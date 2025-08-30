Ποιοι συνταξιοδοτούνται πριν τα 62 χρόνια

Στην Ελλάδα, το γενικό όριο συνταξιοδότησης έχει καθοριστεί στα 67 έτη με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης, ή στα 62 έτη με 40 χρόνια εργασίας. Ωστόσο, εξακολουθούν να ισχύουν μεταβατικές διατάξεις, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα σε χιλιάδες ασφαλισμένους να αποχωρήσουν από την εργασία αρκετά νωρίτερα. Αυτό έχει οδηγήσει ήδη σε ένα «κύμα εξόδου» προς τη σύνταξη, καθώς πολλοί φοβούνται νέες αλλαγές που θα αυξήσουν περαιτέρω τα ηλικιακά όρια μετά το 2026.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η μέση ηλικία αποχώρησης στην Ελλάδα βρίσκεται στα 59,7 έτη για τις γυναίκες και στα 63,2 έτη για τους άνδρες, από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη.

Κατηγορίες που μπορούν να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα

1. Δημόσιος Τομέας

Ασφαλισμένοι με 25ετία έως το 2010 ή το 2011 και συνολική υπηρεσία 35-36 ετών έως το 2018-2019, μπορούν να φύγουν στα 61,5 έτη.

και συνολική υπηρεσία 35-36 ετών έως το 2018-2019, μπορούν να φύγουν στα 61,5 έτη. Γονείς με ανήλικο τέκνο και 25ετία (έως το 2011 ή 2012), ανάλογα με το έτος γέννησης, θεμελιώνουν δικαίωμα εξόδου από τα 58,5 έως 61 έτη.

Τρίτεκνοι με τουλάχιστον 20 χρόνια ασφάλισης ως το 2010 μπορούν επίσης να αποχωρήσουν πριν τα 62.

2. Μειωμένη Σύνταξη

Όσοι είχαν 25ετία έως το 2010, 2011 ή 2012, μπορούν να λάβουν μειωμένη σύνταξη από τα 55, 56 ή 58 έτη, εφόσον οι ηλικίες αυτές συμπληρώθηκαν έως το 2022. Αν συμπληρώνονται από το 2023 και μετά, η έξοδος γίνεται υποχρεωτικά στα 62.

Γυναίκες με 5.500 ένσημα και ανήλικο τέκνο έως το 2010 κατοχυρώνουν έξοδο από τα 55 για μειωμένη σύνταξη και στα 61 για πλήρη.

Ασφαλισμένοι με 10.500 ημέρες εργασίας (εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα) αποχωρούν στα 60 με μειωμένη ή στα 62 με πλήρη σύνταξη.

Όσοι είχαν 3.600 ημέρες βαρέα και 4.500 συνολικά (έως το 2012) μπορούν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη στα 55, 56 ή 57 έτη, αν έχουν τις απαιτούμενες 1.000 βαριές ημέρες μέσα στην τελευταία 17ετία.

3. Ειδικά Ταμεία (ΔΕΚΟ, τράπεζες κ.ά.)

Ασφαλισμένοι πριν το 1982 που είχαν 35ετία έως το 2021 μπορούν να αποχωρήσουν στα 61,6 έτη. Αν η 35ετία συμπληρώνεται μετά το 2022, το όριο ανεβαίνει στα 62, με απαίτηση 40ετίας.

Μητέρες με 25ετία και ανήλικο τέκνο έως το 2010 ή 2011, που είχαν κλείσει τα 50 ή 52 έτη μέχρι το 2017-2018, αποχωρούν με όριο ηλικίας από 58,5 έως 61 έτη, ανάλογα με το έτος θεμελίωσης.

Αντίστοιχες ευνοϊκές διατάξεις ισχύουν και για όσες είχαν 5.500 ένσημα και ανήλικο παιδί έως το 2010-2012.

Παρά το γενικό όριο των 62 και 67 ετών, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές κατηγορίες εργαζομένων, ιδίως όσοι είχαν κατοχυρώσει δικαιώματα πριν το 2012, γυναίκες με ανήλικα παιδιά, τρίτεκνοι, εργαζόμενοι στα βαρέα και ασφαλισμένοι σε ειδικά ταμεία, που μπορούν να βγουν στη σύνταξη από τα 55 έως τα 61 έτη, με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη, ανάλογα με την περίπτωση.

