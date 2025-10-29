Αυξήσεις στα Σώματα Ασφαλείας:Το νέο μισθολόγιο σε ΕΛΑΣ, Πυροσβεστική, Λιμενικό – Αναλυτικοί πίνακες

Περίπου 76.000 στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας – αστυνομικοί, πυροσβέστες και λιμενικοί – θα δουν μέση μηνιαία αύξηση 111 ευρώ, με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου και αναδρομική ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2025.

Το ύψος της αύξησης διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία της μισθολογικής κατάταξης κάθε στελέχους.

Το νέο μισθολόγιο, το οποίο εντάχθηκε στο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπει ριζικό επαναπροσδιορισμό των αποδοχών. Αναδιαμορφώνονται οι κατηγορίες μισθολογικής κατάταξης, οι βασικοί μισθοί και τα μισθολογικά κλιμάκια, ενώ παράλληλα αναθεωρούνται τα επιδόματα και οι αποζημιώσεις, όπως και ο τρόπος εξέλιξης των αποδοχών των στελεχών.

Η δημοσιονομική επιβάρυνση από την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων εκτιμάται στα 127 εκατ. ευρώ ετησίως. Για το τρέχον έτος, η δαπάνη υπολογίζεται στα 32 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον 10,4 εκατ. ευρώ θα απαιτηθούν για την αυξημένη δαπάνη των επιδομάτων ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας και επικινδυνότητας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, με τις νέες ρυθμίσεις, καθιερώνονται τέσσερις διακριτές κατηγορίες μισθολογικής κατάταξης, οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα με την προέλευση των στελεχών και τη διαδρομή ένταξης τους στα Σώματα Ασφαλείας.

Οι τέσσερις κατηγορίες

Κατηγορία Α': Εντάσσονται τα στελέχη που αποφοίτησαν από τις παραγωγικές Σχολές Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας, είτε κατατάχθηκαν απευθείας είτε μέσω διαγωνισμού. Σε αυτήν ανήκουν επίσης όσοι μετατάχθηκαν στο Σώμα των Αξιωματικών μετά την ονομασία τους ως αξιωματικοί, όπως και οι αξιωματικοί–πτυχιούχοι ΑΕΙ ειδικών καθηκόντων ή ειδικών υπηρεσιών.

Κατηγορία Β': Υπαξιωματικοί, ανθυπαστυνόμοι και αντίστοιχοι και αξιωματικοί που προέρχονται από παραγωγικές ή μη σχολές των Σωμάτων καθώς και αστυφύλακες, πυροσβέστες και λιμενοφύλακες των ίδιων Σωμάτων.

Κατηγορία Γ': Υπάγονται οι ειδικοί φρουροί και οι συνοριακοί φύλακες που έχουν ενταχθεί στο αστυνομικό προσωπικό, καθώς και οι πυροσβέστες δασικών επιχειρήσεων και οι πυροσβέστες Γενικών Καθηκόντων που προέρχονται από την τέταρτη κατηγορία.

Κατηγορία Δ': Eιδικοί φρουροί και συνοριακοί φύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας, πυροσβέστες δασικών επιχειρήσεων και πυροσβέστες γενικών καθηκόντων επί θητεία.

Για κάθε κατηγορία προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας προβλέπονται 20 μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.). Η μετάβαση από το ένα κλιμάκιο στο επόμενο γίνεται σταδιακά:

3 χρόνια υπηρεσίας απαιτούνται για την προαγωγή από το πρώτο στο δεύτερο Μ.Κ.

Στη συνέχεια, απαιτούνται 2 χρόνια υπηρεσίας για κάθε επόμενο κλιμάκιο.

Η μισθολογική εξέλιξη πραγματοποιείται μόνο με τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου στο κατώτερο κλιμάκιο. Χωρίς τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου χρόνου, δεν μπορεί να υπάρξει μετάβαση στο επόμενο επίπεδο αποδοχών.

