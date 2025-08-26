Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Ξεκινούν σήμερα οι πληρωμές των δικαιούχων

Σήμερα Τρίτη ξεκινούν να καταβάλλονται οι συντάξεις

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Ξεκινούν σήμερα οι πληρωμές των δικαιούχων
Πάνω από 2,44 δισ. ευρώ θα καταβληθούν σε 4.322.897 δικαιούχους την εβδομάδα 25–29 Αυγούστου 2025, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι πληρωμές αφορούν συντάξεις, αναδρομικά, επιδόματα και εφάπαξ που θα δοθούν από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Αναλυτικά οι καταβολές του e-ΕΦΚΑ

Στις 26, 28 και 29 Αυγούστου, προγραμματίζονται καταβολές ύψους 2,34 δισ. ευρώ σε 4.217.481 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025.

Από τις 25 έως τις 29 Αυγούστου, θα δοθούν επίσης 12,5 εκατ. ευρώ σε 550 δικαιούχους για εφάπαξ, ενώ στις 29 Αυγούστου θα καταβληθούν 12 εκατ. ευρώ σε 11.230 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών με παράλληλη μισθωτή απασχόληση.

Ο χάρτης των πληρωμών των συντάξεων

Τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών ακολουθούν οι ημερομηνίες πληρωμής και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

  • Την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).
  • Την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Οι πληρωμές της ΔΥΠΑ

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει συνολικά πάνω από 35,8 εκατ. ευρώ σε δικαιούχους, μέσα στην ίδια περίοδο. Συγκεκριμένα:

  • 19 εκατ. ευρώ σε 31.500 άτομα για επιδόματα ανεργίας και λοιπά βοηθήματα.
  • 1 εκατ. ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 14 εκατ. ευρώ σε 13.000 δικαιούχους μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1,8 εκατ. ευρώ σε 80 φορείς για εισφορές στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
  • 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του στεγαστικού προγράμματος «Σπίτι μου».

Με αυτό τον τρόπο, εκατομμύρια συνταξιούχοι, άνεργοι, μητέρες και εργαζόμενοι σε προγράμματα απασχόλησης θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους ενόψει Σεπτεμβρίου.

