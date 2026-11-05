Απόκοσμα βίντεο του Ιράν: Εικονικές εκτελέσεις σε γιγαντο-οθόνη και απειλές στην Ευρώπη

Snapshot Το Ιράν δημοσίευσε βίντεο με εικονικό απαγχονισμό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε γιγαντο-οθόνες κατά τη διάρκεια αντιαμερικανικών διαδηλώσεων στην Τεχεράνη.

Χιλιάδες φιλοκυβερνητικοί διαδηλωτές έκαψαν πανό με εικόνες Αμερικανών και Ισραηλινών ηγετών και φώναζαν συνθήματα κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ο ηγέτης του Ιράν απέρριψε την πιθανότητα αλλαγής της αμερικανικής πολιτικής μετά τις εκλογές στις ΗΠΑ, διατηρώντας το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής δράσης.

Το Ιράν απείλησε με επέκταση της σύγκρουσης εκτός Μέσης Ανατολής, στοχοποιώντας ευθέως Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία για την υποστήριξή τους στις ΗΠΑ. Snapshot powered by AI

Μία σειρά από νέα βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα το Ιράν, όπου δείχνει ένα στίγμα των προθέσεών του, καθώς η Τεχεράνη αυξάνει την εχθρική ρητορική της απέναντι στον πρόεδρο των ΗΠΑ εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης.

Μετατρέποντας τους δρόμους του σε σκηνή, μέσα από γιγαντο-οθόνες για αντιαμερικανικές διαδηλώσεις, έστησε έναν εικονικό απαγχονισμό του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και πυρπόλησε ένα γιγάντιο πανο που απεικόνιζε κορυφαίους ηγέτες των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Οι διαδηλώσεις ενίσχυσαν τα πολιτικά μηνύματα που εκπέμπει η Τεχεράνη, καθώς αυξάνεται η αβεβαιότητα σχετικά με το αν η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

Ο Τραμπ πίσω από τα κάγκελα και η εικονική εκτέλεση

Σε μία από τις παραστάσεις, ηθοποιοί απεικόνισαν τον Τραμπ ως κρατούμενο πίσω από τα κάγκελα, σε μια σκηνή που έδειχνε τον πρόεδρο των ΗΠΑ να οδηγείται στην αγχόνη. Οι σκηνές ανέβηκαν στην πλατεία Τατζρίς της Τεχεράνης, όπου συγκεντρώθηκε πλήθος για να τις παρακολουθήσει.

Η εγκατάσταση αυτή ακολούθησε μια προηγούμενη παράσταση στις 21 Οκτωβρίου, όταν ένας ηθοποιός που φορούσε μάσκα του Τραμπ εμφανίστηκε μέσα σε ένα ψεύτικο κελί φυλακής. Μια άλλη πινακίδα που αναρτήθηκε στο κέντρο της Τεχεράνης έφερε το αγγλόφωνο μήνυμα: «Θα σκοτώσουμε τον Τραμπ».

A symbolic @realDonaldTrump was executed by hanging in his cell in the symbolic jail installation in the Tajrish square of Tehran tonight. https://t.co/87YFm7nFDQ — Mehdi H. (@mhmiranusa) November 4, 2026

Πυρπολήθηκε πανό με τους Τραμπ, Βανς, Νετανιάχου και Γουίτκοφ

Την Τετάρτη, χιλιάδες φιλοκυβερνητικοί διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ενγκελάμπ της Τεχεράνης για να τιμήσουν την επέτειο της κατάληψης της αμερικανικής πρεσβείας το 1979. Οι διαδηλωτές έκαψαν ένα μεγάλο πανό που απεικόνιζε τον Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ.

Αμερικανικές και ισραηλινές σημαίες πυρπολήθηκαν επίσης, ενώ το πλήθος φώναζε «Θάνατος στην Αμερική» και «Θάνατος στο Ισραήλ». Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ συνέδεσε το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών με την αντίθεση στον πόλεμο, γράφοντας στο X: «Οι Αμερικανοί είπαν ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ, και εμείς υποστηρίζουμε αυτό το μήνυμα».

#WATCH | Tehran, Iran: People burn the banner of US President Donald Trump, Vice President JD Vance and Israeli PM Benjamin Netanyahu, following the Republican Party's losses in the US midterm elections. (Source: Reuters) https://t.co/talNHm1vnh — ANI (@ANI) November 5, 2026

Ο Τραμπ αναγνώρισε ότι ο οκτάμηνος πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, σε συνδυασμό με την αύξηση των τιμών των καυσίμων και τον πληθωρισμό, συνέβαλαν στις απώλειες των Ρεπουμπλικάνων. Ωστόσο, ο Ανώτατος Ηγέτης Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ απέρριψε τις εικασίες ότι τα αποτελέσματα των εκλογών θα αλλάξουν την προσέγγιση της Ουάσιγκτον απέναντι στην Τεχεράνη με την πιθανότητα νέας στρατιωτικής δράσης από τις ΗΠΑ να παραμένει στο τραπέζι.

Το Ιράν έχει ήδη προειδοποιήσει με εξάπλωση του πολέμου εκτός των συνόρων της Μέσης Ανατολής, απειλώντας ευθέως την Ευρώπη.

Σε νέο βίντεο του IRGC, στοχοποιούνται Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία για την υποστήριξή τους στις ΗΠΑ με την παροχή υλικοτεχνικής υποδομής που επιτρέπει τις επιθέσεις στο Ιράν.

🚨🇮🇷 In a new propaganda video, the IRGC threatens to target France, the United Kingdom, and Germany. https://t.co/AAOcHiMb31 — C14 News | EN (@c14english) November 4, 2026

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