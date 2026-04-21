Συντάξεις: Εως 9.568 ευρώ οι επιστροφές από την ΕΑΣ (πίνακες)

Ξεπαγώνουν οι πληρωμές αναδρομικών σε χιλιάδες συνταξιούχους του Δημοσίου που έχουν προσφύγει στο Ελεγκτικό Συνέδριο, για την ακύρωση και επιστροφή των περικοπών σε συντάξεις γήρατος και χηρείας, με ποσά που φτάνουν ενδεικτικά ως και 9.568 ευρώ.

Ο ΕΦΚΑ ολοκλήρωσε τους ελέγχους και τα ποσά που καθυστερούσαν ως και τρία χρόνια θα αρχίσουν να καταβάλλονται μαζικά στο επόμενο διάστημα στους δικαιούχους.

Οι πληρωμές που ξεμπλοκάρουν για τους συνταξιούχους του Δημοσίου είναι:

1.Αναδρομικά από την Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕΑΣ), για 23 μήνες, ήτοι από τον Φεβρουάριο του 2017 ως τον Δεκέμβριο του 2018, που είναι το διάστημα για το οποίο η εν λόγω κράτηση κρίθηκε αντισυνταγματική από το Ελεγκτικό Συνέδριο με την πιλοτική απόφαση 244/2017. Εχουν υποβληθεί περίπου 10.000 αγωγές και οι συνταξιούχοι δικαιώνονται με ατομικές αποφάσεις για την επιστροφή κρατήσεων. Τα ποσά των επιστροφών φτάνουν ως και 9.568 ευρώ για συνταξιούχους του Δημοσίου που ανήκουν στα ειδικά μισθολόγια, ενώ για συνταξιούχους υπουργείων, ΟΤΑ και δημοσίων οργανισμών, τα διεκδικούμενα ποσά φθάνουν ως τα 8.550 ευρώ. Οι περισσότεροι συνταξιούχοι άσκησαν ατομικές προσφυγές για να πάρουν αναδρομικά από την ΕΑΣ μετά την πιλοτική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τα ποσά που θα λάβουν είναι για τους 23 μήνες που η ΕΑΣ κρίθηκε αντισυνταγματική. Υπάρχουν όμως και συνταξιούχοι που είχαν ασκήσει προσφυγές στο Ελεγκτικό Συνέδριο πριν βγει η πιλοτική απόφαση 244/2017 και δικαιούνται αναδρομικά για μια 5ετία, με ποσά που σε κάποιες περιπτώσεις φτάνουν στα 35.000 ευρώ.

2.Αναδρομικά από τις αυξήσεις των συντάξεων χηρείας που απονεμήθηκαν στο διάστημα από τις 13 Μαΐου του 2016 ως τον Απρίλιο του 2019, δηλαδή για 3 έτη. Τα ποσά που διεκδικούνται ξεπερνούν και τις 7.500 ευρώ, και προέρχονται από λανθασμένους υπολογισμούς σε χιλιάδες συντάξεις χηρείας που απονεμήθηκαν αυτή την τριετία. Οι πληρωμές που έχει δρομολογήσει ο ΕΦΚΑ αφορούν χήρες του Δημοσίου που προσέφυγαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο και δικαιώθηκαν με αναδρομικές αυξήσεις για αυτό το διάστημα, καθώς πήραν μικρότερη σύνταξη χηρείας από αυτή που έπρεπε να λάβουν. Το λάθος που έγινε ήταν ότι οι συντάξεις χηρείας δόθηκαν με χαμηλότερο ποσό γιατί προηγήθηκε επανυπολογισμός στην αρχική σύνταξη των θανόντων, η οποία μειώθηκε σημαντικά. Το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι δεν έπρεπε να πληρωθεί το χαμηλότερο ποσό και δικαίωσε τις προσφυγές των χήρων να υπολογιστούν οι συντάξεις τους με βάση την αρχική σύνταξη του θανόντος. Για παράδειγμα η αρχική σύνταξη του θανόντος ήταν 1.700 ευρώ, επανυπολογίστηκε-μειώθηκε στα 1.400 ευρώ και η χήρα πήρε το 50% της επανυπολογισμένης σύνταξης, δηλαδή πληρώθηκε 750 ευρώ, ενώ έπρεπε να πληρωθεί με το 50% της αρχικής σύνταξης του θανόντα, και να πάρει 850 ευρώ.

