Συντάξεις: Έως 312 ευρώ πάνω το 2026 και έως 696 ευρώ το 2027 - Πόσα κερδίζουν οι συνταξιούχοι

Αυξήσεις ως 312 ευρώ σε ετήσια βάση για το 2026 και ως 696 ευρώ για το 2027 αναμένεται ότι θα έχουν οι παλαιοί συνταξιούχοι που συνταξιοδοτήθηκαν με 38, 39, 40 και 42 έτη ασφάλισης με την κατάργηση του συμψηφισμού αυξήσεων και προσωπικής διαφοράς.

Ο μηχανισμός της προσωπικής διαφοράς καταργείται κατά το ήμισυ από το 2026, καθώς όλοι οι συνταξιούχοι θα πάρουν τουλάχιστον τη μισή από την αύξηση και όσοι μηδενίσουν την προσωπική διαφορά θα πάρουν παραπάνω. Το 2027 όλοι θα πάρουν ολόκληρη την αύξηση.

Σύμφωνα με τους πίνακες που επεξεργάστηκε και αποκαλύπτει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις»:

Συνταξιούχοι του Δημοσίου με 38 έτη ασφάλισης, με σύνταξη 1.311 ευρώ προ φόρου και υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 59 ευρώ, με ένα ποσοστό αύξησης 2,6% για το 2026, δικαιούνται αύξηση στην εθνική και την ανταποδοτική σύνταξη κατά 34 ευρώ, από την οποία, όμως, θα λάβουν τη μισή, δηλαδή 17 ευρώ, τον μήνα επάνω στη σύνταξη, και επιπλέον θα παίρνουν και τα 59 ευρώ της προσωπικής διαφοράς. Η τελική σύνταξη (με αύξηση και προσωπική διαφορά) για το 2026 θα ανέλθει στα 1.387 ευρώ, από τα 1.370 ευρώ που παίρνουν τώρα, με καθαρό ετήσιο κέρδος από την αύξηση κατά 204 ευρώ. Το 2027, που θα πάρουν όλη την αύξηση, το κέρδος τους θα είναι 433 ευρώ. Χωρίς το μέτρο της κυβέρνησης δεν θα έπαιρναν τίποτα. Συνταξιούχοι του Ταμείου της πρώην Ιονικής Τράπεζας με 38 ως 39 έτη ασφάλισης, οι οποίοι λαμβάνουν μέση σύνταξη 1.300 ευρώ προ φόρου και έχουν μέσο υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 8 ευρώ, με ένα ποσοστό αύξησης 2,6% για το 2026, δικαιούνται αύξηση στην εθνική και την ανταποδοτική σύνταξη κατά 34 ευρώ. Η αύξηση ξεπερνά την προσωπική διαφορά κατά 26 ευρώ και είναι πάνω από τη μισή που θα έπαιρνε ο συνταξιούχος, οπότε κερδίζει 26 ευρώ τον μήνα στην τσέπη και 312 ευρώ για όλο το 2026, και η σύνταξη θα ανέλθει στα 1.334 ευρώ, από τα 1.308 ευρώ που είναι τώρα. Το 2027, που θα έχει μεγαλύτερη αύξηση, θα κερδίσει 416 ευρώ και η σύνταξη θα ανέλθει στα 1.369 ευρώ. Συνταξιούχοι της ΑΤΕ με 38 ως 39 έτη ασφάλισης, με σύνταξη 1.879 ευρώ προ φόρου και υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 315 ευρώ, με ένα ποσοστό αύξησης 2,6% για το 2026, δικαιούνται αύξηση κατά 49 ευρώ, από την οποία, όμως, θα λάβουν τη μισή, δηλαδή 25 ευρώ τον μήνα, επάνω στη σύνταξη, και επιπλέον θα παίρνουν και τα 315 ευρώ της προσωπικής διαφοράς. Η τελική σύνταξη (με αύξηση και προσωπική διαφορά) για το 2026 θα ανέλθει στις 2.219 ευρώ, από τις 2.194 ευρώ που παίρνουν τώρα, με καθαρό ετήσιο κέρδος κατά 300 ευρώ. Το 2027, που θα πάρουν όλη την αύξηση, το κέρδος τους θα είναι 696 ευρώ. Χωρίς το μέτρο της κυβέρνησης δεν θα έπαιρναν τίποτα. Συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ με 40 έτη ασφάλισης, με σύνταξη 1.007 ευρώ προ φόρου και υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 294 ευρώ, με ένα ποσοστό αύξησης 2,6% για το 2026, δικαιούνται αύξηση κατά 26 ευρώ, από την οποία, όμως, θα λάβουν τη μισή, δηλαδή 13 ευρώ τον μήνα, και επιπλέον θα παίρνουν και τα 315 ευρώ της προσωπικής διαφοράς. Η τελική σύνταξη (με αύξηση και προσωπική διαφορά) για το 2026 θα ανέλθει στα 1.314 ευρώ, από τα 1.301 ευρώ που παίρνουν τώρα, με καθαρό ετήσιο κέρδος κατά 156 ευρώ. Το 2027, που θα πάρουν όλη την αύξηση, το κέρδος τους θα είναι 408 ευρώ. Χωρίς το μέτρο της κυβέρνησης δεν θα έπαιρναν τίποτα.

