπ αντιδρούσε οργισμένα στην εκλογική ήττα.

Όταν ρωτήθηκε αν ο Τραμπ είχε οποιαδήποτε ένδειξη ότι ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας σχεδίαζε να αποχωρήσει, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ντέιβις Ίνγκλ, απάντησε με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, κατηγορώντας την Independent ότι «διακινεί αβάσιμες, ψευδείς θεωρίες συνωμοσίας για τον πρόεδρο Τραμπ και την κυβέρνησή του».

«Ο πρόεδρος έχει συγκροτήσει μια ενωμένη ομάδα, προσηλωμένη στην ατζέντα του “Πρώτα η Αμερική”, και θα συνεχίσουν να πετυχαίνουν νίκες για τον αμερικανικό λαό, όσο κι αν αυτό ενοχλεί τους άχρηστους γραφιάδες της Independent που σνιφάρουν κόλλα», πρόσθεσε.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απάντησε σε ερώτημα για τα σχέδια του Ρούμπιο με ανακοίνωση που περιείχε αντίστοιχα προσβλητικούς χαρακτηρισμούς.

Η ανακοίνωση, η οποία αποδόθηκε στον υφυπουργό Εξωτερικών Ντίλαν Τζόνσον, χαρακτήρισε το ρεπορτάζ της Independent «εντελώς αβάσιμες ψευδείς ειδήσεις από επινοημένες ανώνυμες “πηγές”».

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών πρόσθεσε ότι προσβλέπει στην ευκαιρία να «επανεξετάσει αυτό το “ρεπορτάζ” τις επόμενες εβδομάδες, προκειμένου να πανηγυρίσει ακόμη ένα ταπεινωτικό αυτογκόλ» της εφημερίδας.

Διαβάστε επίσης