Αναδρομικά καταβάλλονται και για την αποκατάσταση των περικοπών που είχαν στις συντάξεις τους οι συνταξιούχοι των ειδικών μισθολογίων εξαιτίας των μειώσεων που προβλέφθηκαν με τον νόμο 4092/2012, στους μισθούς των εν ενεργεία υπαλλήλων και λειτουργών της ίδιας μισθολογικής κατηγορίας του Δημοσίου. Με απόφαση που εξέδωσε πρόσφατα το 4ο τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου (την 711/2025) δικαιώθηκε συνταξιούχος γιατρός του ΕΣΥ, με αναδρομικά ύψους 6.627ευρώ. Η απόφαση θεωρείται αντιπροσωπευτική για όλους τους συνταξιούχους των ειδικών μισθολογίων που έχουν ασκήσει προσφυγές στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Διορθώνονται λάθη τριετίας σε συντάξεις χηρείας

Τα αναδρομικά που καταβάλλονται σε συντάξεις χηρείας από τον ΕΦΚΑ, φτάνουν ως και τα 7.500 ευρώ. Οι πληρωμές αφορούν χήρες του Δημοσίου που προσέφυγαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο και δικαιώθηκαν με αναδρομικές αυξήσεις από λανθασμένους υπολογισμούς στις συντάξεις θανάτου που απονεμήθηκαν από τον Μάιο του 2016 ως τον Απρίλιο του 2019, δηλαδή για 3 έτη.

Για αυτό το διάστημα οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ κατέβαλαν στους δικαιούχους (επιζώντες συζύγους) το 50% της σύνταξης του θανόντος αφού προηγουμένως η αρχική σύνταξη είχε επανυπολογιστεί σε μικρότερο ποσό,. Ο νόμος προέβλεπε όμως ότι για το διάστημα αυτό οι καταβαλλόμενες συντάξεις δεν μεταβάλλονται με επανυπολογισμό και κατ΄ουσίαν δεν θα έπρεπε να γίνει επανυπολογισμός ούτε στις συντάξεις των θανόντων.

Αυτό που έγινε στην πράξη ήταν να απονεμηθεί στους δικαιούχους το 50% υπολογισμένο σε μικρότερη σύνταξη, ενώ έπρεπε να πάρουν το 50% από την αρχική σύνταξη του θανόντος.

Σύμφωνα με αποφάσεις πληρωμής αναδρομικών του ΕΦΚΑ που έχει στα χέρια του το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» καθώς και με βάση τον σχετικό πίνακα, τα αναδρομικά στις συντάξεις χηρείας του Δημοσίου διαμορφώνονται ως εξής:

*Χήρα συνταξιούχος του Δημοσίου έπαιρνε σύνταξη χηρείας 769,51 ευρώ τον μήνα από 1/7/2016 ως 30/4/2019, ενώ έπρεπε να λάβει 978 ευρώ. Συνολικά στα 3 χρόνια (2016-2019) πήρε 26.163 ευρώ, ενώ έπρεπε να πάρει 33.252 ευρώ. Ο ΕΦΚΑ της καταβάλλει τη διαφορά για το επίμαχο διάστημα με αναδρομικά 7.089 ευρώ.

*Χήρα συνταξιούχος του Δημοσίου έπαιρνε σύνταξη χηρείας 905 ευρώ τον μήνα από τον Μάιο του 2016 ως τον Απρίλιο του 2019, ενώ έπρεπε να λάβει 1.035 ευρώ. Ο ΕΦΚΑ της οφείλει μια διαφορά 130 ευρώ μηνιαίως για το επίμαχο διάστημα με αναδρομικά 4.680 ευρώ.

