Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Η ημερομηνία που ολοκληρώνονται οι πληρωμές

Ποιοι πληρώνονται σήμερα

Newsbomb

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Η ημερομηνία που ολοκληρώνονται οι πληρωμές
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πάνω από 2,44 δισ. ευρώ θα καταβληθούν σε 4.322.897 δικαιούχους την εβδομάδα 25–29 Αυγούστου 2025, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι πληρωμές αφορούν συντάξεις, αναδρομικά, επιδόματα και εφάπαξ που θα δοθούν από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Αναλυτικά οι καταβολές του e-ΕΦΚΑ

Στις 26, 28 και 29 Αυγούστου, προγραμματίζονται καταβολές ύψους 2,34 δισ. ευρώ σε 4.217.481 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025.

Από τις 25 έως τις 29 Αυγούστου, θα δοθούν επίσης 12,5 εκατ. ευρώ σε 550 δικαιούχους για εφάπαξ, ενώ στις 29 Αυγούστου θα καταβληθούν 12 εκατ. ευρώ σε 11.230 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών με παράλληλη μισθωτή απασχόληση.

Ο χάρτης των πληρωμών των συντάξεων

Τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών ακολουθούν οι ημερομηνίες πληρωμής και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

  • Την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).
  • Την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Οι πληρωμές της ΔΥΠΑ

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει συνολικά πάνω από 35,8 εκατ. ευρώ σε δικαιούχους, μέσα στην ίδια περίοδο. Συγκεκριμένα:

  • 19 εκατ. ευρώ σε 31.500 άτομα για επιδόματα ανεργίας και λοιπά βοηθήματα.
  • 1 εκατ. ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 14 εκατ. ευρώ σε 13.000 δικαιούχους μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1,8 εκατ. ευρώ σε 80 φορείς για εισφορές στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
  • 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του στεγαστικού προγράμματος «Σπίτι μου».

Με αυτό τον τρόπο, εκατομμύρια συνταξιούχοι, άνεργοι, μητέρες και εργαζόμενοι σε προγράμματα απασχόλησης θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους ενόψει Σεπτεμβρίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 28 Αυγούστου

05:45ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Η ημερομηνία που ολοκληρώνονται οι πληρωμές

05:06ΚΟΣΜΟΣ

Μαζική ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους στο Κίεβο

04:28ΚΟΣΜΟΣ

NATO:Τον στόχο του 2% θα καλύψουν φέτος όλες οι χώρες μέλη

04:01ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: 7 χρόνια κάθειρξης στον έφηβο εκτελεστή του γερουσιαστή Ουρίμπε

03:41ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Ψήφισμα για τερματισμό της ειρηνευτικής δύναμης στον Λίβανο το 2026

03:04ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Ζητά μέρος της περιουσίας του καταδικασμένου εμπόρου ναρκωτικών «Μάγιο» από τις ΗΠΑ

02:43ΕΛΛΑΔΑ

Σίνδος: Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία που εκτελούσε το Αθήνα - Θεσσαλονίκη

02:17ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Καταδικάζει τις ισραηλινές επιθέσεις - Έξι νεκροί στρατιώτες

01:43ΚΟΣΜΟΣ

Ελ Σαλβαδόρ: «Εξαρθρώσαμε τις συμμορίες» δηλώνει ο πρόεδρος Μπουκέλε

01:20ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Επίθεση με πέτρες κατά του προέδρου Μιλέι - Τραυματίστηκε μια γυναίκα

00:52ΚΟΣΜΟΣ

Ελικόπτερα με Ισραηλινούς στρατιώτες πραγματοποίησαν επιχείρηση σε βάση κοντά στη Δαμασκό

00:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιστορικό κάζο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Αποκλεισμός στο Carabao Cup από ομάδα 4ης κατηγορίας - Βίντεο

00:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Αυτές είναι οι 36 ομάδες της League Phase - Οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού

00:26ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Κορωπί: Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα

00:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Στη League Phase οι ομάδες των Ελλήνων

23:51TRAVEL

Σύμη: Το νησί της ηρεμίας, των γαλάζιων νερών και του Πανορμίτη

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνιο είδος καρχαρία που θεωρούνταν εξαφανισμένο ανακαλύφθηκε ξανά έπειτα από δεκαετίες

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Το Ισραήλ εξαπολύει σειρά πληγμάτων σε πρώην στρατώνες νοτιοδυτικά της Δαμασκού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

20:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαθύ χαμηλό στην Ευρώπη φέρνει καταιγίδες - Χαλάζι και πλημμύρες στα Βαλκάνια και Ελλάδα

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν τα μετεωρολογικά μοντέλα - Τι προβλέπουν για τις επόμενες μέρες, πότε έρχεται αλλαγή με βροχές

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: «Σκοτώστε τον Τραμπ», έγραφε ο μακελάρης πριν εκτελέσει παιδιά που προσεύχονταν -«Έγκλημα μίσους κατά των Καθολικών»

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: «Δεν άργησα, 20 λεπτά έκανα, κλείδωσα το παιδί για να μην ανοίξει την πόρτα», λέει η αδελφή του 5χρονου που σώθηκε από αστυνομικό που σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγική ιστορία της οικογένειας Όβιτζ: Από το τσίρκο στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Σάλος με την… κρυφή χρέωση των 2 ευρώ – Τουρίστες έπαθαν σοκ όταν είδαν τον λογαριασμό σε εστιατόριο

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Χειροπέδες σε 35χρονο «πιστολέρο» - Από τους πιο επικίνδυνους καταζητούμενους της Αλβανίας

19:29ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Σκωτία: 14χρονη με τσεκούρι αμύνεται κατά επίδοξου βιαστή - Συνελήφθη η ίδια, οργή στα social

23:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιπέτεια για την Αφροδίτη Λατινοπούλου – Τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Κηφισίας

20:11ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Diamond League: Δεύτερος ο εκπληκτικός Καραλής με 6 μέτρα, κακή βραδιά για τον Τεντόγλου!

15:27ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Στις πόσες απουσίες «μένουν» φέτος οι μαθητές στην ίδια τάξη

17:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Ρομά απειλεί αστυνομικό - «Έχουμε καλύτερα όπλα από τα δικά σας»

16:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα θερμή εισβολή 72 ωρών από τη Βόρεια Αφρική - Πότε ξεκινάει

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο πολυτελές status symbol: Η μόδα των υπερπλούσιων - 14 παιδιά και κανένα όριο

05:45ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Ντίλαν Γουόλς: «Βόμβα» από τον ατζέντη του για το τροχαίο – «Υπέστη εγκεφαλικό ενώ οδηγούσε»

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Αυτός είναι ο μακελάρης της Μινεάπολις - Σκότωσε 2 παιδιά ενώ προσεύχονταν, τραυμάτισε 20

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