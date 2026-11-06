Ντόναλντ Τραμπ: Υπέγραψε διάταγμα που χαρακτηρίζει «εθνικό μνημείο» το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε διάταγμα που χαρακτηρίζει το Οβάλ Γραφείο ως «εθνικό μνημείο» και απαγορεύει σε μελλοντικούς προέδρους να αλλάξουν τις εργασίες που έκανε ο ίδιος.

Η απόφαση αποσκοπεί στην προστασία της ιστορικής και αρχιτεκτονικής ακεραιότητας του Οβάλ Γραφείου, ενώ επιτρέπει μόνο συνήθεις λειτουργικές τροποποιήσεις που δεν βλάπτουν το μνημείο.

Ο Λευκός Οίκος έχει ήδη χαρακτηριστεί Εθνικό Ιστορικό Μνημείο, αλλά το Οβάλ Γραφείο λαμβάνει επιπλέον ειδική αναγνώριση και προστασία.

Η εντολή ζητά από την Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων να συντηρεί το Οβάλ Γραφείο με σεβασμό στον ιστορικό του χαρακτήρα και τη σύνδεσή του με την Προεδρία.

Η απόφαση ακολούθησε την ανακαίνιση του γραφείου από τον Τραμπ και έρχεται μετά από πολιτικές αλλαγές και νομικές αμφισβητήσεις για έργα στον Λευκό Οίκο. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο χαρακτηρίζεται «εθνικό μνημείο» το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Μετά από εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης που πραγματοποίησε από τη στιγμή που εξελέγη πρόεδρος, αποφάσισε να ασκήσει βέτο σε οποιονδήποτε μελλοντικό πρόεδρο αποφασίσει να κάνει αλλαγές. «Το ανακηρύσσουμε εθνικό μνημείο και δεν θα επιτραπεί σε κανέναν να το αγγίξει, να το καταστρέψει ή να το γκρεμίσει από ανόητους ανθρώπους, προκειμένου να χτίσουν κάτι με ελαφρώς διαφορετικό σχήμα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Πέμπτη.

O ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έβαλε πάνω στο γραφείο κόκκινο καπελάκι που ανέγραφε τη λέξη «βέτο»: υπενθύμιση της απειλής του πως θα εμποδίσει την κύρωση όποιου σχεδίου νόμου φθάσει στο γραφείο του αν διαφωνεί.

Πρόκειται για μία απόφαση που ήρθε μετά τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις οποίες επικράτησαν οι Δημοκρατικοί υποψήφιοι και δύο χρόνια πριν τις επόμενες προεδρικές εκλογές, στις οποίες ο Τραμπ δεν θα μπορεί να συμμετέχει.

Δεν είναι σαφές εάν αυτή η πράξη θα μπορούσε να ανατραπεί από μελλοντικό Πρόεδρο ή μέσω νομικής προσφυγής. Οι Αμερικανοί πρόεδροι έχουν επί του παρόντος την εξουσία να πραγματοποιούν ορισμένες αλλαγές στον Λευκό Οίκο, αλλά τα μεγάλα έργα απαιτούν την άδεια του Κογκρέσου.

Το έγγραφο αναφέρει ότι δεν «περιορίζει την εξουσία του Προέδρου να ανακαινίσει το μνημείο, να επιλέξει έπιπλα ή να πραγματοποιήσει συνήθεις λειτουργικές και ασφαλιστικές τροποποιήσεις που δεν βλάπτουν ουσιαστικά την ιστορική δομή ή τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα του μνημείου».

«Μας αρέσει το Οβάλ Γραφείο, και αποτελεί σύμβολο, όπως και ο ίδιος ο Λευκός Οίκος. Είναι σύμβολο της χώρας μας και του μεγαλείου της χώρας μας», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι οι ηγέτες από όλο τον κόσμο που το επισκέφθηκαν τους τελευταίους μήνες έχουν επαινέσει τις διακοσμητικές αλλαγές που επέφερε στο δωμάτιο.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Λευκός Οίκος και το Οβάλ Γραφείο είχαν ανάγκη επισκευών, περιγράφοντας σπασμένα παράθυρα, ραγισμένους τοίχους και σπασμένες πέτρες. Ολόκληρο το κτήριο έχει ήδη χαρακτηριστεί ως Εθνικό Ιστορικό Μνημείο, κάτι που αποσκοπεί στην αποτροπή αιφνίδιων αλλαγών στο κτίριο.

Πίνακες και διακοσμητικά του προέδρου Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο AP/Alex Brandon

Η εντολή έρχεται μήνες αφότου ο Τραμπ κατεδάφισε ολόκληρη την Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, στο πλαίσιο ενός έργου που έχει αντιμετωπίσει νομικές αμφισβητήσεις. Το έργο δεν είχε εγκριθεί από το Κογκρέσο των ΗΠΑ, ωστόσο οι εργασίες κατασκευής συνεχίστηκαν, με σχέδια να μετατραπεί ο χώρος σε νέα αίθουσα χορού.

Η εντολή του Τραμπ καλεί την Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων να συντηρεί το γραφείο «με τρόπο που να προστατεύει τον ιστορικό του χαρακτήρα, την αρχιτεκτονική του ακεραιότητα και τη σύνδεσή του με την Προεδρία».

Η πρόσφατα ανακαινισμένη αίθουσα συνεδριάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο AP/Alex Brandon

Σημειώνει τις υφιστάμενες προστασίες για τον Λευκό Οίκο, αλλά αναφέρει ότι «παρόλα αυτά, το Οβάλ Γραφείο αξίζει ειδική αναγνώριση και προστατευτική διαχείριση ως ξεχωριστό ιστορικό κτίριο εθνικής σημασίας».

Η πρόσφατα ανακαινισμένη αίθουσα συνεδριάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο AP/Alex Brandon

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