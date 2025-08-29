Νέα κίνητρα για έξτρα κουμπαρά για σύνταξη και περίθαλψη

Δέσμη μέτρων με στόχο να δοθούν κίνητρα για τη δημιουργία Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) προωθεί το υπουργείο Εργασίας.

Το πακέτο των αλλαγών θα ενσωματωθεί στο μίνι ασφαλιστικό νομοσχέδιο που θα δοθεί το φθινόπωρο σε δημόσια διαβούλευση.

Σύμφωνα με τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί στο υπουργείο Εργασίας, από τους φορείς, τα θέματα που συζητούνται και χρήζουν παρέμβασης αφορούν:

Τη διευκόλυνση της φορητότητας των ασφαλιστικών δικαιωμάτων μεταξύ φορέων του δεύτερου πυλώνα, δηλαδή την ανταλλαγή ασφαλισμένων μεταξύ ΤΕΑ και ομαδικών συμβολαίων

Τη μείωση του κόστους λειτουργίας και διαχείρισης των ΤΕΑ μέσω ειδικών φοροαπαλλαγών

Τη δημιουργία πλατφόρμας συνταξιοδοτικών πληροφοριών που θα επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να ελέγχουν (και να συγκρίνουν) ανά πάσα στιγμή τις παροχές.

Πηγή: Τα Νέα