Φάρατζ: Φοβάμαι ότι ο Τραμπ θα κλιμακώσει τον πόλεμο στο Ιράν μετά την «καταστροφή» στις ενδιάμεσες

Ο Νάιτζελ Φάρατζ δήλωσε ότι φοβάται πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα συνεχίσει «με επιθετικό τρόπο» τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, μετά την «καταστροφή» που υπέστη στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ

Δημήτρης Μάνωλης

Φάρατζ: Φοβάμαι ότι ο Τραμπ θα κλιμακώσει τον πόλεμο στο Ιράν μετά την «καταστροφή» στις ενδιάμεσες

Ο Νάιτζελ Φάρατζ, ηγέτης του κόμματος Reform UK

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Νάιτζελ Φάρατζ εκφράζει φόβους ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα κλιμακώσει επιθετικά τον πόλεμο στο Ιράν μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές.
  • Ο Φάρατζ κατηγορεί τον Τραμπ ότι αθέτησε την υπόσχεσή του να μην ξεκινήσει νέους πολέμους, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζεται χωρίς ορατό τέλος.
  • Ο πόλεμος στο Ιράν και η αύξηση των τιμών του πετρελαίου επηρέασαν αρνητικά τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.
  • Ο Τραμπ δεν μετανιώνει για την επίθεση κατά του Ιράν και προειδοποιεί για ενδεχόμενη κλιμάκωση σε ολοκληρωτικό πόλεμο αν δεν επιτευχθεί συμφωνία.
  • Το Reform UK όρισε τον Άνγκους ΜακΙντάιρ ως πρώτο εκπρόσωπο για θέματα Άμυνας, με δέσμευση να τερματίσει τις ποινικές διώξεις κατά στρατιωτικών και βετεράνων εντός 100 ημερών κυβέρνησης.
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Ο ηγέτης του κόμματος Reform UK τόνισε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξακολουθεί να είναι φίλος του, τον κατηγόρησε ωστόσο ότι «αθέτησε μια υπόσχεση» προς τους Αμερικανούς ψηφοφόρους, ξεκινώντας τον πόλεμο.

Ο πόλεμος στο Ιράν, τον οποίο ξεκίνησαν οι ΗΠΑ τον Φεβρουάριο του 2026, επηρέασε σημαντικά τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, κατά τις οποίες οι Δημοκρατικοί εκτόπισαν τους Ρεπουμπλικανούς του Τραμπ από την εξουσία στο Κογκρέσο.

Ο Φάρατζ, ο οποίος αρχικά είχε καλέσει τον κόσμο να υποστηρίξει τον πόλεμο, δήλωσε ότι, μετά τα εκλογικά αποτελέσματα, ανησυχεί πως ο Τραμπ θα απαντήσει με περισσότερα πλήγματα εναντίον του Ιράν.

Ερωτηθείς πώς εκτιμά ότι θα αντιδράσει ο πρόεδρος Τραμπ, ο Φάρατζ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη:

«Υποθέτω ότι αυτό που με ανησυχεί είναι πως ο πρόεδρος θα συνεχίσει να επιτίθεται με επιθετικό τρόπο στο Ιράν.

»Αυτό με ανησυχεί, διότι θα είχε ακόμη σοβαρότερες επιπτώσεις στις τιμές του πετρελαίου, στον πληθωρισμό και σε ολόκληρο τον δυτικό κόσμο».

Παραδέχθηκε ότι αρχικά είχε υποστηρίξει τον πόλεμο, υπογράμμισε ωστόσο ότι «ποτέ δεν υποστήριξε έναν πόλεμο χωρίς τέλος».

Όταν ρωτήθηκε εάν ο πόλεμος ήταν λάθος, απάντησε:

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό».

