Στο πλευρό του Τζέι Ντι Βανς ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ κατά του πολέμου στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ συντάχθηκε στο πλευρό του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος με μία αιχμηρή ανάρτηση στο «X», απέδωσε την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές που διεξήχθησαν την Τρίτη, στον πόλεμο στο Ιράν, στον πληθωρισμό αλλά και στη πολιτική στάση των ΗΠΑ απέναντι στο Ισραήλ.

Οι Ρεπουμπλικανοί έχασαν τον έλεγχο τόσο της Γερουσίας όσο και της Βουλής των Αντιπροσώπων, με τους Αμερικανούς ψηφοφόρους να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τις επιδόσεις της κυβέρνησης όσον αφορά την οικονομία της χώρας και την εκτίναξη των τιμών της βενζίνης.

Καθώς γίνονταν γνωστά τα αποτελέσματα, ο Βανς προχώρησε σε μία εκτενή ανάρτηση, η οποία περιείχε πολλαπλές, όχι και τόσο καλά κρυμμένες, κριτικές για την προεδρία του Τραμπ και τη στρατηγική που υιοθέτησε στη δεύτερη του θητεία.

Η ανάρτηση του Βανς φάνηκε να βρήκε σύμφωνο τον πρωτότοκο γιο του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος αναδημοσίευσε τη δήλωση του αντιπροέδρου, γράφοντας ότι συμφωνεί με «κάθε λέξη».

Ο Βανς άσκησε εμμέσως κριτική στη στρατηγική του Τραμπ

Σύμφωνα με ανάλυση του CNN, ο αντιπρόεδρος άσκησε εμμέσως κριτική στη στρατηγική του προέδρου Τραμπ αναγνωρίζοντας ότι το οικονομικό μήνυμα των Ρεπουμπλικανών δεν ήταν αρκετά αποτελεσματικό στην τελική ευθεία της προεκλογικής περιόδου, όταν ο πρόεδρος αναφερόταν σε μια «χρυσή εποχή», ενώ οι τιμές της βενζίνης και του ντίζελ εκτοξευόταν στα ύψη. Επίσης, προσπάθησε να αποστασιοποιηθεί από τον πρόεδρο σε δύο καθοριστικά ζητήματα της θητείας του: τον πόλεμο με το Ιράν και την μεταναστευτική του πολιτική.

«Ο λόγος που χάσαμε είναι ο πόλεμος», έγραψε, αποδίδοντας στη σύγκρουση το εκλογικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Είμαι ανοιχτός στην ιδέα ότι θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο εφαρμογής της μεταναστευτικής νομοθεσίας, εστιάζοντας περισσότερο, για παράδειγμα, στις επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν παράνομα εργατικό δυναμικό».

Ο αντιπρόεδρος αποκάλυψε, επίσης, ότι είχε ζητήσει από έναν δημοσκόπο, τον οποίο χαρακτήρισε «έναν από τους πιο έξυπνους ανθρώπους που γνωρίζω στην πολιτική», να του εξηγήσει τι θα έπειθε τους απογοητευμένους ψηφοφόρους του διδύμου Τραμπ-Βανς να επιστρέψουν. Οι τέσσερις προτεραιότητες που προέκυψαν ήταν ο τερματισμός του πολέμου, η εστίαση στο κόστος διαβίωσης και τον πληθωρισμό, η επιστροφή στην ιδεολογία του «Πρώτα η Αμερική» και η αλλαγή της σχέσης των ΗΠΑ με το Ισραήλ.



Σύμφωνα με ανάλυση του CNN, η ανάρτηση του Βανς ήταν μια αξιοσημείωτη κίνηση για έναν Ρεπουμπλικανό αντιπρόεδρο, το κόμμα του οποίου είχε μόλις βιώσει μια συντριπτική ήττα στις κάλπες.

Η ανάρτηση του Τζέι Ντι Βανς:

Παρόλα αυτά, ο Βανς φρόντισε να αποφύγει μια ευθεία σύγκρουση με τον Τραμπ, όταν ανέφερε τον πόλεμο ως αιτία των απωλειών των Ρεπουμπλικάνων, επισημαίνοντας ότι «ο πρόεδρος είχε αναγνωρίσει την επίδραση του πολέμου» στο αποτέλεσμα.

Ωστόσο, πίσω από αυτήν την φαινομενική συμφωνία υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά, που υποδηλώνει ότι οι θέσεις του Βανς και του Τραμπ δεν είναι συμβατές.

Ο Τραμπ αντιμετωπίζει τον τον αντίκτυπο του πολέμου στις ενδιάμεσες εκλογές σχεδόν με νοσταλγία, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως ένα ηγέτη που συνειδητά έκανε μια πολιτική θυσία, ακόμη και αν αυτή οδήγησε σε αύξηση των τιμών των καυσίμων. «Δεν θα είχα κάνει τίποτα διαφορετικό», δήλωσε την Τετάρτη.

Η τοποθέτηση του Βανς, ωστόσο, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ερμηνευθεί ο πόλεμος ως ένα στρατηγικό λάθος, που είχε βαρύ πολιτικό κόστος. «Αν θέλετε να υποστηρίξετε ότι άξιζε τον κόπο, ότι άξιζε να χάσουμε τη Γερουσία για τα επόμενα έξι χρόνια, τότε κάντε το», έγραψε.

«Υποστηρίξτε ότι ήταν ένα τίμημα που άξιζε να πληρωθεί. Είτε συμφωνεί κανείς είτε διαφωνεί, αυτό τουλάχιστον είναι ειλικρινές. Όμως όλοι γνωρίζουν γιατί χάσαμε. Και οποιαδήποτε ειλικρινής συζήτηση για το πού πηγαίνουμε από εδώ και πέρα, πρέπει να ξεκινήσει από αυτό».

Διαβάστε επίσης