Παράλληλα, δεν αναγνωρίζονται στον υπολογισμό της υπηρεσίας:

η στρατιωτική θητεία, και

ο χρόνος απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης έργου ή ανάθεση κατ’ αποκοπή εργασίας

Εξαίρεση γίνεται αποκλειστικά στην περίπτωση που ο χρόνος αυτός έχει κριθεί με νόμο ή δικαστική απόφαση ότι διανύθηκε με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, οπότε μπορεί να αναγνωριστεί.

Να σημειωθεί πως:

Ο μηνιαίος βασικός μισθός των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας καθορίζεται ανά μισθολογικό κλιμάκιο, κατηγορία μισθολογικής κατάταξης και έτη υπηρεσίας.

Ο βασικός μισθός προσαυξάνεται με συντελεστή ανάλογα με τον βαθμό και την κατηγορία μισθολογικής κατάταξης. Οι συντελεστές αυτοί ξεκινούν από το 1,00 και ανεβαίνουν έως το 1,8.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του νομοσχεδίου ο μηνιαίος βασικός μισθός των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας ανά ΜΚ, κατηγορία μισθολογικής κατάταξης και έτη υπηρεσίας, ορίζεται ως εξής:

Βασικοί μισθοί ανά μισθολογικό κλιμάκιο και κατηγορία

Κλιμάκιο Έτη υπηρεσίας Κατηγορία Α' Κατηγορία Β' Κατηγορία Γ' Κατηγορία Δ' 1 έως 3 1.320 ευρώ 1.145 ευρώ 1.100 ευρώ 1.100 ευρώ 2 3–5 1.410 ευρώ 1.185 ευρώ 1.160 ευρώ 1.160 ευρώ 3 5–7 1.500 ευρώ 1.238 ευρώ 1.201 ευρώ 1.195 ευρώ 4 7–9 1.560 ευρώ 1.294 ευρώ 1.243 ευρώ 1.231 ευρώ 5 9–11 1.622 ευρώ 1.352 ευρώ 1.287 ευρώ 1.268 ευρώ 6 11–13 1.687 ευρώ 1.413 ευρώ 1.332 ευρώ 1.306 ευρώ 7 13–15 1.754 ευρώ 1.477 ευρώ 1.380 ευρώ 1.345 ευρώ 8 15–17 1.824 ευρώ 1.543 ευρώ 1.449 ευρώ 1.385 ευρώ 9 17–19 1.897 ευρώ 1.612 ευρώ 1.521 ευρώ 1.427 ευρώ 10 19–21 1.992 ευρώ 1.697 ευρώ 1.600 ευρώ 1.469 ευρώ 11 21–23 2.092 ευρώ 1.765 ευρώ 1.656 ευρώ 1.514 ευρώ 12 23–25 2.207 ευρώ 1.836 ευρώ 1.714 ευρώ 1.559 ευρώ 13 25–27 2.328 ευρώ 1.909 ευρώ 1.774 ευρώ 1.606 ευρώ 14 27–29 2.456 ευρώ 1.985 ευρώ 1.836 ευρώ 1.654 ευρώ 15 29–31 2.600 ευρώ 2.064 ευρώ 1.900 ευρώ 1.703 ευρώ 16 31–33 2.740 ευρώ 2.147 ευρώ 1.967 ευρώ 1.755 ευρώ 17 33–35 2.822 ευρώ 2.211 ευρώ 2.036 ευρώ 1.807 ευρώ 18 35–37 2.878 ευρώ 2.255 ευρώ 2.107 ευρώ 1.861 ευρώ 19 37–39 2.936 ευρώ 2.300 ευρώ 2.149 ευρώ 1.917 ευρώ 20 39+ 3.000 ευρώ 2.346 ευρώ 2.192 ευρώ 1.975 ευρώ

Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας και επικινδυνότητας

Το επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας και επικινδυνότητας αποδίδεται λόγω της φύσης της αποστολής των στελεχών, που περιλαμβάνει αυξημένη επικινδυνότητα, διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα και απασχόληση χωρίς σταθερό ωράριο.

