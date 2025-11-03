Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι και πότε θα πάρουν έως 800 ευρώ - Αναλυτικοί πίνακες

Πότε θα γίνουν οι πληρωμές στους δικαιχούχους

Τι πρέπει να ξέρετε για τα ενοίκια

Πάνω από 1,1 εκατομμύριο ενοικιαστές κατοικιών θα πάρουν πίσω στο τέλος Νοεμβρίου το 1/12 της ετήσιας δαπάνης που πραγματοποίησαν το 2024 για την πληρωμή ενοικίων κύριας ή και φοιτητικής κατοικίας.

Οσοι από τους δικαιούχους ενοικιαστές πλήρωσαν ενοίκιο κύριας κατοικίας και για τους 12 μήνες του 2024 θα πάρουν πίσω το 1 από τα 12 ενοίκια. Οσοι πλήρωσαν ενοίκιο κύριας κατοικίας για λιγότερους από 12 μήνες δεν θα πάρουν πίσω ένα ολόκληρο ενοίκιο, αλλά μικρότερο ποσό, διότι το ποσό της επιστροφής που θα εισπράξουν θα αντιστοιχεί σε κάθε περίπτωση στο 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης για ενοίκια κύριας κατοικίας. Η καταβολή θα γίνει την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

Αναλογικά

Εάν, δηλαδή, κάποιος ενοικιαστής συνήψε συμφωνητικό μίσθωσης κύριας κατοικίας τον Ιούνιο του 2024 θα πάρει πίσω το 1/12 των 7 συνολικά ενοικίων κύριας κατοικίας που κατέβαλε μέσα στο 2024 για τους μήνες Ιούνιο έως και Δεκέμβριο. Συνεπώς, το ποσό που θα λάβει θα είναι μικρότερο του μηνιαίου ενοικίου, καθώς θα αντιστοιχεί στο 1/12 των 7 -και όχι των 12- από τα 12 μηνιαία ενοίκια του έτους 2024. Πιο αναλυτικά, εάν το ενοίκιο κύριας κατοικίας είχε συμφωνηθεί στα 500 ευρώ τον μήνα και η μίσθωση ξεκίνησε για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2024, ο ενοικιαστής δικαιούται να πάρει πίσω το 1/12 της δαπάνης για τα 7 ενοίκια των 500 ευρώ έκαστο που πλήρωσε μέσα στο 2024, ήτοι ένα ποσό της τάξεως των 291,67 ευρώ (1/12 Χ 7 μήνες Χ 500 ευρώ), το οποίο είναι αισθητά χαμηλότερο του ενός μηνιαίου ενοικίου των 500 ευρώ.

Σημειώνεται, εξάλλου, ότι το ανώτατο ποσό επιστροφής ενοικίου κύριας κατοικίας που θα εισπράξει ο κάθε δικαιούχος θα υπολογιστεί αφού ληφθεί υπόψη το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ αυτού που έχει δηλώσει ότι εισέπραξε ο ιδιοκτήτης στη φορολογική δήλωση για το 2024 και αυτού που αναγράφεται στην ενεργή δήλωσης μίσθωσης που έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ.

Ανώτατα όρια

Επίσης το ποσό της επιστροφής δεν θα μπορεί να υπερβεί τα 800 ευρώ, εκτός εάν ο ενοικιαστής βαρύνεται και με εξαρτώμενα τέκνα, οπότε για κάθε ένα από τα τέκνα αυτά θα δικαιούται επιπλέον ανώτατο όριο επιστροφής 50 ευρώ. Ομως, για να φτάσει να εισπράξει ένας ενοικιαστής το ανώτατο ποσό της παροχής, δηλαδή τα 800 ευρώ συν 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, θα πρέπει το μηνιαίο ενοίκιο κύριας κατοικίας που κατέβαλε στη διάρκεια του 2024 να υπερέβαινε τα 800 ευρώ και επιπλέον οι καταβολές να γίνονταν και τους 12 μήνες του περασμένου έτους.

Οσον αφορά στο ενοίκιο φοιτητικής κατοικίας, ισχύουν τα ίδια με τα οσα αναφέραμε παραπάνω για το ενοίκιο κύριας κατοικίας, με τη διαφορά ότι το ανώτατο όριο επιστροφής ανέρχεται σε 800 ευρώ για όλους ανεξαιρέτως τους δικαιούχους.

