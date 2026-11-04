Χαμενεΐ κατά ΗΠΑ: Εάν επαναληφθούν οι επιθέσεις, ο πόλεμος θα ενταθεί

Snapshot Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, δηλώνει ότι η ήττα των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ δεν θα αλλάξει τη στάση τους απέναντι στον πόλεμο.

Ο Χαμενεΐ προειδοποιεί ότι επανάληψη επιθέσεων από τις ΗΠΑ θα οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου. Snapshot powered by AI

Καμία αλλαγή στη στάση των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν δεν περιμένει ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, δηλώνοντας ότι όποιος αναμένει το αντίθετο σφάλλει «σοβαρά».

«Όσοι εξακολουθούν να τρέφουν έστω και την ελάχιστη ελπίδα ότι η συμπεριφορά του ηγεμονικού συστήματος μπορεί να αλλάξει μέσω κομματικών ή παραταξιακών μετατοπίσεων, ή όσοι φαντάζονται ότι οι υποχωρήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να τις αποτρέψουν από την εχθρότητα προς το ιρανικό έθνος, κάνουν σοβαρό λάθος», ανέφερε ο Χαμενεΐ σε γραπτή δήλωση που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπό του την Τετάρτη (4/11) .

Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν τόσο τη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και τη Γερουσία στις εκλογές της Τρίτης, εξαιτίας της έντονης δυσαρέσκειας των ψηφοφόρων για το κόστος ζωής, τους δασμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και έναν πόλεμο που έχει εκτοξεύσει στα ύψη τις τιμές των καυσίμων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν απειλήσει τις τελευταίες ημέρες να επαναλάβουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν, ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται για να μην ξεκινήσει ξανά η σύγκρουση.

«Εάν επαναληφθούν τέτοιες επιθέσεις, το εύρος του πολέμου θα γίνει πολύ ευρύτερο», δήλωσε ο Χαμενεΐ.

Nωρίτερα σήμερα, ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών των ΗΠΑ έδειξαν την εναντίωση τους στον πόλεμο με το Ιράν.

«Συνείδηση ή κόστος ζωής, οι Αμερικανοί είπαν ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ, και εμείς προσυπογράφουμε αυτό το μήνυμα», έγραψε ο Γκαλιμπάφ στο X.

«Εάν η κυβέρνηση των ΗΠΑ προδώσει τη δημόσια βούληση για να υπηρετήσει διεθνείς χρηματοδότες και εκβιαστές, θα μάθει ότι το δικό μας ΟΧΙ συνοδεύεται από έναν Εφιάλτη», είπε.