Wall Street: Καταιγίδα ρευστοποιήσεων – Βούλιαξε ο Dow Jones κατά 1.833 μονάδες

Snapshot Ο Dow Jones υποχώρησε κατά 1.833 μονάδες (-3,44%) κλείνοντας στις 51.523,06 μονάδες στη συνεδρίαση της 5ης Νοεμβρίου.

Ο Nasdaq σημείωσε πτώση 5,52% και εισήλθε σε περιοχή διόρθωσης, με απώλειες άνω του 10% από το ιστορικό υψηλό του Οκτωβρίου.

Η χρηματιστηριακή αξία των εταιρειών του S&P 500 μειώθηκε κατά σχεδόν 3 τρισ. δολάρια σε μία ημέρα.

Οι μετοχές εταιρειών ημιαγωγών και τεχνητής νοημοσύνης, όπως Nvidia και Qualcomm, δέχθηκαν σημαντικές πιέσεις λόγω ανησυχιών για αυστηρότερους περιορισμούς από το νέο Κογκρέσο.

Οι δηλώσεις αξιωματούχων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αυξήσεων επιτοκίων, επιδεινώνοντας το κλίμα στην αγορά. Snapshot powered by AI

Με βαριές απώλειες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Πέμπτης (5/11) στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street, καθώς το κύμα πωλήσεων στις τεχνολογικές μετοχές παρέσυρε τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες, σβήνοντας τα ισχυρά κέρδη που είχαν καταγραφεί την προηγούμενη ημέρα, στον απόηχο των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 1.833,06 μονάδων (-3,44%), στις 51.523,06 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 1.421,51 μονάδων (-5,52%), στις 24.314,99 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 334,89 μονάδων (-4,36%), στις 7.353,73 μονάδες.

Το μέγεθος των απωλειών αποτυπώνεται και στη χρηματιστηριακή αξία των εταιρειών του S&P 500, από τις οποίες εξανεμίστηκαν σχεδόν 3 τρισ. δολάρια μέσα σε μία συνεδρίαση. Παράλληλα, ο Nasdaq εισήλθε σε περιοχή διόρθωσης, έχοντας υποχωρήσει περισσότερο από 10% σε σχέση με το ιστορικό υψηλό κλεισίματος της 6ης Οκτωβρίου.

Στο επίκεντρο οι τεχνολογικοί κολοσσοί

Τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν οι εταιρείες ημιαγωγών και τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι η επικράτηση των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο ενδέχεται να οδηγήσει σε αυστηρότερους περιορισμούς στην ανάπτυξη νέων κέντρων δεδομένων.

Ο δείκτης ημιαγωγών της Φιλαδέλφειας υποχώρησε περισσότερο από 12%, ενώ η Nvidia έχασε πάνω από 9% της αξίας της. Ισχυρές απώλειες κατέγραψαν επίσης η Qualcomm, η Meta και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Σημαντική πτώση σημείωσε και η Tesla του Ίλον Μασκ.

Στην επιδείνωση του κλίματος συνέβαλαν και οι επιφυλάξεις για τη μελλοντική πορεία των αμερικανικών επιτοκίων, μετά τις δηλώσεις αξιωματούχων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας που άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αυξήσεων.

Η απότομη αντιστροφή της αγοράς έρχεται μόλις ένα εικοσιτετράωρο μετά το ισχυρό ράλι της Τετάρτης, όταν ο Dow Jones είχε ενισχυθεί κατά 1.569 μονάδες. Πλέον, το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται στα νέα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ και στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών στην Ουάσιγκτον για την οικονομία και τον τεχνολογικό κλάδο.

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