Τα SOS

Αναλυτικά, βάσει των όσων προβλέπουν η σχετική νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 70 του ν. 5217/2025), που έχει ψηφιστεί από τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, καθώς και η πρόσφατα εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση (Α.1132/2025), για τη φετινή χρονιά:

1 Η επιστροφή μέρους της δαπάνης ενοικίων αφορά μισθώσεις του φορολογικού έτους 2024 και η καταβολή των ποσών στους δικαιούχους θα γίνει εφάπαξ έως το τέλος Νοεμβρίου 2025.

2 Η οικονομική ενίσχυση θα χορηγηθεί αυτόματα σε κάθε δικαιούχο, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης, με βάση τα στοιχεία της φορολογικής του δήλωσης για το έτος 2024. Σε κάθε περίπτωση, θα λαμβάνεται υπόψη η φορολογική δήλωση, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου.

3 Τα ποσά της ενίσχυσης έχουν οριστεί ως εξής:

* Κύρια κατοικία: Εως 800 ευρώ ετησίως. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

* Φοιτητική κατοικία: Εως 800 ευρώ ετησίως για κάθε φοιτητή.

4 Το ποσό της επιστροφής θα είναι ίσο με το ένα δωδέκατο (1/12) του συνολικού ποσού ενοικίων που καταβλήθηκαν το 2024. Αν υπήρξαν περισσότερες από μία διαδοχικές μισθώσεις, το ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση το άθροισμα των καταβληθέντων μισθωμάτων.

5 Για τη λήψη της ενίσχυσης, πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ανάλογα με το είδος της κατοικίας (κύρια ή φοιτητική). Για τη μίσθωση κύριας κατοικίας, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Εισοδηματικά κριτήρια (ετήσιο οικογενειακό εισόδημα):

* Αγαμοι: έως 20.000 ευρώ.

* Εγγαμοι ή Μέλη Συμφώνου Συμβίωσης: έως 28.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

* Μονογονεϊκές Οικογένειες: έως 31.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του πρώτου.

β) Περιουσιακά κριτήρια: Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας (με βάση τα στοιχεία των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ του έτους 2025) δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:

* 120.000 ευρώ για τους άγαμους.

* 120.000 ευρώ, προσαυξημένη κατά 20.000 ευρώ για τον/τη σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης και κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο.

Για μίσθωση φοιτητικής κατοικίας εξετάζονται μόνο τα εισοδηματικά κριτήρια που αναφέρονται παραπάνω, ανεξάρτητα από το αν η φοιτητική κατοικία δηλώνεται στη φορολογική δήλωση των γονέων ή ως κύρια κατοικία στη φορολογική δήλωση του ίδιου του φοιτητή.

6 Για να γίνει η επιστροφή του ενοικίου, θα πρέπει:

* Να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης («Μισθωτήριο») για το ακίνητο έως τις 15 Ιουλίου 2025.

* Να έχει δηλωθεί ο αριθμός της δήλωσης αυτής στη φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2024 (έντυπο Ε1, Πίνακας 6). Ο αριθμός της δήλωσης μπορεί να εχει περιληφθεί και σε εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, στην οποία δεν επιβάλλονται κυρώσεις, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση τροποποίησης της μίσθωσης, αρκεί να έχει δηλωθεί ο αριθμός της τελευταίας δήλωσης μίσθωσης.

* Εάν δεν έχει δηλωθεί ο αριθμός του μισθωτηρίου στο Ε1, η ΑΑΔΕ θα διενεργήσει διασταυρωτικό έλεγχο και εφόσον από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή και την ενεργή δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ, τα στοιχεία μίσθωσης ταυτοποιούνται μέσω του δηλωθέντος αριθμού παροχής ρεύματος, η ενίσχυση θα καταβάλλεται κανονικά.

7 Το ποσό της ενίσχυσης που θα καταβληθεί σε κάθε δικαιούχο θα υπολογιστεί με βάση το μέγιστο ποσό μεταξύ αυτού που έχει συμφωνηθεί συμβατικά (βάσει της ενεργούς δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ) και του ποσού που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους.