Τι θα γινόταν αν δεν είχε καταργηθεί η προσωπική διαφορά;

Αν έμενε η προσωπική διαφορά, τότε εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι θα αποκλείονταν για πολλά χρόνια από την πραγματική αύξηση του εισοδήματός τους. Ετσι, ένας συνταξιούχος που έχει ακόμη προσωπική διαφορά 150 ευρώ ή 300 ευρώ και θα περίμενε 5 ως 10 χρόνια για τη μηδενίσει και να δει πραγματική αύξηση, θα αρχίσει να παίρνει αυξήσεις από το 2026!

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ

Από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς κερδίζουν περισσότερο οι συνταξιούχοι που έχουν με μικρό υπόλοιπο διαφοράς, της τάξης των 5 ως 15 ευρώ, καθώς θα πάρουν μεγαλύτερη αύξηση από αυτήν που θα έμενε μετά τον συμψηφισμό της με την προσωπική διαφορά.

ΧΑΜΕΝΟΙ

Οι συνταξιούχοι που μηδένισαν την προσωπική διαφορά το 2025 είναι στους ριγμένους της απόφασης, καθώς οι αυξήσεις του 2023 και του 2024 χάθηκαν, γιατί τις «έφαγε» ο συμψηφισμός με την προσωπική διαφορά.

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟ 2026 ΚΑΙ ΤΟ 2027 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 38 ΩΣ 39 ΕΤΗ

ΤΑΜΕΙΑ Ανταποδοτική και εθνική σύνταξη Προσωπική διαφορά Σύνολο 2025 Ονομαστική αύξηση 2026 (*) Καταβλητέα αύξηση 2026 Τελική σύνταξη 2026 Ετήσιο όφελος 2026 Τι θα κέρδιζαν το 2026 αν παρέμενε ο συμψηφισμός Αύξηση 2027 Σύνταξη 2027 Οφελος 2027 ΔΗΜΟΣΙΟ 1.311 € 59 € 1.370 € 34 € 17 € 1.387 € 204 € 0 36 € 1.423 € 433 € ΙΚΑ-ΗΔΙΚΑ 1.200 € 95 € 1.295 € 31 € 16 € 1.311 € 187 € 0 34 € 1.345 € 409 € ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1.224 € 162 € 1.386 € 32 € 16 € 1.402 € 191 € 0 36 € 1.438 € 437 € ΑΤΕ 1.879 € 315 € 2.194 € 49 € 25€ 2.219 € 300€ 0 58€ 2.277 € 696 € ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1.300 € 8 € 1.308 € 34 € 26 € 1.334 € 312 € 312 35 € 1.369 € 416 € ΟΤΕ 1.359 € 43 € 1.402 € 35 € 18 € 1.420 € 212 € 0 37 € 1.456 € 443 € ΟΑΕΕ 983 € 297 € 1.279 € 26 € 13 € 1.292 € 153 € 0 34 € 1.326 € 403 € ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 1.128 € 103 € 1.231 € 29 € 15 € 1.246 € 176 € 0 32 € 1.278 € 389 € ΕΤΑΑ-ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ 1.035 € 32 € 1.067 € 27 € 13 € 1.080 € 161 € 0 28 € 1.108 € 337 € ΕΤΑΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.490 € 85 € 1.575 € 39 € 19 € 1.594 € 232 € 0 41 € 1.636 € 497 € ΕΤΑΑ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1.573 € 155 € 1.728 € 41 € 20 € 1.748 € 245 € 0 45 € 1.794 € 546 € ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΑΙΣΥΤ 1.081 € 64 € 1.145 € 28 € 14 € 1.159 € 169 € 0 30 € 1.189 € 362 € ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΣΕΥΠ (ΑΘΗΝΑΣ) 1.365 € 158 € 1.523 € 35 € 18 € 1.541 € 213 € 0 40 € 1.581 € 481 € ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΣΕΥΠ (ΘΕΣ/ΚΗΣ) 1.274 € 129 € 1.403 € 33 € 17 € 1.420 € 199 € 0 37 € 1.457 € 443 € ΔΕΗ 1.394 € 19 € 1.413 € 36 € 18 € 1.431 € 218 € 0 37 € 1.468 € 446 € ΕΤΑΠΜΜΕ-ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ 1.137 € 140 € 1.276 € 30 € 15 € 1.291 € 177 € 0 34 € 1.325 € 403 € ΕΤΑΠΜΜΕ-ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 1.352 € 46 € 1.398 € 35 € 18 € 1.415 € 211 € 0 37 € 1.452 € 442 € ΙΚΑ-ΟΠΣ 1.407 € 73 € 1.480 € 37 € 18 € 1.499 € 219 € 0 39 € 1.538 € 468 € ΕΦΚΑ 1.120 € 71 € 1.191 € 29 € 15 € 1.205 € 175 € 0 31 € 1.237 € 376 € ΝΑΤ 1.117 € 38 € 1.155 € 29 € 15 € 1.169 € 174 € 0 30 € 1.199 € 365 €

