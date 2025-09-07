Προσωπική διαφορά: Οι συνταξιούχοι θα δουν αύξηση από την Πρωτοχρονιά

Αύξηση στη σύνταξή τους θα δουν το 2026 671.000 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά, που δεν έχουν δει καμία αύξηση εδώ και πολλά χρόνια, μετά τις εξαγγελίας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη το βράδυ του Σαββάτου από το βήμα της ΔΕΘ.

Το μέτρο θα εφαρμοστεί από το 2026 και ως εκ τούτου οι αυξήσεις θα δοθούν εν είδει «Δώρου Χριστουγέννων», καθώς οι συντάξεις προπληρώνονται, άρα οι συντάξεις Ιανουαρίου - με τις αυξήσεις - θα πληρωθούν πριν τα Χριστούγεννα.

Αναλυτικότερα, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι μειώνεται στο μισό η προσωπική διαφορά το 2026 και καταργείται πλήρως το 2027. Η μείωση αυτή συμπληρώνεται και από τα μέτρα ελάφρυνσης από τους νέους φορολογικούς συντελεστές.

Η μείωση στο μισό της προσωπικής διαφοράς σχετίζεται με το ύψος της αύξησης που πρόκειται να δοθεί.

Ωφελημένοι για το 2026 με αυξήσεις για πρώτη φορά ύστερα από το 2023 που ξεπάγωσε η αναπροσαρμογή των συντάξεων, θα είναι οι εξής συνταξιούχοι:

Συνταξιούχοι με χαμηλή σύνταξη (700-800 ευρώ) και υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς κάτω από 50 ευρώ.

Συνταξιούχοι με σύνταξη από 800 ευρώ ως 1.200 ευρώ και προσωπική διαφορά ως 55 ευρώ.

Συνταξιούχοι με σύνταξη από 1.200 ευρώ ως 2.000 ευρώ και προσωπική διαφορά ως 105 ευρώ.

Συνταξιούχοι με σύνταξη από 2.000 ευρώ ως 2.240 ευρώ και προσωπική διαφορά ως 110 ευρώ.

Συνταξιούχοι με σύνταξη από 2.240 ευρώ ως 2.725 ευρώ και προσωπική διαφορά ως 150 ευρώ.