8 Η πληρωμή της ενίσχυσης θα γίνει εφάπαξ στον λογαριασμό (IBAN) που έχει γνωστοποιηθεί από τον κάθε δικαιούχο στην ΑΑΔΕ, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού IBAN ή μέσω του myAADEapp στην επιλογή Στοιχεία Επικοινωνίας > IBAN.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521:

* Τηλεφωνικά στο 1521, εργάσιμες ημέρες από 7:00-20:00

* Ψηφιακά στο my1521, με θέμα Κοινωνική Πολιτική > Επιδόματα > Στεγαστικά προγράμματα > Επιστροφή Ενοικίου, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Ειδικές περιπτώσεις

9 Στις περιπτώσεις που ο εκμισθωτής (ο ιδιοκτήτης του ακινήτου) απαλλάσσεται από την υποχρέωση να υποβάλει δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (Δημόσιο) ή έχει υποβάλει χειρόγραφα δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (π.χ. ανήλικοι), οι δικαιούχοι μισθωτές πρέπει να έχουν υποβάλει έως τις 20/10/2025 τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά (μισθωτήριο, αποδεικτικά καταβολής του μισθώματος, βεβαίωση σπουδών) στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους υπηρεσία της ΑΑΔΕ, μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr). Εφόσον τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβληθούν μετά τις 20/10/2025 και το αργότερο έως τις 31/12/2025, η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει σε επόμενο χρόνο.

Δεύτερη ευκαιρία

10 Σε ειδικές περιπτώσεις μη καταβολής της ενίσχυσης και συγκεκριμένα λόγω:

* εσφαλμένης εφαρμογής περιουσιακού κριτηρίου για φοιτητική κατοικία,

* μη καταβολής της ενίσχυσης για το σύνολο των φοιτητικών κατοικιών μιας οικογένειας και

* καταβολής μεγαλύτερου ποσού, εφόσον το ποσό αυτό έχει περιληφθεί στο έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή και προκύπτει από τα συμβατικώς συμφωνηθέντα,

οι δικαιούχοι μισθωτές μπορούν να υποβάλουν έως τις 31/12/2025 ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), τα σχετικά δικαιολογητικά (μισθωτήριο, βεβαιώσεις σπουδών, αποδεικτικά τραπέζης για την καταβολή του μισθώματος) στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους υπηρεσία της ΑΑΔΕ, προκειμένου να γίνει η καταβολή της ενίσχυσης σε επόμενο χρόνο.

ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2024
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥΠΟΣΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2024 ΓΙΑ:
12 μήνες11 μήνες10 μήνες9 μήνες8 μήνες7 μήνες6 μήνες5 μήνες4 μήνες3 μήνες2 μήνες1 μήνας
200200183,33166,67150,00133,33116,67100,0083,3366,6750,0033,3316,67
250250229,17208,33187,50166,67145,83125,00104,1783,3362,5041,6720,83
300300275,00250,00225,00200,00175,00150,00125,00100,0075,0050,0025,00
350350320,83291,67262,50233,33204,17175,00145,83116,6787,5058,3329,17
400400366,67333,33300,00266,67233,33200,00166,67133,33100,0066,6733,33
450450412,50375,00337,50300,00262,50225,00187,50150,00112,5075,0037,50
500500458,33416,67375,00333,33291,67250,00208,33166,67125,0083,3341,67
550550504,17458,33412,50366,67320,83275,00229,17183,33137,5091,6745,83
600600550,00500,00450,00400,00350,00300,00250,00200,00150,00100,0050,00
650650595,83541,67487,50433,33379,17325,00270,83216,67162,50108,3354,17
700700641,67583,33525,00466,67408,33350,00291,67233,33175,00116,6758,33
750750687,50625,00562,50500,00437,50375,00312,50250,00187,50125,0062,50
800800733,33666,67600,00533,33466,67400,00333,33266,67200,00133,3366,67
ΤΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 2024 ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣΠΟΣΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ ΜΕ:
ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑΜΕ 1 ΠΑΙΔΙΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑΜΕ 3 ΠΑΙΔΙΑΜΕ 4 ΠΑΙΔΙΑ
1200100100100100100
2400200200200200200
3600300300300300300
4800400400400400400
6000500500500500500
7200600600600600600
8400700700700700700
9600800800800800800
10800800850900900900
120008008509009501000
132008008509009501000
144008008509009501000

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

