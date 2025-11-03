Αναδρομικά για 100.000 συνταξιούχους - Οι 3 συν 1 κατηγορίες δικαιούχων

Τα αναδρομικά που δικαιούνται για τις κύριες φθάνουν (ενδεικτικά) ως και τις 13.784 ευρώ

Newsbomb

Αναδρομικά για 100.000 συνταξιούχους - Οι 3 συν 1 κατηγορίες δικαιούχων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πληρωμές αναδρομικών από εκκρεμείς επανυπολογισμούς συντάξεων για 3 συν 1 κατηγορίες συνταξιούχων δρομολογούνται από τον ΕΦΚΑ στο επόμενο διάστημα. Οι δικαιούχοι είναι περίπου 100.000 συνταξιούχοι και τα αναδρομικά φθάνουν και σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν τις 17.000 ευρώ.

Στις δύο πρώτες κατηγορίες, όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, ανήκουν 32.000 συνταξιούχοι που περιμένουν να ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός στις κύριες συντάξεις τους με τα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης που ισχύουν από τα 30 έτη ασφάλισης και άνω. Τα αναδρομικά που δικαιούνται για τις κύριες φθάνουν (ενδεικτικά) ως και τις 13.784 ευρώ. Στους 32.000 συνταξιούχους περιλαμβάνονται:

  • Παλαιοί συνταξιούχοι πριν τον Μάιο του 2016 (πριν τον νόμο Κατρούγκαλου) στους οποίους είτε έγινε ο επανυπολογισμός με τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης συντάξεων από τα 30 έτη ασφάλισης και άνω, αλλά εκκρεμεί η πληρωμή των αναδρομικών από τις αυξήσεις που προέκυψαν, είτε δεν έγινε καθόλου ο επανυπολογισμός στις συντάξεις τους. Σε αυτή την κατηγορία, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, υπάρχουν και συνταξιούχοι στους οποίους μπορεί να μην προκύψουν αυξήσεις εφόσον προκύψει προσωπική διαφορά από την παλιά σύνταξη.
  • Νέοι συνταξιούχοι από 13 Μαΐου 2016 και μετά οι οποίοι αποχώρησαν με τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου και δεν έχει ολοκληρωθεί και σε αυτούς ο επανυπολογισμός συντάξεων από τα 30 έτη ασφάλισης και άνω. Στους νέους συνταξιούχους με 30 έτη ασφάλισης και άνω ο επανυπολογισμός με τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης φέρνει αυξήσεις χωρίς το αγκάθι της προσωπικής διαφοράς. Τα αναδρομικά του επανυπολογισμού για τους 32.000 συνταξιούχους ξεκινούν από τον Οκτώβριο του 2019, δηλαδή για 72 μήνες ως σήμερα.

Στις άλλες δύο κατηγορίες περιλαμβάνονται:

  • Περίπου 25.000 συνταξιούχοι που συνέχισαν να εργάζονται μετά τη συνταξιοδότησή τους και έχουν δηλώσει διακοπή της απασχόλησής τους στον ΕΦΚΑ και βάσει νόμου θα έχουν επανυπολογισμό σε κύρια ή και επικουρική σύνταξη και θα πάρουν προσαύξηση για το διάστημα που παρέμειναν εργαζόμενοι μέχρι τη διακοπή της απασχόλησής τους.
  • Περίπου 45.000 με 50.000 συνταξιούχοι με επικουρική σύνταξη μετά το 2015, οι οποίοι ως το 2014 είχαν αυξημένες εισφορές (άνω του 6%) στην επικουρική ασφάλιση και δικαιούνται προσαύξηση, η οποία δεν καταβάλλεται όπως προβλέπει ο νόμος σε όλες τις περιπτώσεις.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:40ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Πότε κλείνει η πλατφόρμα - Τι θα γίνει εάν δεν εκδώσετε

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Κοινοί εγκληματίες και ντόπιοι οι δράστες - Ζευγάρι με παιδιά δύο από τα μέλη της σπείρας

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:27ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: «Θα την πάρω πίσω στη Λιθουανία», λέει η μητέρα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της

07:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Κλείνει προσωρινά η πλατφόρμα Α21 – Πότε θα πληρωθεί η 5η δόση

07:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά για 100.000 συνταξιούχους - Οι 3 συν 1 κατηγορίες δικαιούχων

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστικό Σώμα: Παραμένουν τα μέτρα πρόληψης και αποφυγής πυρκαγιών – Υψηλά πρόστιμα για τους παραβάτες

