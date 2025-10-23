Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε καταβάλλονται - Οι ημερομηνίες και το επίδομα των €250

Οι συνταξιούχοι θα δουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς «φουσκωμένους» τον επόμενο μήνα, καθώς πέραν της τακτικής καταβολής της σύνταξης Δεκεμβρίου 2025, θα λάβουν και την ετήσια οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ.

Η καταβολή της ενίσχυσης των 250 ευρώ, η οποία αφορά περίπου 1,4 εκατομμύρια δικαιούχους, θα γίνει τέλη Νοεμβρίου. Το ποσό αυτό αφορά μεμονωμένους συνταξιούχους με μηνιαία σύνταξη έως και 1.167 ευρώ (προ φόρου), ενώ για τα ζευγάρια συνταξιούχων η ενίσχυση ανέρχεται στα 500 ευρώ.

Οι ημερομηνίες καταβολής συντάξεων Δεκεμβρίου 2025

Οι συντάξεις του Δεκεμβρίου 2025 θα καταβληθούν σε δύο δόσεις, ακολουθώντας τον συνήθη προγραμματισμό:

25 Νοεμβρίου: Καταβολή κύριων συντάξεων των τέως ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), καθώς και όλων των κύριων συντάξεων που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του e-ΕΦΚΑ και μετά (μετά την 1.1.2017). Την ίδια ημέρα καταβάλλονται όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. 27 Νοεμβρίου: Καταβολή κύριων συντάξεων των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ κ.λπ.), καθώς και όλων των κύριων και επικουρικών συντάξεων του Δημοσίου.

Ενίσχυση 250 ευρώ - Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια

Η χορήγηση της ετήσιας ενίσχυσης διέπεται από αυστηρά κριτήρια, τα οποία πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι:

Ηλικιακό κριτήριο: Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2024.

Εισοδηματικά κριτήρια (Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα): Άγαμοι: Έως 14.000 ευρώ. Έγγαμοι/Σύμφωνο Συμβίωσης: Έως 26.000 ευρώ.

Περιουσιακό Κριτήριο (Αξία Ακίνητης Περιουσίας - ΕΝΦΙΑ): Άγαμοι: Έως 200.000 ευρώ. Έγγαμοι/Σύμφωνο Συμβίωσης: Έως 300.000 ευρώ.



Η ενίσχυση χορηγείται επίσης σε συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες, όπως συνταξιούχους αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ (με κύρια σύνταξη τον Σεπτέμβριο 2025), δικαιούχους σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων (όπου δεν ισχύουν τα εισοδηματικά κριτήρια), καθώς και σε δικαιούχους επιδόματος απολύτου αναπηρίας του πρ. ΟΓΑ.

Τέλος, σημειώνεται, με βάση τα στοιχεία της ΗΔΙΚΑ, ότι το επίδομα θα κατανεμηθεί κυρίως σε συνταξιούχους ταμείων με χαμηλές μέσες συντάξεις, όπως ο ΟΓΑ (μέση σύνταξη 500 ευρώ), ο ΟΑΕΕ (περίπου 700 ευρώ), το ΕΤΑΑ (περίπου 800 ευρώ) και το ΙΚΑ (περίπου 850 ευρώ).

