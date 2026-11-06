Wall Street: Καταιγίδα ρευστοποιήσεων – Βούλιαξε ο Dow Jones κατά 1.833 μονάδες

Με σημαντικές απώλειες έκλεισε την Πέμπτη το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση τους από τον Απρίλιο του 2025.

Γιάννης Φιλιππάκος

Wall Street: Καταιγίδα ρευστοποιήσεων – Βούλιαξε ο Dow Jones κατά 1.833 μονάδες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Dow Jones υποχώρησε κατά 1.833 μονάδες (-3,44%) κλείνοντας στις 51.523,06 μονάδες στη συνεδρίαση της 5ης Νοεμβρίου.
  • Ο Nasdaq σημείωσε πτώση 5,52% και εισήλθε σε περιοχή διόρθωσης, με απώλειες άνω του 10% από το ιστορικό υψηλό του Οκτωβρίου.
  • Η χρηματιστηριακή αξία των εταιρειών του S&P 500 μειώθηκε κατά σχεδόν 3 τρισ. δολάρια σε μία ημέρα.
  • Οι μετοχές εταιρειών ημιαγωγών και τεχνητής νοημοσύνης, όπως Nvidia και Qualcomm, δέχθηκαν σημαντικές πιέσεις λόγω ανησυχιών για αυστηρότερους περιορισμούς από το νέο Κογκρέσο.
  • Οι δηλώσεις αξιωματούχων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αυξήσεων επιτοκίων, επιδεινώνοντας το κλίμα στην αγορά.
Snapshot powered by AI

Με βαριές απώλειες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Πέμπτης (5/11) στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street, καθώς το κύμα πωλήσεων στις τεχνολογικές μετοχές παρέσυρε τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες, σβήνοντας τα ισχυρά κέρδη που είχαν καταγραφεί την προηγούμενη ημέρα, στον απόηχο των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 1.833,06 μονάδων (-3,44%), στις 51.523,06 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 1.421,51 μονάδων (-5,52%), στις 24.314,99 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 334,89 μονάδων (-4,36%), στις 7.353,73 μονάδες.

Το μέγεθος των απωλειών αποτυπώνεται και στη χρηματιστηριακή αξία των εταιρειών του S&P 500, από τις οποίες εξανεμίστηκαν σχεδόν 3 τρισ. δολάρια μέσα σε μία συνεδρίαση. Παράλληλα, ο Nasdaq εισήλθε σε περιοχή διόρθωσης, έχοντας υποχωρήσει περισσότερο από 10% σε σχέση με το ιστορικό υψηλό κλεισίματος της 6ης Οκτωβρίου.

Στο επίκεντρο οι τεχνολογικοί κολοσσοί

Τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν οι εταιρείες ημιαγωγών και τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι η επικράτηση των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο ενδέχεται να οδηγήσει σε αυστηρότερους περιορισμούς στην ανάπτυξη νέων κέντρων δεδομένων.

Ο δείκτης ημιαγωγών της Φιλαδέλφειας υποχώρησε περισσότερο από 12%, ενώ η Nvidia έχασε πάνω από 9% της αξίας της. Ισχυρές απώλειες κατέγραψαν επίσης η Qualcomm, η Meta και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Σημαντική πτώση σημείωσε και η Tesla του Ίλον Μασκ.

Στην επιδείνωση του κλίματος συνέβαλαν και οι επιφυλάξεις για τη μελλοντική πορεία των αμερικανικών επιτοκίων, μετά τις δηλώσεις αξιωματούχων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας που άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αυξήσεων.

Η απότομη αντιστροφή της αγοράς έρχεται μόλις ένα εικοσιτετράωρο μετά το ισχυρό ράλι της Τετάρτης, όταν ο Dow Jones είχε ενισχυθεί κατά 1.569 μονάδες. Πλέον, το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται στα νέα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ και στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών στην Ουάσιγκτον για την οικονομία και τον τεχνολογικό κλάδο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Θα δείτε πολλά τις επόμενες δύο εβδομάδες» – Το καπέλο «VETO» και οι νέες καταγγελίες για νοθεία στις εκλογές

00:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταιγίδα ρευστοποιήσεων στη Wall Street – Βούλιαξε ο Dow Jones κατά 1.833 μονάδες, χάθηκαν σχεδόν 3 τρισ. δολάρια

00:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χάποελ Μπερ Σεβά - ΟΦΗ 0-2: Το καμάρι της Κρήτης το έκανε ξανά!

00:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 2-1: Συνεχίζει με το απόλυτο νικών το Τριφύλλι!

