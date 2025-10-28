Συνταξιούχοι - Αναδρομικά: Μέχρι πότε η δήλωση στην ΑΑΔΕ για να αποφύγουν τα πρόστιμα

Περιθώριο έως τις 31 Δεκεμβρίου έχουν όσοι συνταξιούχοι έλαβαν αναδρομικά ποσά εντός του 2024, ώστε να τα δηλώσουν στην ΑΑΔΕ.

Το ίδιο ισχύει και για χιλιάδες μισθωτούς και αγρότες. Τα αναδρομικά που θα δηλωθούν αφορούν ποσά που εισπράχθηκαν για την περίοδο από το 2015 έως και το 2023.

Στην περίπτωση μη έγκαιρης δήλωσης, οι δικαιούχοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα. Η φορολογική διοίκηση πραγματοποιεί διασταυρώσεις στοιχείων, ώστε να εντοπιστούν εκείνες οι περιπτώσεις αναδρομικών που δεν έχουν δηλωθεί εγκαίρως.

Υπενθυμίζεται ότι η δήλωση για τα αναδρομικά πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω ειδικής εφαρμογής που έχει ενεργοποιηθεί στην σχετική ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ. Αξίζει να επισημανθεί πως για κάθε έτος που αφορά το ποσό των αναδρομικών που έχει εισπραχθεί, οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλλουν ξεχωριστά, τροποποιητική φορολογική δήλωση. Ο συνολικός φόρος που ενδέχεται να προκύψει, θα υπολογιστεί σε σχέση με τους φορολογικούς συντελεστές που ίσχυαν κατά τα συγκεκριμένα χρόνια, για τα οποία καταβλήθηκαν αναδρομικά ποσά. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως αν, για παράδειγμα, τα αναδρομικά που πρέπει να δηλωθούν αφορούν το 2020, τότε η τροποποιητική δήλωση πρέπει να γίνει για το αντίστοιχο φορολογικό έτος. Εάν υπάρχουν φόροι που έχουν ήδη παρακρατηθεί, θα αφαιρεθούν.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία δήλωσης των αναδρομικών στην ΑΑΔΕ, εκδίδεται σχετικό εκκαθαριστικό σημείωμα, όπου αναγράφεται ο όποιος φόρος αναλογεί στον δικαιούχο.

Η διαδικασία εξόφλησης του συγκεκριμένου φόρου, μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

*Εφάπαξ έως την 31η Ιανουαρίου 2026.

*Με ένταξη της οφειλής στην πάγια ρύθμιση και εξόφληση σε έως 48 μηνιαίες δόσεις.

Τα όποια αναδρομικά δηλωθούν στην ΑΑΔΕ, μπορεί να προέρχονται είτε από κάποια διάταξη νόμου, είτε από δικαστική απόφαση, συλλογική σύμβαση, ή ακόμα και από καθυστέρηση στην καταβολή των συντάξεων και τυχόν αποζημιώσεων.

Με πληροφορίες από ΕΝΔΙΣΥ

