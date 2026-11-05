Συντάξεις Δεκεμβρίου: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής
Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων του Δεκεμβρίου 2026 για στους συνταξιούχους όλων των Ταμείων.
Snapshot
- Οι συντάξεις Δεκεμβρίου 2026 για τους μη μισθωτούς θα καταβληθούν την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026.
- Οι συντάξεις Δεκεμβρίου 2026 για τους μισθωτούς θα καταβληθούν την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026.
- Οι συνταξιούχοι θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας πληρωμής.
- Οι επικουρικές συντάξεις τόσο του ιδιωτικού τομέα όσο και του Δημοσίου θα καταβληθούν στις αντίστοιχες ημερομηνίες των κύριων συντάξεων.
- Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026.
Ανακοίνωση από τον ΕΦΚΑ αναφέρει πως οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.
Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας.
Μη μισθωτοί
Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Δεκεμβρίου 2026 θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026.
Συγκεκριμένα:
- Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026
- Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026
- Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026
- Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026
- Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026
Μισθωτοί
Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Δεκεμβρίου 2026 θα διενεργηθούν για τους μισθωτούς την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026.
Συγκεκριμένα:
- Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026
- Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026
- Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών), την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026
- Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026
- Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026
- Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026
- Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026
- ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026
- Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026
- Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026
- Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026
Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026