Η υπόθεση με τις άδικες περικοπές στις συντάξεις χηρείας του Δημοσίου κερδήθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο ύστερα από προσφυγή του Συλλόγου ΑΞΙΑ με χιλιάδες μέλη δικαιούχων συντάξεων χηρείας του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Η απόφαση αποτελεί πιλότο για όλες τις συντάξεις χηρείας που απονεμήθηκαν επίσης στο διάστημα 2016-2019 με το 50% της επανυπολογισμένης σύναξης θανόντος, ενώ θα έπρεπε να είναι στο 50% της αρχικής σύνταξης που ήταν υψηλότερη από την επανυπολογισμένη.

Κανονικά θα πρέπει να ελεγχθούν και οι συντάξεις χηρείας που αποδόθηκαν στο ίδιο διάστημα σε δικαιούχους του ιδιωτικού τομέα καθώς ενδέχεται και σε αυτές να έχουν δοθεί μειωμένα ποσά.

Σημειώνεται ότι με τον νόμο 4611/2019 το ποσοστό των συντάξεων χηρείας από 50% αυξήθηκε στο 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς αναδρομικότητα.

Μπορούν να πληρωθούν τα αναδρομικά σε όλους τους συνταξιούχους από τον «κουμπαρά» των 22 δισ. ευρώ για το ασφαλιστικό;

Το κόστος για να επιστραφούν τα αναδρομικά σε όλους τους συνταξιούχους αγγίζει τα 2,4 δισ. ευρώ. Μπορούν να πληρωθούν σε όλους τους συνταξιούχους χωρίς να βάλει ούτε ένα ευρώ ο Προϋπολογισμός, αν αξιοποιηθούν οι τόκοι που μπαίνουν, στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), ή αλλιώς στον «κουμπαρά» του ασφαλιστικού. Τα αποθεματικά του ΑΚΑΓΕ φτάνουν στα 22 δισ. ευρώ, ενώ οι τόκοι τον χρόνο ξεπερνούν τα 650 εκατ. ευρώ και για το 2026 φτάνουν στα 800 εκατ. ευρώ. Με αυτό το ποσό η κυβέρνηση θα μπορούσε να πληρώσει τα αναδρομικά σε δόσεις δύο ή τριών ετών.

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ

Οι συνταξιούχοι που κατέθεσαν προσφυγή στα δικαστήρια (Πρωτοδικεία για τον ιδιωτικό τομέα και Ελ. Συνέδριο για το Δημόσιο) έχουν κλειδώσει την επιστροφή των χρημάτων που διεκδικούν από τις παράνομες περικοπές, καθώς όλες οι αποφάσεις που εκδίδονται τους δικαιώνουν.

ΧΑΜΕΝΟΙ

Οι συνταξιούχοι χωρίς προσφυγές μπορεί να μην πάρουν τίποτε από τις παράνομες περικοπές, αν και θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν ισότιμα με όσους προσέφυγαν στα δικαστήρια γιατί πρόκειται για τις ίδιες περικοπές. Χωρίς προσφυγές είναι 800.000 συνταξιούχοι για αναδρομικά 11 μηνών στις επικουρικές συντάξεις και άλλοι 330.000 συνταξιούχοι του Δημοσίου για περικοπές της ΕΑΣ.

Αναδρομικά ΕΑΣ για συνταξιούχους Ειδικών Μισθολογίων του Δημοσίου (*)

Αρχική κύρια σύνταξη (μικτά) Σύνταξη προ φόρου Μηνιαία κράτηση ΕΑΣ Αναδρομικά ΕΑΣ 23 μηνών 3.200 € 1.860 € 416 € 9.568 € 3.100 € 1.828 € 372 € 8.556 € 3.050 € 1.803 € 366 € 8.418 € 2.600 € 1.624 € 234 € 5.382 € 2.525 € 1.586 € 227 € 5.221 € 2.450 € 1.547 € 221 € 5.083 € 2.375 € 1.509 € 214 € 4.922 € 2.300 € 1.497 € 161 € 3.703 € 2.225 € 1.457 € 156 € 3.588 € 2.075 € 1.379 € 145 € 3.335 €

