Συντάξεις χηρείας: Στον «πάγο» οι περικοπές - Τα τρία σενάρια στο τραπέζι

Στον «πάγο» βάζει το υπουργείο Εργασίας την περικοπή στις συντάξεις χηρείας. Με δύο νέα νομοσχέδιο όμως προωθεί τον ενιαίο κανονισμό παροχών και το νέο πλαίσιο λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ).

Με την έκδοση του ενιαίου κανονισμού, οι γενναιόδωρες παροχές που εξακολουθούν να καταβάλλονται, παρά την ενοποίηση των Ταμείων, θα περιοριστούν με στόχο να φτάσουν πιο κοντά στις παροχές του ΙΚΑ. Αυτό θα έχει, όπως αναφέρουν Τα Νέα, ως αποτέλεσμα χιλιάδες συνταξιούχοι και ασφαλισμένοι των πρώην Ταμείων να χάσουν μεγάλο μέρος των προνομίων που απολαμβάνουν όπως:

Συντάξεις χηρείας: Από το 2016 ο νόμος 4387 ή νόμος Κατρούγκαλου ορίζει πως η σύνταξη χηρείας για θανάτους που συντελέστηκαν από την ψήφιση του νόμου και μετά καταβάλλεται στο 70% της σύνταξης του θανόντος κατά τα πρώτα τρία χρόνια. Στη συνέχεια εφόσον οι δικαιούχοι εργάζονται ή λαμβάνουν δική τους σύνταξη, πρέπει να μειωθεί στο 35% της σύνταξης του θανόντος.

Τι σχεδιάζεται για τις συντάξεις χηρείας

Τα τρία σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι για τις συντάξεις χηρείας προβλέπουν τα εξής:

Να περικοπεί κατά 35% μόνο το τμήμα της εθνικής σύνταξης και όχι και το ανταποδοτικό τμήμα, δηλαδή όχι το σύνολο της σύνταξης χηρείας.

Η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για την περίοδο που δεν εφαρμόστηκε ο νόμος να γίνει σε πολλές δόσεις.

Στην περίπτωση που μετά την τριετία ο συνταξιούχος λόγω θανάτου παίρνει και δική του σύνταξη να μπορεί να επιλέξει τη μικρότερη από τις δύο συντάξεις που θα μειωθεί κατά 50%.

