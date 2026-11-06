Νέα προειδοποίηση Τραμπ προς το Ιράν: «Ίσως χρειαστεί να καταστρέψω και την υπόλοιπη χώρα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος προαναγγέλλει σύντομα αποφάσεις για το Ιράν, ενώ η Τεχεράνη έχει υποβάλει νέα πρόταση μέσω Κατάρ για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Γιάννης Φιλιππάκος

Νέα προειδοποίηση Τραμπ προς το Ιράν: «Ίσως χρειαστεί να καταστρέψω και την υπόλοιπη χώρα»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για πιθανή στρατιωτική κλιμάκωση στο Ιράν και δήλωσε ότι μπορεί να καταστρέψει την υπόλοιπη χώρα για να αποτρέψει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.
  • Το Ιράν υπέβαλε νέα πρόταση μέσω Κατάρ για το πυρηνικό του πρόγραμμα, ζητώντας άρση κυρώσεων, αποδέσμευση κεφαλαίων και πολεμικές αποζημιώσεις.
  • Η Ουάσιγκτον επιμένει ότι το πυρηνικό πρόγραμμα πρέπει να είναι το βασικό θέμα των διαπραγματεύσεων και δεν έχει δώσει νέα εντολή για επιθετικές ενέργειες.
  • Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για πιθανές νέες επιχειρήσεις κατά του Ιράν.
  • Το χάσμα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένει μεγάλο, ενώ η ένταση στα Στενά του Ορμούζ δημιουργεί ανησυχίες για την παγκόσμια ασφάλεια και ενεργειακή τροφοδοσία.
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Με νέα στρατιωτική κλιμάκωση απείλησε το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας από το Οβάλ Γραφείο την Πέμπτη (5/11) ότι σύντομα θα αποφασίσει εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σε πρόσθετα πλήγματα, με στόχο να αποτρέψουν οριστικά την ανάπτυξη ιρανικών πυρηνικών όπλων.

«Τώρα θα πάρουμε μια απόφαση. Θέλουμε να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο και να διασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα συμβεί ποτέ ξανά; Θα προτιμούσα να μην καταστρέψω την υπόλοιπη χώρα, αν είναι δυνατόν, αλλά ίσως χρειαστεί. Θα το μάθετε αρκετά σύντομα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ιράν θα χρειαστεί 25 χρόνια για να ανοικοδομηθεί μετά τις καταστροφές που έχει υποστεί, ενώ επέμεινε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. «Δεν κάνουν τίποτα χωρίς την έγκρισή μας», ανέφερε, σχολιάζοντας τις πληροφορίες για τις νέες ιρανικές προτάσεις.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για νέες επιχειρήσεις, εφόσον δοθεί σχετική εντολή.

Διπλωματικές διεργασίες υπό τη σκιά νέων επιθέσεων

Οι προειδοποιήσεις Τραμπ έρχονται την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Σύμφωνα με το Reuters, το Ιράν διαβίβασε στις ΗΠΑ, μέσω του Κατάρ, νέα πρόταση για το πυρηνικό του πρόγραμμα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι οι σχετικές διαπραγματεύσεις προϋποθέτουν την αποδοχή επτά όρων από την Ουάσιγκτον.

Μεταξύ των ιρανικών απαιτήσεων περιλαμβάνονται η άρση των αμερικανικών κυρώσεων, η αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων και η καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων. Η Ουάσιγκτον επιμένει, από την πλευρά της, ότι το πυρηνικό πρόγραμμα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο των αρχικών συνομιλιών.

Σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ συναντήθηκε την Πέμπτη με τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, εξετάζοντας τις επόμενες κινήσεις απέναντι στην Τεχεράνη. Η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο επανέναρξης μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεων, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει νέα εντολή επίθεσης.

Η νέα απειλή διατυπώνεται μόλις δύο ημέρες μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, με τον πόλεμο στο Ιράν και τις οικονομικές του συνέπειες να έχουν επιβαρύνει το πολιτικό κλίμα για την κυβέρνηση Τραμπ.

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