Αναδρομικά για 100.000 συνταξιούχους - Οι 3 συν 1 κατηγορίες δικαιούχων

Πληρωμές αναδρομικών από εκκρεμείς επανυπολογισμούς συντάξεων για 3 συν 1 κατηγορίες συνταξιούχων δρομολογούνται από τον ΕΦΚΑ στο επόμενο διάστημα. Οι δικαιούχοι είναι περίπου 100.000 συνταξιούχοι και τα αναδρομικά φθάνουν και σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν τις 17.000 ευρώ.

Στις δύο πρώτες κατηγορίες, όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, ανήκουν 32.000 συνταξιούχοι που περιμένουν να ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός στις κύριες συντάξεις τους με τα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης που ισχύουν από τα 30 έτη ασφάλισης και άνω. Τα αναδρομικά που δικαιούνται για τις κύριες φθάνουν (ενδεικτικά) ως και τις 13.784 ευρώ. Στους 32.000 συνταξιούχους περιλαμβάνονται:

Παλαιοί συνταξιούχοι πριν τον Μάιο του 2016 (πριν τον νόμο Κατρούγκαλου) στους οποίους είτε έγινε ο επανυπολογισμός με τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης συντάξεων από τα 30 έτη ασφάλισης και άνω, αλλά εκκρεμεί η πληρωμή των αναδρομικών από τις αυξήσεις που προέκυψαν, είτε δεν έγινε καθόλου ο επανυπολογισμός στις συντάξεις τους. Σε αυτή την κατηγορία, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, υπάρχουν και συνταξιούχοι στους οποίους μπορεί να μην προκύψουν αυξήσεις εφόσον προκύψει προσωπική διαφορά από την παλιά σύνταξη.

Νέοι συνταξιούχοι από 13 Μαΐου 2016 και μετά οι οποίοι αποχώρησαν με τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου και δεν έχει ολοκληρωθεί και σε αυτούς ο επανυπολογισμός συντάξεων από τα 30 έτη ασφάλισης και άνω. Στους νέους συνταξιούχους με 30 έτη ασφάλισης και άνω ο επανυπολογισμός με τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης φέρνει αυξήσεις χωρίς το αγκάθι της προσωπικής διαφοράς. Τα αναδρομικά του επανυπολογισμού για τους 32.000 συνταξιούχους ξεκινούν από τον Οκτώβριο του 2019, δηλαδή για 72 μήνες ως σήμερα.

Στις άλλες δύο κατηγορίες περιλαμβάνονται:

Περίπου 25.000 συνταξιούχοι που συνέχισαν να εργάζονται μετά τη συνταξιοδότησή τους και έχουν δηλώσει διακοπή της απασχόλησής τους στον ΕΦΚΑ και βάσει νόμου θα έχουν επανυπολογισμό σε κύρια ή και επικουρική σύνταξη και θα πάρουν προσαύξηση για το διάστημα που παρέμειναν εργαζόμενοι μέχρι τη διακοπή της απασχόλησής τους.

Περίπου 45.000 με 50.000 συνταξιούχοι με επικουρική σύνταξη μετά το 2015, οι οποίοι ως το 2014 είχαν αυξημένες εισφορές (άνω του 6%) στην επικουρική ασφάλιση και δικαιούνται προσαύξηση, η οποία δεν καταβάλλεται όπως προβλέπει ο νόμος σε όλες τις περιπτώσεις.

