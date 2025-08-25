Συντάξεις: Προσωπική διαφορά – Πώς θα δουν αυξήσεις πάνω από 650.000 συνταξιούχοι

Το 2026 φέρνει μεγάλες αλλαγές στις συντάξεις. Μία από αυτές είναι η αναμόρφωση της προσωπικής διαφοράς. Οι όποιες αλλαγές αναμένεται να ανακοινωθούν στη ΔΕΘ.

Τα δύο σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι είναι η πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και η μείωση τουλάχιστον κατά 50%.

Για παράδειγμα ένας συνταξιούχος του ΟΑΕΕ με 30 έτη ασφάλισης που παίρνει σύνταξη 753 € και έχει προσωπική διαφορά 250, με το πρώτο σενάριο, την κατάργηση, θα πάρει αύξηση 25 €. Δηλαδή η νέα σύνταξη θα είναι 1.028 €/μήνα.

Σύμφωνα με το δεύτερο σενάριο, το «κούρεμα» δηλαδή, θα υπάρξει μείωση προσωπικής διαφοράς στα 104 €, κάτι που σημαίνει πως η πραγματική αύξηση θα αποτυπωθεί σε τρία με τέσσερα χρόνια.