Ο Αμερικανός πρόεδρος «τηρούσε πάντοτε τις υποσχέσεις του», πρόσθεσε ο Φάρατζ, αλλά «στη συγκεκριμένη περίπτωση είχε πει ότι δεν θα υπάρξουν άλλοι πόλεμοι στο εξωτερικό και τώρα βρισκόμαστε στον όγδοο μήνα ενός πολέμου, χωρίς να διαφαίνεται το τέλος του».

«Αυτό, μαζί με τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων που προκάλεσε, είναι τελικά που έκανε τη ζημιά».

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι τα απογοητευτικά αποτελέσματα των Ρεπουμπλικανών υποψηφίων για το Κογκρέσο οφείλονταν εν μέρει στον πόλεμο και στη συνακόλουθη εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου.

Επέμεινε, ωστόσο, ότι δεν μετανιώνει για την απόφασή του να εξαπολύσει κοινή επίθεση με το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα μπορούσαν να επιστρέψουν σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Έχουν διατυπωθεί διάφορες προειδοποιήσεις, μεταξύ άλλων από πολιτικούς στη Βρετανία, ότι ο Τραμπ ενδέχεται τώρα να κλιμακώσει τις επιθέσεις του εναντίον του Ιράν. Ωστόσο, η κριτική του Φάρατζ ήταν περισσότερο ευθεία και έντονη από εκείνη πολλών άλλων.

Ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι ελπίζει τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών να δημιουργήσουν «μια ευκαιρία να ενωθούμε γύρω από το ζήτημα που μας επηρεάζει όλους, δηλαδή το κόστος ζωής».

Ο Φάρατζ δήλωσε ότι δεν έχει μιλήσει με τον Τραμπ μετά τις εκλογές, χαρακτηρίζοντας το αποτέλεσμά τους «ολοκληρωτική συντριβή» και «απόλυτο διασυρμό» για τους Ρεπουμπλικανούς.

«Ο Τραμπ είχε μια εκπληκτική πορεία. Διέψευσε τις δημοσκοπήσεις και ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες», πρόσθεσε.

«Αυτές ήταν οι τελευταίες μεγάλες εκλογές του και, όπως λένε, όλες οι πολιτικές σταδιοδρομίες τελειώνουν με αποτυχία».

Ο Φάρατζ παρουσίασε τον πρώτο εκπρόσωπο του Reform UK για θέματα Άμυνας

Οι δηλώσεις του έγιναν στο περιθώριο εκδήλωσης για την ανακοίνωση του πρώτου εκπροσώπου του Reform UK σε θέματα Άμυνας, έπειτα από την κριτική που είχε δεχθεί το κόμμα επειδή δεν διέθετε μέχρι σήμερα αντίστοιχο στέλεχος.

Ο Άνγκους ΜακΙντάιρ δήλωσε ότι αποχώρησε από μια στρατιωτική σταδιοδρομία 40 ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας υπηρέτησε μεταξύ άλλων ως Wing Commander στη Βασιλική Πολεμική Αεροπορία (RAF), προκειμένου να αναλάβει τον νέο ρόλο.

Στην ομιλία του, ο ΜακΙντάιρ δεσμεύθηκε ότι, εντός των πρώτων 100 ημερών μιας κυβέρνησης του Reform UK, θα τερματίσει τις ποινικές διώξεις εναντίον εν ενεργεία στρατιωτικών και βετεράνων.

Ο υπουργός Άμυνας Γουές Στρίτινγκ και η επικεφαλής των Συντηρητικών Κέμι Μπέιντενοχ είχαν επικρίνει το Reform UK επειδή δεν διέθετε εκπρόσωπο για την Άμυνα, παρότι είχε ορίσει αρμόδια στελέχη για τη μετανάστευση, την οικονομία και την εκπαίδευση.

Ο Φάρατζ δήλωσε ότι ο ΜακΙντάιρ θα αποτελέσει μέρος «μιας ομάδας που θα συγκροτήσουμε για να μας εκπροσωπεί» σε ζητήματα άμυνας, ασφάλειας και κυβερνοασφάλειας.

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