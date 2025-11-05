«Μποναμάς» με 4 μέτρα: Ενίσχυση εισοδήματος 2,6 εκατ. συνταξιούχων με 1,3 δισ. το επόμενο δίμηνο

Ενίσχυση εισοδήματος 2,6 εκατομμυρίων συνταξιούχων με 1,3 δισ. ευρώ το επόμενο δίμηνο

«Μποναμάς» με 4 μέτρα: Ενίσχυση εισοδήματος 2,6 εκατ. συνταξιούχων με 1,3 δισ. το επόμενο δίμηνο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σημαντικές ενισχύσεις αναμένεται να λάβουν εκατομμύρια πολιτών μέσα στο επόμενο δίμηνο λόγω των προγραμματισμένων κυβερνητικών πρωτοβουλιών, που στόχο έχουν την ουσιαστική αρωγή απέναντι στην οικονομική δυσπραγία της καθημερινότητας.

Τέσσερα συγκεκριμένα μέτρα οικονομικού χαρακτήρα, τα οποία κοστολογούνται στα 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ, θα ενισχύσουν το εισόδημα περίπου 2,6 εκατομμυρίων συνταξιούχων. Τα μέτρα αυτά θα βρουν εφαρμογή μέσα στο επόμενο δίμηνο, καθώς η κυβέρνηση έχει θέσει ως προτεραιότητα την ελάφρυνση του κόστους ζωής για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

1) Νέο ετήσιο βοήθημα ύψους 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους

Η πρώτη ενίσχυση αναμένεται στις 28 Νοεμβρίου, όταν θα καταβληθεί για πρώτη φορά το νέο ετήσιο βοήθημα ύψους 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας. Υπολογίζεται ότι περίπου 1,4 εκατομμύρια πολίτες θα ωφεληθούν.

Η καταβολή θα γίνει αυτόματα, χωρίς αιτήσεις ή γραφειοκρατικές διαδικασίες. Το ποσό θα δίνεται εφεξής κάθε Νοέμβριο, είναι ανεκχώρητο και αφορολόγητο.

2) Επιστροφή ενοικίου

Την ίδια ημέρα, στις 28 Νοεμβρίου, θα πιστωθεί σε περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά που ζουν στο νοίκι η επιστροφή ενοικίου, ένα ακόμα ετήσιο μέτρο που εφαρμόζεται φέτος για πρώτη φορά. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχοι, στους οποίους θα επιστρεφεί το ένα δωδέκατο των χρημάτων που έχουν δώσει για ενοίκιο, δηλαδή το 8% του ετήσιου κόστους στέγης.

«Σε μία εποχή που ολόκληρος ο κόσμος δοκιμάζεται από πληθωριστικές πιέσεις, είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρξει ειδική μέριμνα για πολίτες που έχουν σταθερό εισόδημα αλλά, λόγω προχωρημένης ηλικίας ή αναπηρίας δεν έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν. Οι χαμηλοσυνταξιούχοι είναι πάντα η πιο ευάλωτη κατηγορία όταν αυξάνεται το κόστος ζωής. Με τις παρεμβάσεις αυτές, οι οποίες είναι μάλιστα μόνιμου χαρακτήρα, κι όχι έκτακτες, το κράτος διασφαλίζει την τόνωση του εισοδήματός τους», σημείωσε κυβερνητικό στέλεχος με γνώση του σχεδιασμού της οικονομικής πολιτικής.

3) Αυξημένες οι συντάξεις Ιανουαρίου

Το τρίτο κυβερνητικό μέτρο θα ενεργοποιηθεί τον Δεκέμβριο, όταν θα προκαταβληθούν οι συντάξεις Ιανουαρίου, οι οποίες θα είναι αυξημένες χάρη στον ετήσιο μηχανισμό προσαρμογής, ο οποίος έχει θεσπιστεί τα τελευταία χρόνια.

Για το 2026 η αύξηση υπολογίζεται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 2 και 2,5%, ποσοστό που προκύπτει από το ημιάθροισμα του ρυθμού ανάπτυξης και του πληθωρισμού, ώστε να λαμβάνεται υπόψη τόσο η μεγέθυνση της οικονομίας όσο και η αύξηση του κόστους ζωής.

Σημειώνεται ότι στους ωφελούμενους περιλαμβάνονται, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, και οι 670.000 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά. Μέχρι πρότινος «αποκλεισμένοι» από την ετήσια προσαρμογή των αποδοχών τους, χάρη στα μέτρα που ανακοινώθηκαν τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ θα δουν φέτος στους λογαριασμούς τους το 50% της αύξησης που θα λάβουν οι υπόλοιποι συνταξιούχοι, οι οποίοι δεν έχουν προσωπική διαφορά. Από τα τέλη του 2026 μάλιστα η προσωπική διαφορά θα καταργηθεί οριστικά, άρα το σύνολο των συνταξιούχων θα λάβει το 100% της επόμενης ετήσιας αύξησης.

«Η παρέμβαση αυτή έχει και ένα σαφές στοιχείο δικαιοσύνης, καθώς πολλοί συνταξιούχοι θα δουν πραγματική αύξηση στο καθαρό εισόδημά τους, ενώ εξαλείφεται άλλη μια αδικία του περίφημου νόμου Κατρούγκαλου, που τόσο ταλαιπώρησε τον Έλληνα συνταξιούχο», σχολίασε κυβερνητική πηγή που έχει ασχοληθεί εκτενώς με την κοινωνική ασφάλιση, περιλαμβανομένης της μεταρρύθμισης που ελάφρυνε δραστικά τις κρατήσεις για τους εργαζόμενους συνταξιούχους.

4) Οριζόντια φοροελάφρυνση

Το τέταρτο κατά σειρά μέτρο στήριξης των συνταξιούχων θα τεθεί σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2026, όταν θα αποτυπωθεί στις αποδοχές όλων των πολιτών η οριζόντια φοροελάφρυνση που θα προέλθει από τους μειωμένους συντελεστές στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος.

Βελτίωση των συντάξεων

Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί περαιτέρω το καθαρό ποσό των συντάξεων, καθώς θα μειωθεί η μηνιαία παρακράτηση φόρου. Το δημοσιονομικό κόστος του συγκεκριμένου μέτρου μόνον για τους συνταξιούχους εκτιμάται ότι μπορεί να αγγίξει τα 400 εκατομμύρια ευρώ.

Χιλιάδες συνταξιούχοι θα λάβουν και τις τέσσερις παραπάνω ενισχύσεις, ενώ η μεγάλη πλειονότητα θα δει δυο ή και τρεις από αυτές. «Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται σταθερή και δίκαιη βελτίωση των συντάξεων, βάσει της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με στόχο να ανταποκριθούμε σε σημαντικό βαθμό στις αυξημένες ανάγκες που το κάθε νοικοκυριό έχει λόγω της ακρίβειας», τόνισε ανώτερο κυβερνητικό στέλεχος.