*Εκτίμηση για αύξηση 2,6%. Ποσά συντάξεων προ φόρου

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟ 2026 ΚΑΙ ΤΟ 2027 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 39 ΩΣ 40 ΕΤΗ

ΤΑΜΕΙΑ Ανταποδοτική και εθνική σύνταξη Προσωπική διαφορά Σύνολο 2025 Ονομαστική αύξηση 2026 (*) Καταβλητέα αύξηση 2026 Τελική σύνταξη 2026 Ετήσιο όφελος 2026 Τι θα κέρδιζαν το 2026 αν παρέμενε ο συμψηφισμός Αύξηση 2027 Σύνταξη 2027 Οφελος 2027 ΔΗΜΟΣΙΟ 1.435 € 71 € 1.506 € 37 € 19 € 1.525 € 224 € 0 40 € 1.565 € 476 € ΙΚΑ-ΗΔΙΚΑ 1.040 € 141 € 1.181 € 27 € 14 € 1.194 € 162 € 0 31 € 1.225 € 373 € ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1.125 € 255 € 1.380 € 29 € 15 € 1.394 € 175 € 0 36 € 1.431 € 435 € ΟΑΕΕ 1.007 € 294 € 1.301 € 26 € 16 € 1.317 € 192 € 0 34 € 1.351 € 411 € ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 1.293 € 82 € 1.375 € 34 € 17 € 1.392 € 204€ 0 36 € 1.428 € 432 € ΕΤΑΑ-ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ 1.051 € 47 € 1.097 € 27 € 14 € 1.111 € 164 € 0 29 € 1.140 € 347 € ΕΤΑΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.315 € 152 € 1.467 € 34 € 17 € 1.484 € 205 € 0 39 € 1.523 € 463 € ΕΤΑΑ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1.611 € 137 € 1.748 € 42 € 21 € 1.769 € 251 € 0 46 € 1.815 € 552 € ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΣΕΥΠ (ΑΘΉΝΑΣ) 1.465 € 118 € 1.583 € 38 € 19 € 1.602 € 229 € 0 42 € 1.643 € 500 € ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΣΕΥΠ (ΘΕΣ/ΚΗΣ) 1.428 € 113 € 1.541 € 37 € 19 € 1.560 € 223 € 0 41 € 1.600 € 487 € ΕΤΑΠΜΜΕ- ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ 1.063 € 141 € 1.204 € 28 € 14 € 1.218 € 166 € 0 32 € 1.250 € 380 € ΕΤΑΠΜΜΕ-ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 1.415 € 91 € 1.506 € 37 € 18 € 1.524 € 221 € 0 40 € 1.564 € 475 € ΙΚΑ-ΟΠΣ 1.375 € 59 € 1.434 € 36 € 18 € 1.452 € 214 € 0 38 € 1.490 € 453 € ΕΦΚΑ 1.123 € 59 € 1.182 € 29 € 15 € 1.196 € 175 € 0 31 € 1.228 € 373 €

