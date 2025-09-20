5+1 «μυστικά» για μεγαλύτερη σύνταξη

Συμπλήρωση 40ετίας (με ή χωρίς αναγνώριση πλασματικού χρόνου), εργασία μετά την έξοδο, απαλλαγή από τεκμήρια φουσκώνουν τις αποδοχές των ασφαλισμένων

5+1 «μυστικά» για μεγαλύτερη σύνταξη
Χαμηλότερες σε σχέση με το παρελθόν είναι η πλειονότητα των νέων συντάξεων, καθώς ο νόμος Κατρούγκαλου, οι χαμηλοί μισθοί και οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης, αλλά και οι χαμηλές ασφαλιστικές εισφορές για τους ελεύθερους επαγγελματίες αποτελούν τις βασικές αιτίες του...κακού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΗΔΙΚΑ, η μέση σύνταξη φθάνει τα 842,21 ευρώ (949,43 ευρώ η σύνταξη γήρατος), όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος για τους πρώην δημόσιους υπαλλήλους βρίσκεται στα 1.317,43 ευρώ.

Τι να αποφύγετε

Σύμφωνα με τους ειδικούς στον χώρο της κοινωνικής ασφάλισης, για να λάβει κάποιος μια «καλή» σύνταξη από τον ΕΦΚΑ, θα πρέπει να αποφύγει την πρόωρη έξοδο με μειωμένες αποδοχές (περικοπή κατά 6% για κάθε χρόνο και έως 30% κατ'ανώτερο στην 5ετία), που αφορά μόνο στην εθνική σύνταξη, ώστε να εξασφαλίσει την πλήρη, δηλαδή χωρίς πέναλτι, πρόωρη εξόδου, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Απογευματινή». Παράλληλα, θα πρέπει να έχει έναν καλό μέσο μισθό από το 2002 και μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης, και να έχουν συμπληρωθεί (με πραγματική εργασία ή πλασματικά έτη) 40 χρόνια ασφάλισης. Η μείωση -σε περιπτώσεις πρόωρης συνταξιοδότησης- στην εθνική σύνταξη έχει «οροφή» και δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 130 ευρώ τον μήνα.

Για παράδειγμα, ασφαλισμένος με 2.500 ευρώ συντάξιμο μισθό από το 2002 και μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης που αναγνωρίζει δωρεάν έναν χρόνο επιδοτούμενης ανεργίας και έναν χρόνο ασθένειας, ήτοι 600 ημέρες ασφάλισης, μόνο από αυτό τον λόγο θα χάσει 127,5 ευρώ τον μήνα. Δηλαδή, θα έχει τις ίδιες απώλειες, όπως εάν λάμβανε μειωμένη σύνταξη. Και αυτό, γιατί μπορεί να λάβει δωρεάν (χωρίς πληρωμή) τις ημέρες ανεργίας και ασθένειας (τελευταία δεκαετία), προκειμένου να συμπληρώσει τις 12.000 ημέρες ασφάλισης (40 έτη), ωστόσο θα βγει με 38 χρόνια ασφάλισης. Άρα ο μέσος-συντάξιμος μισθός θα πολλαπλασιαστεί με 5,1% χαμηλότερα για να υπολογιστεί η ανταποδοτική σύνταξη.

Κατά συνέχεια, όχι μόνο πρέπει να πληρώσει ένας ασφαλισμένος τα πλασματικά έτη ασφάλισης που αναγνωρίζει, αλλά -προκειμένου να λάβει καλή σύνταξη- πρέπει να προσέξει η αναγνώριση να μην μειώνει και τον μέσο όρο των αποδοχών (από το 2002 και μέχρι την ημέρα συνταξιοδότησης). Κομβικό σημείο για καλή σύνταξη είναι τα συμπληρωμένα 40 έτη ασφάλισης. Εάν κάποιος, έχοντας θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης με 35ετία, δεν αναγνωρίζει πλασματικά έτη μέχρι τα 40 χρόνια ασφάλισης, απλώς θα χάσει σχεδόν 13% από την ανταποδοτική σύνταξη. Ήτοι μείον 260 ευρώ στη σύνταξη για συντάξιμο μισθό πάνω από 2.000 ευρώ.

Τι να προσέξετε

Αναλυτικά, για να είναι κάποιος κερδισμένος από την έξοδό του στη σύνταξη, έχει τις εξής δυνατότητες:

1. Να συμπληρώσει 40 έτη στην εργασία. Από τα 35 μέχρι τα 40 έτη ασφάλισης, η ανταποδοτική σύνταξη αυξάνεται κατά 2,55% για κάθε χρόνο, πάνω από τα 40 μόλις κατά 0,5% το έτος.

2. Με τη συνταξιοδότηση, να μπορεί να κάνει μια δική του δουλειά χωρίς καμία επίπτωση στις αποδοχές του. Αντιθέτως, να λαμβάνει και ένα αξιοσέβαστο ποσό από τον ΕΦΚΑ, το οποίο δεν μπορεί να είναι κάτω από 1.000 ευρώ τον μήνα (με 40 έτη ασφάλισης). Ταυτόχρονα, γλιτώνει την καταβολή επιπλέον ασφαλιστικών εισφορών.

3. Οι συνταξιούχοι ελεύθεροι επαγγελματίες, με επιπλέον επιβάρυνση 90 ευρώ τον μήνα υπέρ ΕΦΚΑ γλιτώνουν τα τεκμήρια των αυτοαπασχολουμένων. Ενώ στον ίδιο (εμπορικό) δρόμο, π.χ. ο επαγγελματίας-γείτονας πρέπει να πληρώσει φόρο για καθαρό εισόδημα τουλάχιστον 14.000-15.000 ευρώ, ακόμη και εάν δεν είχε καν τέτοιο τζίρο τον περασμένο χρόνο, ο συνταξιούχος ελεύθερος επαγγελματίας δικαιολογεί τα τεκμήρια διαβίωσης με τη σύνταξή του. Για τους μη μισθωτούς με 33 χρόνια ασφάλισης, η σύνταξη κυμαίνεται από 728 ευρώ μεικτά στην 1η κατηγορία έως 1.377 ευρώ στην 6η. Στα 35 χρόνια, ο επαγγελματίας της 1ης κατηγορίας φτάνει τα 773 ευρώ, ενώ στην 5η κατηγορία ξεπερνά τα 1.200 ευρώ. Στα 40 χρόνια, η ψαλίδα ανοίγει ακόμη περισσότερο: 888 ευρώ για την 1η κατηγορία έναντι σχεδόν 1.900 ευρώ για την 6η.

4. Παραμένοντας στην εργασία του, ενώ μπορεί να λάβει πλήρη σύνταξη, ένας ασφαλισμένος κινδυνεύει να πάρει (ελάχιστα) υψηλότερη μεικτή σύνταξη από τα 1.431 ευρώ και να πληρώσει Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕΑΣ).

5. Με 38 ή 40 χρόνια στην ασφάλιση, το ποσοστό της επικουρικής σύνταξης είναι 18%-19%. Και με συντάξιμο μισθό 1.700 ευρώ, προκύπτει επικουρική πάνω από 300 ευρώ μεικτά τον μήνα.

6. Ισχυρό κίνητρο για συνταξιοδότηση και, παράλληλα, συνέχιση της απασχόλησης είναι και η νέα ρύθμιση που προβλέπει ότι η προσαύξηση στη σύνταξη για την εργασία του συνταξιούχου (7,5 ευρώ για κάθε έτος ανά 1.000 ευρώ αμοιβής), δεν θα υπόκειται σε ΕΑΣ.