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 1η Νοεμβρίου

06:32ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Ο σπουδαίος Βαβρίνκα κάνει πρεμιέρα στο Telekom Center Athens

06:28LIFESTYLE

Αναλυτικός οδηγός μυθοπλασίας – Πού και τι ώρα θα δούμε όλες τις σειρές

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πολιτική» συνέντευξη Καρυστιανού: Τι λέει για νέα κόμματα, Τσίπρα και Μητσοτάκη - Τι είναι το Κύμα που η ίδια διέψευσε

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα 2025: Άλλαξε το ωράριο του διζωνικού τιμολογίου - Πώς να δείτε αν δικαιούστε

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Νωρίτερα οι πληρωμές των επιδομάτων - Αυξάνεται το δώρο για τους ανέργους

06:12ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Λουκέτο σε 46 καταστήματα από σήμερα - Ξεκινά η πρώτη φάση αναστολής της λειτουργίας

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Λάλας: Η εκτέλεση στο σαλέ και τα καλάσνικοφ - Πώς διέφυγαν οι δράστες

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Θρήνος, σπαραγμός και φόβος για την επόμενη μέρα στο χωριό – Σήμερα η κηδεία του 39χρονου

06:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Το αλαλούμ στην κυβέρνηση με τα ΕΛΤΑ και η στοχοποίηση Χατζηδάκη, πρώην υπουργός έκπληξη με… φέτα, ο μετασχηματισμός της Metlen, η έκπληξη από τη ΔΕΗ και η αναλαμπή χωρίς ενθουσιασμό στην ΕΛΙΝΟΙΛ

05:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει το φθινοπωρινό σκηνικό – Βροχές και καταιγίδες όλη την εβδομάδα

05:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Θρήνος, σπαραγμός και φόβος για την επόμενη μέρα στο χωριό – Σήμερα η κηδεία του 39χρονου

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Λάλας: Η εκτέλεση στο σαλέ και τα καλάσνικοφ - Πώς διέφυγαν οι δράστες

22:10ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Απαστράπτουσα σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης - Ποιοι έδωσαν το «παρών»

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Πότε κλείνει η πλατφόρμα - Τι θα γίνει εάν δεν εκδώσετε

07:27ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: «Θα την πάρω πίσω στη Λιθουανία», λέει η μητέρα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της

07:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά για 100.000 συνταξιούχους - Οι 3 συν 1 κατηγορίες δικαιούχων

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πολιτική» συνέντευξη Καρυστιανού: Τι λέει για νέα κόμματα, Τσίπρα και Μητσοτάκη - Τι είναι το Κύμα που η ίδια διέψευσε

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Κοινοί εγκληματίες και ντόπιοι οι δράστες - Ζευγάρι με παιδιά δύο από τα μέλη της σπείρας

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία - Η λάθος απόφαση: Τι άλλαξε από τότε που η Άγκυρα τα απέρριπτε και η αναμέτρηση στο Αιγαίο

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Παλάου: Εξαφανίστηκαν οι αρουραίοι και αναγεννήθηκαν σπάνια πουλιά

06:28LIFESTYLE

Αναλυτικός οδηγός μυθοπλασίας – Πού και τι ώρα θα δούμε όλες τις σειρές

05:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει το φθινοπωρινό σκηνικό – Βροχές και καταιγίδες όλη την εβδομάδα

05:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:12ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Λουκέτο σε 46 καταστήματα από σήμερα - Ξεκινά η πρώτη φάση αναστολής της λειτουργίας

23:38ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΚ: Έχεις αυτό στο αυτοκίνητό σου; - Η παραβίαση που κοστίζει €200 και απειλεί ζωές

06:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Το αλαλούμ στην κυβέρνηση με τα ΕΛΤΑ και η στοχοποίηση Χατζηδάκη, πρώην υπουργός έκπληξη με… φέτα, ο μετασχηματισμός της Metlen, η έκπληξη από τη ΔΕΗ και η αναλαμπή χωρίς ενθουσιασμό στην ΕΛΙΝΟΙΛ

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Νικολούλη: Το συγκινητικό μήνυμα για τον θάνατο της μητέρας της - «Θα ανταμώσεις τα εγγόνια σου»

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Έφτασε στο χωριό η σορός του 39χρονου - Θρήνος και σπαραγμός στο σπίτι του

23:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικό ορόσημο: Η πρώτη εγκυμοσύνη με τεχνητή νοημοσύνη

05:24ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: «Πρέπει να κάνουμε δοκιμές πυρηνικών όπλων» – «Κληρονόμησα αυτόν τον ανόητο πόλεμο» είπε για την Ουκρανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