Συνταξιούχοι: Ανατροπή στο Ελεγκτικό για ΕΑΣ και αναδρομικά - Τι εισηγείται ο γενικός επίτροπος

 Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού εισηγείται ο γενικός επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Τι είπε για τα αναδρομικά

Άγγελος Βουράκης

Συνταξιούχοι: Ανατροπή στο Ελεγκτικό για ΕΑΣ και αναδρομικά - Τι εισηγείται ο γενικός επίτροπος
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  • Ο γενικός επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου προτείνει αλλαγή στον υπολογισμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) με κλιμακωτό τρόπο αντί ενιαίου συντελεστή.
  • Ο ισχύων τρόπος υπολογισμού της ΕΑΣ κρίνεται αντισυνταγματικός καθώς επιβάλλει την εισφορά στο σύνολο της σύνταξης πάνω από τα 1.400 ευρώ, προκαλώντας σημαντικές οικονομικές απώλειες στους συνταξιούχους.
  • Προτείνεται οι αναδρομικές επιστροφές να γίνουν μόνο σε όσους έχουν ήδη προσφύγει στη Δικαιοσύνη, για να αποφευχθεί οικονομική ανατροπή στα ασφαλιστικά Ταμεία.
  • Το Δημόσιο υποστηρίζει τη συνταγματικότητα του υπάρχοντος συστήματος και ζητά την απόρριψη της αίτησης, επικαλούμενο λόγους δημοσίου συμφέροντος.
  • Η τελική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναμένεται το 2027 και θα καθορίσει τον μελλοντικό τρόπο υπολογισμού της ΕΑΣ και το εύρος των αναδρομικών επιστροφών.
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Σημαντική εξέλιξη για περίπου 450.000 συνταξιούχους που επιβαρύνονται από την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) καταγράφηκε στη σημερινή συνεδρίαση της μείζονας διευρυμένης Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς ο γενικός επίτροπος Επικρατείας Γεώργιος Βοΐλης τάχθηκε υπέρ της αλλαγής του τρόπου υπολογισμού της εισφοράς, κρίνοντας ότι το ισχύον σύστημα δεν είναι συμβατό με τις συνταγματικές διατάξεις.

Ειδικότερα, ο κ. Βοΐλης υποστήριξε ότι η ΕΑΣ θα πρέπει να υπολογίζεται κλιμακωτά και όχι επί του συνολικού ποσού της σύνταξης με ενιαίο συντελεστή, όπως συμβαίνει σήμερα. Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται η πρακτική σύμφωνα με την οποία, όταν η σύνταξη υπερβαίνει τα 1.400 ευρώ, η κράτηση επιβάλλεται στο σύνολό της και όχι μόνο στο ποσό που βρίσκεται πάνω από το συγκεκριμένο όριο.

Όπως ανέφερε κατά την τοποθέτησή του, ο σημερινός τρόπος υπολογισμού οδηγεί σε σημαντικές οικονομικές απώλειες για τους συνταξιούχους, οι οποίες, ανάλογα με το ύψος της σύνταξης, κυμαίνονται μεταξύ 7.000 και 8.000 ευρώ ετησίως. Μάλιστα, μεγαλύτερη επιβάρυνση υφίστανται όσοι λαμβάνουν υψηλότερες συντάξεις.

Ο γενικός επίτροπος έκρινε ότι ο μη κλιμακωτός προσδιορισμός της εισφοράς, σε συνδυασμό με τη μη εξαίρεση του τμήματος της σύνταξης μέχρι τα 1.400 ευρώ, προσκρούει σε σειρά συνταγματικών διατάξεων και για τον λόγο αυτό ζήτησε την αναμόρφωση του συστήματος.

Η παρέμβασή του έγινε στο πλαίσιο της συζήτησης αίτησης που έχει καταθέσει ο πρώην πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νίκος Αγγελάρας, με την οποία ζητά να κριθεί αντισυνταγματικός ο τρόπος υπολογισμού της ΕΑΣ και να επιστραφούν οι διαφορές που προκύπτουν από την εφαρμογή του ενιαίου συντελεστή.

Οι συνήγοροί του, καθηγητής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Κωνσταντίνος Ρέμελης και Δημήτρης Μπούρλος, ανέπτυξαν τη θέση ότι η σημερινή μέθοδος παραβιάζει τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας, καθώς συντάξεις διαφορετικού ύψους επιβαρύνονται με τρόπο που δεν ανταποκρίνεται στη λογική της κλιμακωτής φορολογικής και εισφοροδοτικής επιβάρυνσης.

Παράλληλα, υποστήριξαν ότι η αλλαγή του συστήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς δημοσιονομική επιβάρυνση, καθώς δεν απαιτείται η επιβολή νέων μέτρων. Όπως επισήμαναν, η μεταβολή θα περιορίσει το ποσό που συγκεντρώνεται ετησίως από τις κρατήσεις και τους τόκους του κεφαλαίου που έχει συσσωρευθεί κατά τα τελευταία 16 χρόνια, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η θέση του γενικού επιτρόπου για τα αναδρομικά. Ο κ. Βοΐλης τάχθηκε υπέρ της περιορισμένης αναδρομικής ισχύος, προτείνοντας οι επιστροφές να αφορούν μόνο όσους συνταξιούχους έχουν ήδη προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Η συγκεκριμένη προσέγγιση, όπως εξήγησε, αποσκοπεί στην αποφυγή οικονομικής ανατροπής στα Ταμεία, ενώ διευκρίνισε ότι η τελική κρίση για το ζήτημα ανήκει στην Ολομέλεια.

Αντίθετα, το Δημόσιο υπερασπίστηκε τη συνταγματικότητα του ισχύοντος τρόπου υπολογισμού. Οι εκπρόσωποι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αντιπρόεδρος Αναστάσιος Κολούτσος και νομικός σύμβουλος Δημήτρης Φαρμάκης, ζήτησαν την απόρριψη της αίτησης, υποστηρίζοντας ότι οι ισχυρισμοί του προσφεύγοντος δεν στηρίζονται στις συνταγματικές επιταγές και στη σχετική νομοθεσία.

Ο κ. Κολούτσος ανέπτυξε επί περίπου μία ώρα τους γραπτούς ισχυρισμούς του Δημοσίου, αμφισβητώντας, μεταξύ άλλων, τη σαφήνεια των επιχειρημάτων της άλλης πλευράς. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ΕΑΣ δεν επηρεάζει αρνητικά το επίπεδο διαβίωσης των συνταξιούχων και ότι η διατήρηση του σημερινού συστήματος εξυπηρετεί λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Μετά την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας, θα οριστεί εισηγητής της υπόθεσης και θα ακολουθήσουν οι διασκέψεις των δικαστών κεκλεισμένων των θυρών. Η απόφαση αναμένεται να δημοσιευθεί τους πρώτους μήνες του 2027 και θα έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο για τον μελλοντικό υπολογισμό της εισφοράς όσο και για το εύρος των ενδεχόμενων αναδρομικών επιστροφών.

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