Το ύψος του επιδόματος διαφοροποιείται ανά βαθμό:

Αρχηγός: 490 ευρώ

Υπαρχηγός: 470 ευρώ

Αντιστράτηγος: 460 ευρώ

Υποστράτηγος: 440–445 ευρώ (ανάλογα με τη μισθολογική κατάταξη)

Ταξίαρχος: 435 ευρώ

Αστυνομικός Υποδιευθυντής: 415 ευρώ

Για το ένστολο προσωπικό πρώτης γραμμής, όπως:

ειδικοί φρουροί

συνοριοφύλακες

πυροσβέστες δασικών επιχειρήσεων

πυροσβέστες γενικών καθηκόντων επί θητεία

το επίδομα ορίζεται στα 205 ευρώ.

Το επίδομα προσαυξάνεται κατά:

70 ευρώ για κάθε τέκνο, και:

130 ευρώ για τον/την σύζυγο που δεν εργάζεται ή δεν λαμβάνει σύνταξη.

Η προσαύξηση υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε δικαιούχο.

Το εν λόγω επίδομα (μαζί με τις προσαυξήσεις του) χορηγείται μόνο όσο το στέλεχος εξακολουθεί να εκτελεί υπηρεσία που δικαιολογεί την καταβολή του. Αν αποσπαστεί, μετακινηθεί, τεθεί σε διάθεση ή λάβει εκπαιδευτική ή αναρρωτική άδεια μεγάλης διάρκειας, η καταβολή του διακόπτεται ταυτόχρονα, με σχετική βεβαίωση του αρμόδιου προϊσταμένου.

Επίδομα θέσης ευθύνης

Το επίδομα αυτό καταβάλλεται σε μηνιαία βάση στα στελέχη που ασκούν ουσιαστικά καθήκοντα διοίκησης και ευθύνης. Το ύψος του διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό, κλιμακωτά:

Αστυνόμος Α’ - 100 ευρώ

Αστυνομικός Υποδιευθυντής - 150 ευρώ

Αστυνομικός Διευθυντής - 200 ευρώ

Ταξίαρχος - 300 ευρώ

Αντιστράτηγος - 400 ευρώ

Υπαρχηγός - 500 ευρώ

Αρχηγός κάθε Σώματος - 600 ευρώ

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγησή του είναι η πραγματική άσκηση των διοικητικών καθηκόντων. Σε περίπτωση παύσης των καθηκόντων λόγω απόσπασης, μετακίνησης, διάθεσης ή άδειας μεγάλης διάρκειας, η καταβολή του επιδόματος διακόπτεται άμεσα.

Ειδικές αποζημιώσεις για πρόσθετη/νυχτερινή απασχόληση

Ειδικές αποζημιώσεις για πρόσθετη και νυχτερινή απασχόληση:

Σε προσωπικό που, λόγω της ιδιοτυπίας της αποστολής του, εργάζεται αποδεδειγμένα πέραν των πέντε ημερών την εβδομάδα, καταβάλλεται ειδική αποζημίωση 46 ευρώ για κάθε επιπλέον ημέρα απασχόλησης.

Για εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, στο ίδιο προσωπικό καταβάλλεται ειδική αποζημίωση 3 ευρώ και 3,33 ευρώ ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης.

Αν το στέλεχος απομακρυνθεί από τα συγκεκριμένα καθήκοντα (λόγω απόσπασης, μετακίνησης, διάθεσης ή εκπαιδευτικής/αναρρωτικής άδειας διάρκειας άνω των δύο μηνών), η καταβολή της αποζημίωσης διακόπτεται άμεσα, με σχετική βεβαίωση.