*Εκτίμηση για αύξηση 2,6%. Ποσά συντάξεων προ φόρου

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟ 2026 ΚΑΙ ΤΟ 2027 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 40 ΩΣ 42 ΕΤΗ

ΤΑΜΕΙΑ Ανταποδοτική και εθνική σύνταξη Προσωπική διαφορά Σύνολο 2025 Ονομαστική αύξηση 2026 (*) Καταβλητέα αύξηση 2026 Τελική σύνταξη 2026 Ετήσιο όφελος 2026 Τι θα κέρδιζαν το 2026 αν παρέμενε ο συμψηφισμός Αύξηση 2027 Σύνταξη 2027 Οφελος 2027 ΔΗΜΟΣΙΟ 1.621 € 88 € 1.709 € 42 € 21 € 1.730 € 253 € 0 45 € 1.775 € 540 € ΙΚΑ-ΗΔΙΚΑ 1.149 € 95 € 1.244 € 30 € 15 € 1.259 € 179 € 0 33 € 1.291 € 393 € ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 833 € 95 € 929 € 22 € 11 € 939 € 130 € 0 24 € 964 € 293 € ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1.209 € 358 € 1.567 € 31 € 16 € 1.583 € 192 € 0 41 € 1.624 € 494 € ΟΤΕ 1.366 € 9 € 1.374 € 36 € 25 € 1.399 € 300 € 300 36 € 1.435 € 437 € ΟΑΕΕ 1.023 € 303 € 1.325 € 27 € 13 € 1.338 € 160 € 0 35 € 1.373 € 418 € ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 1.184 € 75 € 1.258 € 31 € 15 € 1.274 € 185 € 0 33 € 1.307 € 397 € ΕΤΑΑ-ΝΟΜΙΚΩΝ 1.072 € 38 € 1.110 € 28 € 14 € 1.124 € 167 € 0 29 € 1.153 € 351 € ΕΤΑΑ- ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.312 € 170 € 1.481 € 34 € 17 € 1.498 € 205 € 0 39 € 1.537 € 467 € ΕΤΑΑ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1.662 € 139 € 1.801 € 43 € 22 € 1.822 € 259 € 0 47 € 1.870 € 569 € ΤΑΙΣΥΤ 772 € 180 € 952 € 20 € 10 € 962 € 120 € 0 25 € 987 € 300 € ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΣΕΥΠ (ΑΘΗΝΑΣ) 1.468 € 100 € 1.568 € 38 € 19 € 1.587 € 229 € 0 41 € 1.629 € 495 € ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΣΕΥΠ (ΘΕΣ/ΚΗΣ) 1.430 € 100 € 1.530 € 37 € 19 € 1.549 € 223 € 0 40 € 1.589 € 483 € ΕΤΑΠΜΜΕ- ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ 1.197 € 38 € 1.235 € 31 € 16 € 1.250 € 187 € 0 33 € 1.283 € 390 € ΕΤΑΠΜΜΕ-ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 1.452 € 30 € 1.482 € 38 € 19 € 1.501 € 227 € 0 39 € 1.540 € 468 € ΙΚΑ-ΟΠΣ 1.368 € 98 € 1.466 € 36 € 18 € 1.484 € 213 € 0 39 € 1.523 € 463 € ΕΦΚΑ 1.079 € 69 € 1.149 € 28 € 14 € 1.163 € 168 € 0 30 € 1.193 € 363 €

*Εκτίμηση για αύξηση 2,6%. Ποσά συντάξεων προ φόρου

Συντάξεις: Οι αυξήσεις με κατάργηση της προσωπικής διαφοράς [Οι πίνακες με τα ποσά για 671.584 συνταξιούχους]

Αυξήσεις από 1ης/1/2026 και για κάθε επόμενο έτος θα πάρουν 671.584 συνταξιούχοι που λαμβάνουν και προσωπική διαφορά, καθώς, από την επόμενη χρονιά, ο συμψηφισμός των αυξήσεων με την προσωπική διαφορά στις συντάξεις καταργείται.

