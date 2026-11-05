Reuters: Το Ιράν έστειλε πρόταση για το πυρηνικό πρόγραμμά του στους Αμερικανούς

Snapshot Το Ιράν απέστειλε στις ΗΠΑ πρόταση για το πυρηνικό του πρόγραμμα μέσω μεσολαβητών από το Κατάρ.

Η Τεχεράνη θέτει επτά όρους για τη συνέχιση των συζητήσεων, μεταξύ των οποίων το ξεπάγωμα των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και ο τερματισμός του ναυτικού αποκλεισμού των λιμανιών της.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν επί του παρόντος την ιρανική πρόταση για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το Ιράν όρισε πέντε προϋποθέσεις σε έναν οδικό χάρτη για την προώθηση των διαπραγματεύσεων. Snapshot powered by AI

Πρόταση για το πυρηνικό πρόγραμμά του έστειλε στις ΗΠΑ μέσω των μεσολαβητών του Κατάρ το Ιράν, σύμφωνα με υψηλόβαθμο Ιρανό αξιωματούχο, που μίλησε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Η πρόταση για τα πυρηνικά θα συζητηθεί με τις ΗΠΑ μόλις η αμερικανική πλευρά ικανοποιήσει τους 7 όρους της Τεχεράνης, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το ξεπάγωμα των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν επί του παρόντος την πρόταση του Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα, είπε ο ίδιος αξιωματούχος.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το Ιράν έθεσε πέντε προϋποθέσεις ως μέρος ενός οδικού χάρτη που θα ανοίξει το δρόμο για περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Συγκεκριμένα την Τρίτη ο Ιρανός υποστράτηγος, Αλί Αμπντολάχι είπε ότι οι προϋποθέσεις είναι:

Ο τερματισμός των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και της Λωρίδας της Γάζας

Η πλήρης άρση των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν και η αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων

Η καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων στην Τεχεράνη

Η αναγνώριση της κυριαρχίας του Ιράν επί των Στενών του Ορμούζ

Η εγγύηση κατά μελλοντικών επιθετικών ενεργειών σε βάρος του Ιράνστο πλαίσιο ενός μηχανισμού περιφερειακής ασφάλειας για τη Δυτική Ασία.

Δεξαμενόπλοια και φορτηγά πλοία στον Κόλπο του Ομάν, Ιούνιος 2026 AP

Το παρασκήνιο της ιρανικής πρότασης

Πριν γίνει γνωστή η πρόταση που έστειλαν οι Ιρανοί για το πυρηνικό πρόγραμμά τους στις ΗΠΑ οι New York Times ανέφεραν ότι η Τεχεράνη εξέταζε μία σειρά προτάσεων για το θέμα από τους μεσολαβητές του Κατάρ.

Πέντε αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ένας Αμερικανός και δύο Ιρανοί, οι οποίοι γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις, είπαν στην εφημερίδα ότι η Τεχεράνη εξέταζε τις προτάσεις οι μεσολαβητές και οι οποίες θα μπορούσαν να καθορίσουν το μέλλον του πυρηνικού του προγράμματος.

Μέχρι στιγμής οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου είχαν φτάσει, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο, σε αδιέξοδο. Το Ιράν από την αρχή της έναρξης του πολέμου αλλά και των διαπραγματεύσεων που ακολούθησαν είχε ως πάγια τακτική να βγάζει από την ατζέντα των συνομιλιών το πυρηνικό πρόγραμμά του. Η Τεχεράνη υποστήριζε ότι πρέπει πρώτα να υπάρξει μία συμφωνία τερματισμού του πολέμου που θα αποδέχεται τους ιρανικούς όρους και σε δεύτερο χρόνο με νέες διαπραγματεύσεις να συζητηθεί το πυρηνικό πρόγραμμα.

Εάν, λοιπόν, επιβεβαιωθεί η ιρανική πρόταση για το πυρηνικό πρόγραμμα θα αποτελεί μία αλλαγή πλεύσης για την Τεχεράνη. Οι 5 αξιωματούχοι επισήμαναν ότι η προθυμία του Ιράν να επιστρέψει στις συνομιλίες για τα πυρηνικά υποδηλώνει ότι οι πρόσφατες προσπάθειες διαμεσολάβησης υπό την ηγεσία του Κατάρ, με στόχο την αποτροπή ενός νέου γύρου πολεμικής σύγκρουσης είχαν κάποια επιτυχία. Περιέγραψαν τους όρους που εξετάζονται ως «συγκεκριμένες προτάσεις», χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Το Κατάρ ηγήθηκε ενός διπλωματικού πρέσινγκ στο Ιράν την περασμένη εβδομάδα και απέστειλε μεσολαβητές για δύο γύρους συνομιλιών στην Τεχεράνη και φιλοξένησε έναν τρίτο γύρο συζητήσεων στη Ντόχα. Δύο αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι Καταριανοί πραγματοποίησαν επίσης πρόσφατα συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους στην Αρμενία.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς έχει αναδειχθεί σε βασικό υποστηρικτή των προσπαθειών του Κατάρ να αποφευχθεί μία νέα στρατιωτική κλιμάκωση, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους. Επίσης αποστασιοποιήθηκε από τον πόλεμο αμέσως μετά τη βαριά ήττα των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο.

Τον περασμένο μήνα, ο Τζέι Ντι Βανς έστειλε επιστολή στον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ και πρότεινε τη διεξαγωγή άμεσων ειρηνευτικών συνομιλιών που θα κάλυπταν και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ο Μοχσέν Ρεζαΐ δήλωσε ότι η επιστολή έδειξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν αλλάξει τον τόνο τους απέναντι στο Ιράν, κάτι που χαρακτήρισε ως ένδειξη της «δύναμης και της νίκης του ιρανικού έθνους».

Η επίσκεψη Ρεζαΐ στο Κρεμλίνο

Ταυτόχρονα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε στο Κρεμλίνο με τον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν Μοχσέν Ρεζαΐ.

Σε πλάνα που δόθηκαν στη δημοσιότητα φαίνεται ότι ο Πούτιν υποδέχθηκε θερμά τον Ιρανό απεσταλμένο, ο οποίος είναι από τους πλέον στενούς συνεργάτες του ανώτατου ηγέτη, Μοτζάμπα Χαμενεΐ. Μάλιστα ιρανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ο Ρεζαΐ μετέφερε στον Ρώσο πρόεδρο προσωπικό μήνυμα του Ιρανού ηγέτη.

Να σημειωθεί ότι στο παρελθόν είχαν δει το φως της δημοσιότητας πληροφορίες ότι ο τότε ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ συζητούσε με τη Μόσχα το ενδεχόμενο τμήμα της ποσότητας του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου να αποθηκευθεί στη Ρωσία στο πλαίσιο μίας ενδεχόμενης συμφωνίας με τη Δύση για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Διαβάστε επίσης