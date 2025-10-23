Επίδομα 250 ευρώ στους συνταξιούχους: Ποιοι είναι οι κερδισμένοι και ποιοι δεν θα το λάβουν

Ποιοι εξαιρούνται από το επίδομα


Περίπου 1,4 εκατ. συνταξιούχοι αναμένεται να λάβουν στα μέσα Νοεμβρίου το επίδομα των 250 ευρώ, εκ των οποίων οι 1,1 εκατ. είναι συνταξιούχοι και 300.000 είναι δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων και σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων από τον ΟΠΕΚΑ.

Για τους συνταξιούχους προβλέπονται εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και όριο ηλικίας 65 ετών, ενώ, για τις άλλες δύο κατηγορίες δικαιούχων (αναπηρικών επιδομάτων ΟΠΕΚΑ και σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα) δεν προβλέπονται ούτε εισοδηματικά, ούτε ηλικιακά κριτήρια.

Όπως έχει αναφέρει η εκπρόσωπος Τύπου του ΕΦΚΑ, Φωτεινή Βρύνα, «η καταβολή θα γίνει μεταξύ 10 και 20 Νοεμβρίου. Θα καταβληθεί αυτόματα. Θα γίνει διασταύρωση των στοιχείων από τα στοιχεία που έχει ο ΕΦΚΑ».

Οι συνταξιούχοι γήρατος ή θανάτου που έχουν συμπληρώσει τα 65 τους χρόνια θα λάβουν την ενίσχυση εφόσον έχουν ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ για άγαμο και αξία ακίνητης περιουσίας έως 200.000 ευρώ, 26.000 ευρώ το εισοδηματικό όριο για έγγαμο, 300.000 ευρώ το περιουσιακό.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΗΔΙΚΑ, οι περισσότεροι συνταξιούχοι από όσους λάβουν τα 250 ευρώ, προέρχονται από τους παρακάτω φορείς:

– Από τον ΟΓΑ όπου η μέση σύνταξη ανέρχεται στα 500 ευρώ μηνιαίως.

– Από τον ΟΑΕΕ, όπου η μέση σύνταξη είναι περίπου στα 700 ευρώ το μήνα.

– Από το ΙΚΑ όπου η μέση σύνταξη είναι περίπου στα 850 ευρώ το μήνα.

– Από το ΕΤΑΑ, όπου η μέση σύνταξη κυμαίνεται γύρω στα 800 ευρώ το μήνα.

– Από το ΝΑΤ όπου η μέση σύνταξη κινείται στα 900 με 1.000 ευρώ.

Υπάρχουν και κάποιοι συνταξιούχοι του Δημοσίου, όπως και των ΔΕΚΟ – Τραπεζών, που πληρούν τα κριτήρια.

