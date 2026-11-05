Φρενίτιδα στον e-ΕΦΚΑ με 190.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης – Ο φόβος για το 2027

Πάνω από 190.000 ασφαλισμένοι κατέθεσαν φάκελο συνταξιοδότησης στο δεκάμηνο του 2026 υπό τον φόβο αύξησης των ορίων ηλικίας, την ώρα που χιλιάδες ηλικιωμένοι παραμένουν στην αγορά εργασίας για την επιβίωση

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Φρενίτιδα στον e-ΕΦΚΑ με 190.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης – Ο φόβος για το 2027

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  • Το δεκάμηνο του 2026 κατατέθηκαν πάνω από 190.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης στον e-ΕΦΚΑ, με εκτιμήσεις για περισσότερες από 210.000 έως το τέλος του έτους.
  • Η αυξημένη κινητικότητα οφείλεται στη συνταξιοδότηση της γενιάς των baby boomers, στην ανησυχία για πιθανή αύξηση ορίων ηλικίας από το 2027 και στο νέο πλαίσιο εργασίας για συνταξιούχους.
  • Επτά στις δέκα αιτήσεις συνταξιοδότησης υποβάλλονται από γυναίκες, ενώ οι μηνιαίες αιτήσεις κυμαίνονται περίπου στις 20.000.
  • Υπάρχει αβεβαιότητα για αλλαγές στα όρια ηλικίας και στην αναγνώριση πλασματικών ετών από το 2027, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει ληφθεί επίσημη απόφαση.
  • Πάνω από 310.000 συνταξιούχοι συνεχίζουν να εργάζονται, εκμεταλλευόμενοι το νέο καθεστώς που επιτρέπει τη λήψη σύνταξης και εισοδήματος από εργασία χωρίς γενική περικοπή.
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Κύμα φυγής προς την σύνταξη καταγράφεται στον ΕΦΚΑ, με τις αιτήσεις συνταξιοδότησης να ξεπερνούν ήδη τις 190.000 κατά τους πρώτους 10 μήνες του έτους και τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περισσότερες από 210.000 αιτήσεις έως το τέλος Δεκεμβρίου.

Η αυξημένη κινητικότητα συνδέεται με τη σταδιακή συνταξιοδότηση της γενιάς των baby boomers, την ανησυχία για πιθανές αλλαγές στα όρια ηλικίας από το 2027, αλλά και το νέο πλαίσιο που επιτρέπει στους συνταξιούχους να συνεχίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα χωρίς τη γενική περικοπή της σύνταξής τους.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ), από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του 2026 κατατέθηκαν συνολικά 190.214 αιτήσεις συνταξιοδότησης, στις οποίες περιλαμβάνονται περίπου 7.000 αιτήσεις διεθνούς ασφάλισης.

Την ίδια ώρα, ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης, εκτιμά ότι μέχρι το τέλος του έτους οι αιτήσεις θα ξεπεράσουν τις 210.000, διατηρώντας τη συνταξιοδοτική κινητικότητα σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Σχεδόν 20.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης κάθε μήνα

Τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η ΕΝΥΠΕΚΚ αποτυπώνουν τη σταθερά αυξημένη ροή αιτήσεων κατά τη διάρκεια του 2026.

Τον Ιανουάριο υποβλήθηκαν 18.636 αιτήσεις και τον Φεβρουάριο 18.363, ενώ τον Μάρτιο καταγράφηκαν 21.214 αιτήσεις, αριθμός που αποτελεί τη μεγαλύτερη μηνιαία επίδοση του έτους έως τώρα.