Αναδρομικά ΕΑΣ για πολιτικούς συνταξιούχους του Δημοσίου(*)

Αρχική κύρια σύνταξη (μικτά) Σύνταξη προ φόρου Μηνιαία κράτηση ΕΑΣ Αναδρομικά ΕΑΣ 23 μηνών 2.435 € 1.540 € 219 € 5.037 € 2.150 € 1.418 € 151 € 3.473 € 2.000 € 1.430 € 120 € 2.760 € 1.865 € 1.280 € 112 € 2.576 € 1.700 € 1.293 € 51 € 1.173 € 1.550 € 1.206 € 47 € 1.081 € 1.475 € 1.163 € 44 € 1.012 € 1.425 € 1.144 € 25 € 575 € 1.400 € 1.144 € 0 0

(*) Οι συνταξιούχοι με προσφυγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο πριν τον Φεβρουάριο του 2017 δικαιούνται αναδρομικά 5ετίας

Τα αναδρομικά για τις συντάξεις χηρείας του Δημοσίου

Αρχική σύνταξη θανόντος (μικτά) Επανυπολογισμένη σύνταξη θανόντος Σύνταξη χηρείας που πληρώθηκε μετά τις 13/5/2016 (1) Σύνταξη χηρείας που έπρεπε να πληρωθεί (2) Μηνιαία διαφορά Συνολικά αναδρομικά από 5ο/2016 ως 4ο 2019 2.600 € 2.210 € 1.105 € 1.300 € 195 € 7.020 € 2.185 € 1.883 € 942 € 1.093 € 151 € 5.436 € 2.070 € 1.809 € 905 € 1.035 € 130 € 4.680 € 1.955 € 1.732 € 866 € 978 € 111 € 3.996 € 1.840 € 1.652 € 826 € 920 € 94 € 3.384 € 1.725 € 1.570 € 785 € 863 € 78 € 2.808 € 1.610 € 1.467 € 734 € 805 € 71 € 2.556 € 1.495 € 1.364 € 682 € 748 € 65 € 2.340 € 1.380 € 1.261 € 630 € 690 € 60 € 2.160 € 1.265 € 1.157 € 579 € 633 € 54 € 1.944 €

(1) Με 50% επί της επανυπολογισμένης σύνταξης, (2) Με 50% επί της αρχικής σύνταξης

Στα ΑΤΜ αναδρομικά έως 9.568 ευρώ

Πληρωμές αναδρομικών πολλών ταχυτήτων που αφορούν συνολικά περίπου 450.000 συνταξιούχους με ποσά που ενδεικτικά κυμαίνονται για τους περισσότερους από 1.200 ευρώ ως 9.568 ευρώ δρομολογούνται για το επόμενο τρίμηνο.

Οι πληρωμές ξεκίνησαν ήδη από τον ΕΦΚΑ σε επιμέρους κατηγορίες συνταξιούχων όπως όσοι έχουν σε εκκρεμότητα επανυπολογισμό σύνταξης ή προσαύξηση αποδοχών από παράλληλη ασφάλιση, ενώ θα ενταθούν στο επόμενο διάστημα καθώς ξεμπλοκάρουν αναδρομικά για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους που δικαιώνονται στα δικαστήρια.

Τα αναδρομικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», αφορούν σε 5 μεγάλες κατηγορίες συνταξιούχων που είναι οι εξής:

1.Συνταξιούχοι με δικαστικές προσφυγές που διεκδικούν επιστροφή των παρανόμως επιβληθέντων περικοπών στις επικουρικές τους συντάξεις και στα Δώρα συντάξεων για το 11μηνο Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016. Συνολικά οι δικαιούχοι αυτών των αναδρομικών είναι 1,1 εκατ. συνταξιούχοι, αλλά αγωγές στα δικαστήρια έχουν υποβάλει περίπου οι 370.000 οι οποίοι και έχουν λαμβάνειν τις επιστροφές των παράνομων περικοπών του 11μήνου. Τα αναδρομικά για αυτή την κατηγορία καταβάλλονται μαζί με τους τόκους και τα ποσά φτάνουν ως και τα 5.763 ευρώ.

