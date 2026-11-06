Τραμπ: Στους Δημοκρατικούς αποδίδει τη ραγδαία πτώση των μετοχών στο χρηματιστήριο

«Το χρηματιστήριο βίωσε μία από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία», έγραψε στο Truth Social

Ελένη Ευστρατίου

Τραμπ: Στους Δημοκρατικούς αποδίδει τη ραγδαία πτώση των μετοχών στο χρηματιστήριο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ απέδωσε τη ραγδαία πτώση των μετοχών στις ενδιάμεσες εκλογές και στην ανάδειξη των Δημοκρατικών.
  • Οι μετοχές των ΗΠΑ σημείωσαν σημαντική πτώση, με τον Dow Jones να χάνει 3,44% και τον Nasdaq 5,52%, φτάνοντας σε χειρότερη συνεδρίαση από τον Απρίλιο του 2025.
  • Η πτώση οφείλεται εν μέρει στις απώλειες των μετοχών τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τις επιπτώσεις των εκλογών στη ρύθμιση του τομέα.
  • Η Nvidia και ο δείκτης Philadelphia Semiconductor κατέρρευσαν πάνω από 9% και 12% αντίστοιχα, λόγω ανησυχιών για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης και το αυξανόμενο κόστος ενέργειας.
  • Οι επενδυτές εκφράζουν ανησυχίες για το υψηλό δανεισμό και τις δαπάνες που συνδέονται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και την επέκταση κέντρων δεδομένων.
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Στα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών και την ανάδειξη των Δημοκρατικών υποψηφίων απέδωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, τη ραγδαία πτώση στους δείκτες του χρηματιστηρίου, εχθές Πέμπτη.

Σε ανάρτηση που έκανε στο Truth Social, ο πρόεδρος Τραμπ σχολίασε ότι «το χρηματιστήριο υπέστη μια από τις χειρότερες ημέρες στην ιστορία εξαιτίας των αποτελεσμάτων των εκλογών», κάνοντας λόγο για ένα «λυπηρό θέαμα».

«Τα προγράμματα 401(k) σημείωσαν πτώση, αφού οι αγορές είχαν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ».

Ο Τραμπ κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς για αυτή την εξέλιξη, ωστόσο δήλωσε ότι όσο ο ίδιος είναι Πρόεδρος της χώρας «θα γίνουμε ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΑΛΛΩΤΕ.»

«Να θυμάστε, δεν ήταν οι Ρεπουμπλικάνοι, αλλά οι “Dumocrats”», έγραψε, συνδυάζπντας τη λέξη των «Δημοκρατικών» με τη λέξη «dumb» που σημαίνει «βλάκας».

Στο επίκεντρο η τεχνητή νοημοσύνη

Οι μετοχές στις ΗΠΑ έπεσαν κατακόρυφα την Πέμπτη, με τον Dow Jones Industrial Average να χάνει 1.833 μονάδες, ή 3,44%, ενώ ο Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 5,52%, σημειώνοντας τη χειρότερη συνεδρίαση από τον Απρίλιο του 2025.

Ο S&P 500 επίσης υποχώρησε κατά 4,36%, ενώ ο Nasdaq εισήλθε σε φάση διόρθωσης, κλείνοντας πάνω από 10% κάτω από το ιστορικό υψηλό του Οκτωβρίου.

Όπως αναφέρει το Fox Business, η πώληση οφείλεται εν μέρει στις απότομες απώλειες στις μετοχές των εταιρειών τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τον πιθανό αντίκτυπο των εκλογικών νικών των Δημοκρατικών στη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης και στην ανάπτυξη κέντρων δεδομένων.

Η Nvidia υποχώρησε πάνω από 9%, ενώ ο δείκτης Philadelphia Semiconductor Index κατέρρευσε πάνω από 12%, όπως είχε αναφερθεί προηγουμένως από το FOX Business.

«Ο προφανής καταλύτης για την απότομη πτώση είναι ότι οι αγορές αποτιμούν τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών», δήλωσε ο αναλυτής αγοράς της eToro, Jakub Rochlitz.

Η πτώση της αγοράς σημειώθηκε μόλις μία ημέρα μετά την άνοδο των μετοχών που ακολούθησε τις ενδιάμεσες εκλογές, εξαλείφοντας τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης.

Πέρα από τα αποτελέσματα των εκλογών, οι επενδυτές έχουν επίσης εκφράσει ανησυχίες σχετικά με το τεράστιο ύψος δανεισμού και δαπανών που τροφοδοτούν την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, ιδίως καθώς οι εταιρείες τεχνολογίας επεκτείνουν τα κέντρα δεδομένων εν μέσω αυξανόμενου κόστους ενέργειας και αβεβαιότητας σχετικά με τις μελλοντικές αποδόσεις.

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