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σοβαρός τραυματισμός πυροσβέστη σε καταρρίχηση – Τα νεότερα για την υγεία του

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη κυβερνοεπίθεση: Η γαλλική τράπεζα Credit Mutuel Arkea ανακοίνωσε απώλεια 100 εκ. ευρώ

23:46ΚΟΣΜΟΣ

Σύμβουλος Πούτιν κατά πίτσας: «Να φύγει από τα σχολικά κυλικεία» - Να αντικατασταθεί από κουλεμπιάκα

23:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κικίλιας: Η ελληνική ναυτιλία είναι παγκόσμια δύναμη – Το μήνυμα για τα 90 χρόνια του ΝΕΕ

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Tραγωδία στη Λαμία: Νεκρός γνωστός επαγγελματίας σε τροχαίο - Χτύπησε αγριογούρουνο και εκτοξεύτηκε

23:29ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μετά τη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες αποκτά αριστερό δήμαρχο

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Πούτιν με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ΄ και τον Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο

23:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κοζάνη: Επί ποδός η Πολιτική Προστασία για τον χειμώνα με νέα οχήματα του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ»

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Το Ιράν έστειλε πρόταση για το πυρηνικό πρόγραμμά του στους Αμερικανούς

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με πορτοφόλι στο αεροδρόμιο Ηρακλείου

23:04ΚΟΣΜΟΣ

Πήδηξε στο ποτάμι να αυτοκτονήσει - Οι δαγκωματιές από τον κροκόδειλο της έσωσαν τελικά τη ζωή

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Μελάνια Τραμπ: Τα έβαλε με τον σύμβουλο του προέδρου, Στίβεν Μίλερ επειδή απέλασε φίλους της

22:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Μεγαλόπολη: «Εκεί που βγάζαμε λιγνίτη, τώρα θα βγάζουμε τρόφιμα» – Έπεσαν οι υπογραφές για τις νέες φυλακές

22:51ΚΟΣΜΟΣ

Απόφαση - σάλος του κυβερνήτη της Καλιφόρνια: Χάρη σε 548 μελλοθάνατους

22:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Ενθαρρύνουμε τις επιχειρήσεις να αυξήσουν τους μισθούς

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση σε Λύκειο της Κρήτης – Στο Αστυνομικό Τμήμα έξι μαθητές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:23ΕΛΛΑΔΑ

Αποκάλυψη Newsbomb - Γιώργος Μαζωνάκης: Ποια ουσία από όσες ανιχνεύθηκαν στις τοξικολογικές εξετάσεις οδήγησε στον θάνατό του

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Ελευθερία Σιφναίου: Πέθανε το πρώην μοντέλο - Το σπαρακτικό μήνυμα της στενής φίλης της

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Tραγωδία στη Λαμία: Νεκρός γνωστός επαγγελματίας σε τροχαίο - Χτύπησε αγριογούρουνο και εκτοξεύτηκε

17:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης: «Οι ηλικιωμένοι ζητούν επίμονα, οι νέοι το αναβάλουν», είπε στο Newsbomb η πρόεδρος Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη κυβερνοεπίθεση: Η γαλλική τράπεζα Credit Mutuel Arkea ανακοίνωσε απώλεια 100 εκ. ευρώ

18:35ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος: Ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας και τσουχτερό κρύο στην Αττική - Μέχρι πότε θα κρατήσει το κύμα ψύχους και πότε αλλάζει το σκηνικό

20:53ΚΟΣΜΟΣ

Μυστηριώδεις εξαφανίσεις τουριστών στη Νότια Αφρική: Φόβοι ότι θυσιάστηκαν σε τελετές «muti»

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικές σκηνές στην κηδεία της Ciara Mageaan - Συντετριμμένος ο σύζυγός της κουβαλάει το φέρετρό της, λίγες εβδομάδες μετά τον γάμο τους

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικός θάνατος νεογέννητου: Ίχνη κοκαΐνης στην πιπίλα του - Στη φυλακή οι γονείς

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με πορτοφόλι στο αεροδρόμιο Ηρακλείου

21:34ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονικό αμόκ στην Τουρκία με 8 νεκρούς: Ο δράστης άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών πριν συλληφθεί

23:04ΚΟΣΜΟΣ

Πήδηξε στο ποτάμι να αυτοκτονήσει - Οι δαγκωματιές από τον κροκόδειλο της έσωσαν τελικά τη ζωή

18:16ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στην Τουρκία: Οπλισμένος με καραμπίνα εκτελεί κόσμο - Στους 8 οι νεκροί, άφαντος ο δράστης

00:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταιγίδα ρευστοποιήσεων στη Wall Street – Βούλιαξε ο Dow Jones κατά 1.833 μονάδες, χάθηκαν σχεδόν 3 τρισ. δολάρια

22:27ΚΟΣΜΟΣ

Εκνευρισμός Μελόνι με τις Βρυξέλλες για το ουκρανικό: «Η Ευρώπη πρέπει να μιλά με ενιαία φωνή»

17:31ΥΓΕΙΑ

5 ενδείξεις καρκίνου του παχέος εντέρου που μοιάζουν με συνηθισμένα πεπτικά προβλήματα

22:12ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/11/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ζητήθηκε η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης για τον Άιζενκοτ – Το «άνοιγμα» στα κόμματα Χαρεντί δίνει διέξοδο στην αντιπολίτευση

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Το Ιράν έστειλε πρόταση για το πυρηνικό πρόγραμμά του στους Αμερικανούς

19:16LIFESTYLE

OPEN: Τελικά τι συμβαίνει με την Ιωάννα Μαλέσκου και το «Μια Ελλάδα παρέα»;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