Συνταξιούχοι Δημοσίου που διεκδικούν αναδρομικά από την Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕΑΣ), για 23 μήνες, ήτοι από τον Φεβρουάριο του 2017 ως τον Δεκέμβριο του 2018, που είναι το διάστημα για το οποίο η εν λόγω κράτηση κρίθηκε αντισυνταγματική από το Ελεγκτικό Συνέδριο με την πιλοτική απόφαση 244/2017. Τα ποσά των επιστροφών φτάνουν ως και 9.568 ευρώ για συνταξιούχους του Δημοσίου που ανήκουν στα ειδικά μισθολόγια, ενώ για συνταξιούχους υπουργείων, ΟΤΑ και δημοσίων οργανισμών, τα διεκδικούμενα ποσά φτάνουν ως τις 8.550 ευρώ.

3.Συνταξιούχοι χηρείας του Δημοσίου που δικαιώθηκαν με αναδρομικά από τους λάθος υπολογισμούς των συντάξεων χηρείας που απονεμήθηκαν στο διάστημα από τις 13 Μαΐου του 2016 ως τον Απρίλιο του 2019. Τα ποσά που επιστρέφονται ξεπερνούν και τις 7.500 ευρώ.

4.Συνταξιούχοι που έχουν σε εκκρεμότητα τον επανυπολογισμό της σύνταξής τους ή ο επανυπολογισμός έγινε με λάθη. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, στην ουρά του επανυπολογισμού βρίσκονται περίπου 40.000 παλαιοί αλλά και νέοι συνταξιούχοι (πριν και μετά τον Μάιο του 2016, που θεσπίστηκε ο επανυπολογισμός συντάξεων με τον νόμο 4387/2016) και τα ποσά που καταβάλλει ο ΕΦΚΑ ξεπερνούν τις 5.000 ευρώ.

Συνταξιούχοι που συνέχισαν να εργάζονται μετά τη συνταξιοδότηση και δικαιούνται προσαύξηση σύνταξης από την προσμέτρηση των ενσήμων που συμπλήρωσαν κατά το διάστημα της απασχόλησής τους. Ηδη πληρώθηκαν 1.068 συνταξιούχοι με αναδρομικές προσαυξήσεις συντάξεων από τα ένσημα που μάζεψαν συνεχίζοντας την εργασία μετά τη συνταξιοδότησή τους, ενώ στη λίστα των υποψηφίων δικαιούχων βρίσκονται περίπου 25.000 συνταξιούχοι που διέκοψαν την απασχόλησή τους και περιμένουν να πάρουν την ανάλογη προσαύξηση στη σύνταξη.

Οι πληρωμές των αναδρομικών που οφείλονται στους συνταξιούχους έχουν μπει πλέον στην «ημερήσια διάταξη» του ΕΦΚΑ και παρά τις καθυστερήσεις που προηγήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια λόγω των επαναλαμβανόμενων επανυπολογισμών και των αλλεπάλληλων δικαστικών αποφάσεων, οι διαδικασίες απόδοσης των χρημάτων στους συνταξιούχους θα πρέπει από εδώ και στο εξής να τρέξουν ταχύτατα.

Οι επιστροφές 11μήνου ανά Ταμείο στις επικουρικές συντάξεις

Σύμφωνα με τους πίνακες του ενθέτου «Ασφάλιση και Συντάξεις», τα αναδρομικά από επικουρικές και Δώρα επικουρικής σύνταξης που επιδικάζουν τα δικαστήρια, μαζί με τους τόκους, φτάνουν ως και 7.485 ευρώ σε μικτά ποσά ενώ μετά τις κρατήσεις τα καθαρά πληρωτέα ποσά ανέρχονται ως 5.763 ευρώ.

