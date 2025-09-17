Συντάξεις: Πόσο αυξάνονται από την 1η Ιανουαρίου 2026 - Αναλυτικά παραδείγματα

Περισσότερο κερδισμένοι με τριπλό ή διπλό όφελος θα είναι 671.586 συνταξιούχοι που έχουν προσωπική διαφορά η οποία από το 2026 παύει να αποτελεί εμπόδιο στις αυξήσεις καθώς ο συμψηφισμός αυξήσεων και προσωπικής διαφοράς καταργείται.

Όλοι οι συνταξιούχοι που διατηρούν προσωπική διαφορά θα πάρουν τουλάχιστον το 2026 τη μισή αύξηση από αυτή που αναλογεί στη σύνταξή τους. Το 2027 η αύξηση θα δοθεί ολόκληρη και πιθανότατα η προσωπική διαφορά θα ενσωματωθεί στις συντάξεις.

Με τον συνδυασμό των αυξήσεων στις συντάξεις για το 2026 που βάσει των εκτιμήσεων για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη θα είναι μεταξύ 2,5% και 2,7%, της καταβολής του επιδόματος των 250 ευρώ (τον ερχόμενο Νοέμβριο) και της μείωσης της φορολογίας, περίπου 1,1 εκατ. συνταξιούχοι θα έχουν τριπλό όφελος που μπορεί να φτάσει έως τα 1.200 ευρώ, δηλαδή έως και 100 ευρώ μηνιαία αύξηση εισοδήματος.

Υπενθυμίζεται ότι το μόνιμο επίδομα των 250 ευρώ θα πληρωθεί φέτος στο τέλος Νοεμβρίου σε συνταξιούχους με συνολικό ατομικό εισόδημα από σύνταξη έως 14.000 ευρώ (ή έως 1.167 ευρώ μηνιαίως) ή με συνολικό οικογενειακό εισόδημα από σύνταξη ή και άλλες πηγές έως 26.000 ευρώ (έως 2.167 ευρώ μηνιαίως).

Τα οφέλη από τα τρία αυτά μέτρα θα έχουν τόσο οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά όσο και οι συνταξιούχοι που έχουν προσωπική διαφορά, οι οποίοι το 2026 θα πάρουν τη μισή τουλάχιστον αύξηση που αναλογεί στη σύνταξή τους και ολόκληρη από το 2027, καθώς ο μηχανισμός της προσωπικής διαφοράς καταργείται.

Σύμφωνα με τους πίνακες που δημοσίευσε η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής», τα οφέλη που θα έχουν οι συνταξιούχοι από τον συνδυασμό των τριών μέτρων είναι τα εξής:

Α. Συνταξιούχοι με αποδοχές σύνταξης προ φόρου έως 1.167 ευρώ που έχουν και προσωπική διαφορά: Ετήσιο κέρδος έως 498 ευρώ και μηνιαίο έως 42 ευρώ.

Β. Συνταξιούχοι με αποδοχές σύνταξης προ φόρου έως 1.167 ευρώ χωρίς προσωπική διαφορά: Ετήσιο κέρδος έως 665 ευρώ και μηνιαίο έως 56 ευρώ.

Γ. Συνταξιούχοι με αποδοχές σύνταξης προ φόρου έως 2.167 ευρώ που έχουν και προσωπική διαφορά: Ετήσιο κέρδος έως 882 ευρώ και μηνιαίο έως 74 ευρώ.

Δ. Συνταξιούχοι με αποδοχές σύνταξης προ φόρου έως 2.167 ευρώ χωρίς προσωπική διαφορά: Ετήσιο κέρδος έως 1.200 ευρώ και μηνιαίο έως 100 ευρώ.

Ε. Συνταξιούχοι με αποδοχές σύνταξης προ φόρου από 2.168 ευρώ έως 2.500 ευρώ με προσωπική διαφορά: Ετήσιο κέρδος από 652 ευρώ έως 760 ευρώ και μηνιαίο από 54 ευρώ έως 63 ευρώ.

ΣΤ. Συνταξιούχοι με αποδοχές σύνταξης προ φόρου από 2.168 ευρώ έως 2.500 ευρώ χωρίς προσωπική διαφορά: Ετήσιο κέρδος από 964 ευρώ έως 1.120 ευρώ και μηνιαίο από 80 ευρώ έως 93 ευρώ.

Συντάξεις: Η κατάργηση του μηχανισμού των συμψηφισμών

Καταργείται από 1/1/2026 ο συμψηφισμός αυξήσεων και προσωπικής διαφοράς και πλέον 671.586 συνταξιούχοι που είχαν στερηθεί τις αυξήσεις του 2023, του 2024 και του 2025, θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται από την 1/1/2026.

Αν δεν καταργούνταν ο μηχανισμός των συμψηφισμών, που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, ό,τι αύξηση έπαιρναν θα τη συμψήφιζαν με την προσωπική διαφορά και όταν οι αυξήσεις θα έφταναν να είναι πάνω από την προσωπική διαφορά, τότε θα έβλεπαν να αυξάνεται και η σύνταξή τους.