Στη συνέχεια, οι αιτήσεις διαμορφώθηκαν ως εξής:

Απρίλιος: 16.625 αιτήσεις

Μάιος: 17.860 αιτήσεις

Ιούνιος: 17.934 αιτήσεις

Ιούλιος: 18.982 αιτήσεις

Αύγουστος: 14.000 αιτήσεις

Σεπτέμβριος: 20.100 αιτήσεις

Οκτώβριος: 19.500 αιτήσεις

Το σύνολο των αιτήσεων που υπάγονται στην ελληνική ασφαλιστική νομοθεσία φτάνει τις 183.214, ενώ μαζί με τις περίπου 7.000 αιτήσεις διεθνούς ασφάλισης ανέρχεται στις 190.214.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, σύμφωνα με την Ένωση, επτά στις δέκα νέες αιτήσεις υποβάλλονται από γυναίκες.

Για λόγους σύγκρισης, το 2021 είχαν καταγραφεί 212.151 αιτήσεις συνταξιοδότησης και το 2022 συνολικά 211.133. Εφόσον συνεχιστεί η αυξημένη ροή, το 2026 αναμένεται να κινηθεί σε αντίστοιχα επίπεδα.

Ανησυχία για ενδεχόμενη αύξηση των ορίων ηλικίας από το 2027

Σημαντικό ρόλο στην αύξηση των αιτήσεων διαδραματίζει η αβεβαιότητα που επικρατεί μεταξύ των ασφαλισμένων σχετικά με τις ενδεχόμενες αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ επισημαίνει ότι το ισχύον ασφαλιστικό πλαίσιο προβλέπει μηχανισμό σύνδεσης των ορίων ηλικίας με την εξέλιξη του προσδόκιμου ζωής, ο οποίος επανεξετάζεται περιοδικά.

Το ενδεχόμενο εφαρμογής του από το 2027 προκαλεί ανησυχία κυρίως σε όσους έχουν ήδη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή βρίσκονται κοντά στη συμπλήρωση των απαραίτητων προϋποθέσεων.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί απόφαση για αύξηση των ορίων ηλικίας από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Στην αβεβαιότητα προστίθενται και οι προβληματισμοί για πιθανές αλλαγές στο καθεστώς αναγνώρισης πλασματικών ετών ασφάλισης, όπως ο χρόνος σπουδών, στρατιωτικής θητείας και ανατροφής τέκνων.

Για αρκετούς εργαζομένους, η αναγνώριση αυτών των περιόδων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ετών ασφάλισης.

Πάνω από 310.000 συνταξιούχοι συνεχίζουν να εργάζονται

Ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζει τις αποφάσεις συνταξιοδότησης είναι η δυνατότητα διατήρησης της επαγγελματικής δραστηριότητας μετά την απονομή σύνταξης.

Σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ, περισσότεροι από 310.000 συνταξιούχοι εξακολουθούν να εργάζονται, με τη μέση ηλικία τους να κυμαίνεται μεταξύ 68 και 69 ετών.

Αντίστοιχα, ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ έχει αναφέρει ότι περισσότεροι από 300.000 συνταξιούχοι έχουν αξιοποιήσει το σχετικό καθεστώς.

Η αλλαγή εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2024, όταν καταργήθηκε η γενική περικοπή κατά 30% της σύνταξης για όσους συνταξιούχους συνεχίζουν να απασχολούνται.

Πλέον, κατά κανόνα, οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι μπορούν να λαμβάνουν ολόκληρη τη σύνταξή τους και παράλληλα εισόδημα από την εργασία τους, καταβάλλοντας τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές και τον ειδικό πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ, όπου αυτός εφαρμόζεται.

Το νέο καθεστώς προσφέρει μεγαλύτερη οικονομική ευελιξία, καθώς επιτρέπει στους ασφαλισμένους να συνταξιοδοτηθούν χωρίς να εγκαταλείψουν απαραίτητα την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ, η παραμονή πολλών συνταξιούχων στην αγορά εργασίας συνδέεται και με την ανάγκη συμπλήρωσης του εισοδήματός τους, εξαιτίας των μειώσεων που έχουν υποστεί οι συντάξεις τα προηγούμενα χρόνια.

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