Ανάλογα με το Ταμείο στο οποίο ανήκουν οι συνταξιούχοι τα αναδρομικά για τις περικοπές του 11μήνου Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016 στις επικουρικές συντάξεις χωρίς τους τόκους) διαμορφώνονται ενδεικτικά ως εξής:

*Για συνταξιούχους ΙΚΑ αναδρομικά από 410 ευρώ ως 2.372 ευρώ.

*Για συνταξιούχους από Ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών αναδρομικά από 1.111 ευρώ ως 4.004 ευρώ.

*Για συνταξιούχους Δημοσίου, αναδρομικά από 727 ευρώ ως 2.820 ευρώ.

*Για συνταξιούχους λοιπών επικουρικών ταμείων (Δικηγόρων, Εμποροϋπαλλήλων, Αρτοποιών, κ.ά.) αναδρομικά από 668 ευρώ ως 2.399 ευρώ.

*Για συνταξιούχους ΝΑΤ αναδρομικά μόνον για τη μείωση επικουρικής από τον νόμο 4093 και τα Δώρα επικουρικής από 503 ευρώ ως 1.985 ευρώ.

Σε αναμονή για αναδρομικά και 800.000 συνταξιούχοι χωρίς αγωγές

Δικαιούχοι των αναδρομικών για το 11μηνο των παράνομων περικοπών στις επικουρικές συντάξεις και στα Δώρα εκτός από τους 370.000 συνταξιούχους που κατέθεσαν προσφυγές είναι και 800.000 συνταξιούχοι που είχαν τις ίδιες περικοπές αλλά δεν κατέθεσαν προσφυγές. Το δέον γενέσθαι είναι να πληρωθούν και οι 800.000 συνταξιούχοι τα αναδρομικά των παράνομων περικοπών, καθώς η μόνη διαφορά με τους υπόλοιπους είναι ότι δεν υπέβαλαν αγωγές όχι γιατί δεν ήθελαν αλλά διότι οι αρμόδιοι υπουργοί τούς διαβεβαίωναν το 2020 ότι θα πληρωθούν τα αναδρομικά σε όλους είτε με αγωγές είτε χωρίς, αλλά οι πληρωμές σε όλους αφορούσαν τα αναδρομικά για τις κύριες συντάξεις. Για τα αναδρομικά των επικουρικών οι περισσότεροι έμειναν εκτός πληρωμών αλλά και εκτός αγωγών, καθώς οι προσφυγές στα δικαστήρια απαγορεύθηκαν με νόμο πλην όσων είχαν προλάβει να καταθέσουν προσφυγές ως τις 20 Ιουλίου του 2020.

Τι αναδρομικά παίρνουν οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι;

Οι συνταξιούχοι που μετά τη συνταξιοδότηση αναλαμβάνουν εκ νέου εργασία δικαιούνται προσαύξηση στη σύνταξη από τα ένσημα της απασχόλησής τους. Η προσαύξηση δίδεται αφού διακόψουν την απασχόλησή τους και μετρά από την ημερομηνία υποβολής αιτήματος συνυπολογισμού του χρόνου ασφάλισης που είχαν ως εργαζόμενοι στη σύνταξή τους. Τα πρώτα αναδρομικά από την προσαύξηση συντάξεων λόγω απασχόλησης, που κατέβαλε ο ΕΦΚΑ σε 1.068 συνταξιούχους, ανέρχονται κατά μέσο όρο στα 2.673 ευρώ. Το δε μέγιστο ποσό φτάνει ως και 17.000 ευρώ για όσους εργάστηκαν ως και 5 έτη μετά τη συνταξιοδότηση.