Με αυτόν τον μηχανισμό χιλιάδες συνταξιούχοι θα έπρεπε να συμψηφίσουν έως και 300 ευρώ ή και 400 ευρώ προσωπικής διαφοράς με τις ετήσιες αυξήσεις, που σημαίνει ότι οι πραγματικές αυξήσεις θα έρχονταν μετά από μία 10ετία!

Με την κατάργηση του συμψηφισμού οι συνταξιούχοι που διατηρούν προσωπική διαφορά θα πάρουν τουλάχιστον τη μισή αύξηση για το 2026 ή και παραπάνω αν έχουν μικρό υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς και από το 2027 θα πάρουν πλήρεις αυξήσεις.

Η αύξηση των συντάξεων για το 2026 (βάσει πληθωρισμού και ανάπτυξης) θα υπολογιστεί στην εθνική και ανταποδοτική σύνταξη ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη προσωπικής διαφοράς.

Για παράδειγμα:

*Συνταξιούχος με σύνταξη 1.035 ευρώ και υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς για το 2025 στα 32 ευρώ, παίρνει στο σύνολο 1.067 ευρώ. Με ένα ποσοστό αύξησης 2,5% έως 2,7% για το 2026, η αύξηση που προκύπτει είναι 28 ευρώ. Επειδή η αύξηση δεν μηδενίζει την προσωπική διαφορά, ο συνταξιούχος θα πάρει τη μισή αύξηση, δηλαδή 14 ευρώ στην τσέπη χωρίς καθόλου συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά. Στο σύνολο θα έχει 1.049 ευρώ σύνταξη και αύξηση και άλλα 32 ευρώ προσωπική διαφορά, δηλαδή 1.081 ευρώ. Το 2027 που η προσωπική διαφορά δεν θα αποτελεί εμπόδιο και θα ενσωματωθεί στη σύνταξη, ο συνταξιούχος θα πάρει ολόκληρη την αύξηση και θα έχει 1.109 ευρώ σύνταξη.

*Συνταξιούχος με σύνταξη 1.879 ευρώ και υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς για το 2025 στα 315 ευρώ, παίρνει στο σύνολο 2.194 ευρώ. Η αύξηση του 2026 θα είναι 51 ευρώ. Επειδή η αύξηση είναι πολύ χαμηλότερη από την προσωπική διαφορά, ο συνταξιούχος θα πάρει τη μισή αύξηση, δηλαδή 25,5 ευρώ στην τσέπη χωρίς συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά. Στο σύνολο θα έχει 1.904 ευρώ σύνταξη και αύξηση και τα 315 ευρώ από την προσωπική διαφορά, δηλαδή 2.219 ευρώ. Το 2027 που η προσωπική διαφορά δεν θα αποτελεί εμπόδιο και θα ενσωματωθεί στη σύνταξη, ο συνταξιούχος θα πάρει ολόκληρη την αύξηση και θα έχει 2.271 ευρώ σύνταξη.

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν μισή αύξηση, ποιοι ολόκληρη

Οι συνταξιούχοι που θα πάρουν αύξηση διπλάσια της προσωπικής διαφοράς θα έχουν τις μεγαλύτερες καθαρές αυξήσεις στην τσέπη για το 2026. Αν δηλαδή η αύξηση είναι 30 ευρώ και η προσωπική διαφορά είναι 10 ευρώ, το καθαρό κέρδος θα είναι 20 ευρώ, που σημαίνει ότι από τα 30 ευρώ της αύξησης παίρνουν το 67%. Αν η αύξηση είναι 30 ευρώ και η προσωπική διαφορά 5 ευρώ, το καθαρό κέρδος θα είναι 25 ευρώ, που σημαίνει ότι από τα 30 ευρώ της αύξησης παίρνουν το 83% της αύξησης κ.λπ. Οι συνταξιούχοι που θα έχουν αύξηση μικρότερη από το υπόλοιπο της προσωπικής διαφοράς θα πάρουν στην τσέπη το 50% της αύξησης διατηρούμενης της προσωπικής διαφοράς, η οποία θα καταργηθεί ολοσχερώς το 2027. Αν η αύξηση είναι 30 ευρώ και η προσωπική διαφορά είναι 80 ευρώ ή 180 ευρώ ή και 300 ευρώ, οι συνταξιούχοι θα βάλουν στην τσέπη το 50% της αύξησης, δηλαδή 15 ευρώ.

Με τον τρόπο αυτόν η κυβέρνηση διασφαλίζει ότι από 1/1/2026 όλοι οι συνταξιούχοι που διατηρούν ακόμη προσωπική διαφορά θα πάρουν αύξηση που ανάλογα με το ποσό της προσωπικής τους διαφοράς, η αύξηση θα είναι μισή ή ολόκληρη.

Το δημοσιονομικό κόστος από την εφαρμογή του μέτρου εκτιμάται σε 75 εκατ. ευρώ για το 2026, αυξανόμενο κατά επιπλέον 135 εκατ. ευρώ το 2027, 113 εκατ. ευρώ το 2028, 106 εκατ. ευρώ το 2029 κτλ.