Στα στελέχη που αποσπώνται ή διατίθενται ως προσωπικό ασφαλείας σε γραφεία μελών της κυβέρνησης, υφυπουργών, γενικών και ειδικών γραμματέων, περιφερειακών οργάνων και βουλευτών/ευρωβουλευτών, συνεχίζει να καταβάλλεται η ειδική αποζημίωση για υπερεβδομαδιαία και νυχτερινή υπηρεσία, καθώς και υπερωριακή αποζημίωση, εφόσον πράγματι εκτελούν καθήκοντα ασφαλείας.

Αν τα καθήκοντα είναι αποκλειστικά διοικητικά, καταβάλλεται μόνο η προβλεπόμενη υπερωριακή αποζημίωση.

Επίδομα παραμεθορίου – 130 ευρώ μηνιαίως

Το επίδομα παραμεθορίου ανέρχεται σε 130 ευρώ τον μήνα και αφορά στελέχη που υπηρετούν:

εντός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

στον Νομό Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Το ίδιο επίδομα καταβάλλεται και:

στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος που υπηρετούν στις Λιμενικές Αρχές Οθωνών, Σαγιάδας και Σκύρου

στα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας που υπηρετούν σε τμήματα και σταθμούς κοντά στην ηπειρωτική μεθόριο (Ήπειρος, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη).

Ειδικές κατηγορίες

Οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι και αντίστοιχοι των Σωμάτων Ασφαλείας λαμβάνουν το 54% του βασικού μισθού του εισαγωγικού Μ.Κ. της Κατηγορίας Α΄ κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους φοίτησης στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και τις αντίστοιχες, το 56% του βασικού μισθού του εισαγωγικού Μ.Κ. της Κατηγορίας Α΄ κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου έτους φοίτησης και το 58% του βασικού μισθού του εισαγωγικού Μ.Κ. της Κατηγορίας Α΄ κατά το τέταρτο έτος φοίτησης.

Οι Δόκιμοι Αστυφύλακες και αντίστοιχοι των Σωμάτων Ασφαλείας λαμβάνουν το 33% του βασικού μισθού του εισαγωγικού Μ.Κ. της Κατηγορίας Β΄ κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους φοίτησης στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας και τις αντίστοιχες και το 35% του βασικού μισθού του εισαγωγικού Μ.Κ. της Κατηγορίας Β΄ κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών φοίτησης.

Οι μαθητές που προέρχονται από τα Σώματα Ασφαλείας συνεχίζουν να λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών που αντιστοιχεί στον κατεχόμενο βαθμό.

Αναλυτικοί πίνακες

Επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών και επικινδυνότητας για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας

Βαθμός Ποσό σε ευρώ Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας και αντίστοιχοι 490 Υπαρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας και αντίστοιχοι 470 Αντιστράτηγος και αντίστοιχοι 460 Υποστράτηγος και αντίστοιχοι 445 Ταξίαρχος και αντίστοιχοι 435 Αστυνομικός Διευθυντής και αντίστοιχοι 415 Αστυνομικός Υποδιευθυντής και αντίστοιχοι 395 Αστυνόμος Α’ και αντίστοιχοι 365 Αστυνόμος Β’ και αντίστοιχοι 260 Υπαστυνόμος Α’ και αντίστοιχοι 240 Υπαστυνόμος Β’ και αντίστοιχοι 210 Ανθυπαστυνόμος και αντίστοιχοι 190 Αρχιφύλακας και αντίστοιχοι 170 Υπαρχιφύλακας και αντίστοιχοι 160 Αστυφύλακας και αντίστοιχοι και Λιμενοφύλακας 150 Όποιος δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις 145 Ειδικοί φρουροί / συνοριοφύλακες / πυροσβέστες δασικών 225 Επιστήμονες / πυροσβέστες γενικών καθηκόντων επί θητεία 205

Επίδομα θέσης ευθύνης για τα Σώματα Ασφαλείας