Τι αναδρομικά επιδικάζουν τα δικαστήρια για τις επικουρικές συντάξεις με τόκους

Αναδρομικά (μικτά ποσά) Τόκοι Σύνολο αναδρομικών με τόκους Κρατήσεις Καθαρό ποσό αναδρομικών (*) 5.317 € 2.168 € 7.485 € 1.722 € 5.763 € 5.040 € 2.054 € 7.094 € 1.632 € 5.462 € 4.308 € 1.756 € 6.064 € 1.395 € 4.669 € 3.677 € 1.499 € 5.176 € 1.191 € 3.985 € 3.368 € 1.373 € 4.741 € 1.091 € 3.650 € 3.164 € 1.290 € 4.454 € 1.025 € 3.429 € 2.971 € 1.211 € 4.182 € 962 € 3.220 € 2.881 € 1.174 € 4.055 € 933 € 3.122 € 2.824 € 1.151 € 3.975 € 915 € 3.060 € 2.806 € 1.144 € 3.950 € 909 € 3.041 € 2.341 € 954 € 3.295 € 758 € 2.537 € 2.189 € 892 € 3.081 € 709 € 2.372 € 2.030 € 828 € 2.858 € 657 € 2.201 € 1.641 € 669 € 2.310 € 532 € 1.778 € 1.370 € 559 € 1.929 € 444 € 1.485 € 1.297 € 529 € 1.826 € 420 € 1.406 €

(*) Μικτά ποσά μείον κρατήσεις

Τα αναδρομικά 11 μηνών για περικοπές επικουρικών συντάξεων και Δώρων ανά Ταμείο

Συνταξιούχοι ΙΚΑ πριν από τον Μάιο του 2016

Επικουρική σύνταξη προ φόρου ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ Από μείωση νόμου 4051 Από μείωση νόμου 4093 Από Δώρα Τελικό ποσό πληρωμής 294 1.069 642 661 2.372 262 899 360 589 1.848 235 807 323 528 1.658 229 787 315 515 1.616 212 728 291 477 1.496 201 690 276 452 1.418 191 438 124 429 992 184 422 119 413 954 176 254 114 394 762 160 230 104 358 692 142 0 92 318 410

Συνταξιούχοι Ταμείων ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ πριν από τον Μάιο του 2016

Επικουρική σύνταξη προ φόρου ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ Από μείωση νόμου 4051 Από μείωση νόμου 4093 Από Δώρα Τελικό ποσό πληρωμής 504 1.832 1.099 1.073 4.004 436 1.584 950 979 3.514 399 1.447 868 896 3.211 361 1.311 786 811 2.908 326 1.119 448 732 2.299 308 1.119 671 692 2.483 288 989 395 647 2.031 235 855 513 528 1.896 224 767 307 502 1.575 205 495 281 459 1.235 184 446 252 413 1.111

Συνταξιούχοι Δημοσίου (ΤΕΑΔΥ) πριν από τον Μάιο του 2016

Επικουρική σύνταξη προ φόρου ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ Από μείωση νόμου 4051 Από μείωση νόμου 4093 Από Δώρα Τελικό ποσό πληρωμής 350 1.271 763 786 2.820 323 1.174 704 726 2.604 296 1.076 646 665 2.387 233 845 507 522 1.874 224 769 308 503 1.579 204 700 280 458 1.438 199 482 273 447 1.202 187 452 256 419 1.128 175 422 239 392 1.053 181 262 118 407 787 168 242 109 376 727

Συνταξιούχοι λοιπών επικουρικών ταμείων πριν από τον Μάιο του 2016 (*)

Επικουρική σύνταξη προ φόρου ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ Από μείωση νόμου 4051 Από μείωση νόμου 4093 Από Δώρα Τελικό ποσό πληρωμής 341 1.168 467 764 2.399 317 1.086 435 711 2.232 296 1.076 646 665 2.387 269 976 586 603 2.165 259 939 563 580 2.083 251 911 547 563 2.021 241 874 524 540 1.938 235 807 323 528 1.658 215 738 295 483 1.517 205 503 281 459 1.242 154 222 100 345 668

(*)Δικηγόρων, Μηχανικών, κ.ά.

Συνταξιούχοι ΝΑΤ πριν από τον Μάιο του 2016

Επικουρική σύνταξη προ φόρου ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ Από μείωση νόμου 4093 Από Δώρα Τελικό ποσό πληρωμής 449 978 1.007 1.985 381 830 855 1.685 310 675 696 1.371 262 572 589 1.160 252 345 565 910 237 325 533 858 223 306 500 806 215 295 482 777 200 274 449 723 185 254 415 669 174 113 390 503

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»