Με την απόφαση που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ο μηχανισμός της προσωπικής διαφοράς δεν θα εφαρμόζεται πλέον από το 2026 και οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα πάρουν τουλάχιστον τη μισή από την αύξηση που θα έπαιρναν αν δεν είχαν προσωπική διαφορά. Από το 2027 θα παίρνουν όλη την αύξηση.

Αν έμενε ο μηχανισμός των συμψηφισμών, τότε όλοι οι συνταξιούχοι που έχουν προσωπική διαφορά ή σχεδόν όλοι θα έμεναν χωρίς αύξηση.

Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» δημοσιεύει σήμερα τους αναλυτικούς πίνακες με τις αυξήσεις που θα έχουν από 1ης/1/2026 ανά Ταμείο οι 671.584 συνταξιούχοι που λαμβάνουν προσωπική διαφορά με 25 ως 42 έτη ασφάλισης.

Για όσους έχουν προσωπική διαφορά, η ονομαστική αύξηση θα υπολογιστεί στην ανταποδοτική και εθνική σύνταξη, αλλά καταβλητέα για το 2026 θα είναι η μισή αύξηση και από το 2027 θα δίδεται ολόκληρη.

Οι συνταξιούχοι που θα πάρουν αύξηση η οποία ξεπερνά την προσωπική διαφορά θα έχουν καθαρή αύξηση η οποία σε καμία περίπτωση δεν θα είναι μικρότερη από τη μισή. Αν, δηλαδή, η αύξηση είναι 30 ευρώ και η προσωπική διαφορά είναι 25 ευρώ, θα πάρουν 15 ευρώ και όχι 5 ευρώ που θα έβγαζε ο συμψηφισμός με την προσωπική διαφορά. Αν η αύξηση είναι 30 ευρώ και η προσωπική διαφορά 5 ευρώ, το καθαρό κέρδος θα είναι 25 ευρώ, που σημαίνει ότι από τα 30 ευρώ της αύξησης παίρνουν το 83% της αύξησης κ.ο.κ.

Οι συνταξιούχοι που θα έχουν αύξηση μικρότερη από το υπόλοιπο της προσωπικής διαφοράς θα πάρουν στην τσέπη το 50% της αύξησης, διατηρούμενης της προσωπικής διαφοράς. Αν η αύξηση είναι 30 ευρώ και η προσωπική διαφορά είναι 80 ευρώ ή 180 ευρώ ή και 300 ευρώ, οι συνταξιούχοι θα βάλουν στην τσέπη το 50% της αύξησης, δηλαδή 15 ευρώ.

Αυξήσεις πάνω από την προσωπική διαφορά για όλους

Σύμφωνα με τους πίνακες που δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», οι παλαιοί συνταξιούχοι με 31 ως 37 έτη που έχουν προσωπική διαφορά θα πάρουν αυξήσεις από το 2026 ως εξής:

Συνταξιούχοι του Δημοσίου με 31 ως 33 έτη ασφάλισης παίρνουν σύνταξη 1.038 ευρώ προ φόρου και έχουν μέσο υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 156 ευρώ. Με ένα ποσοστό αύξησης 2,6% για το 2026, δικαιούνται αύξηση κατά 27 ευρώ, από την οποία όμως θα λάβουν τη μισή, δηλαδή 13 ευρώ, και επιπλέον θα παίρνουν και τα 156 ευρώ της προσωπικής διαφοράς. Η τελική σύνταξη (με αύξηση και προσωπική διαφορά) για το 2026 θα ανέλθει στα 1.208 ευρώ, από τα 1.195 ευρώ που παίρνουν τώρα, με ετήσιο κέρδος 162 ευρώ. Το 2027, που θα πάρουν όλη την αύξηση, το κέρδος τους θα είναι 377 ευρώ. Χωρίς το μέτρο της κυβέρνησης δεν θα έπαιρναν τίποτα. Συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ με 35 έτη ασφάλισης παίρνουν σύνταξη 860 ευρώ προ φόρου και έχουν μέσο υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 269 ευρώ. Η ονομαστική αύξηση που δικαιούνται το 2026 είναι 22 ευρώ, αλλά θα λάβουν τη μισή, δηλαδή 11 ευρώ, και επιπλέον θα παίρνουν και τα 269 ευρώ της προσωπικής διαφοράς. Η τελική σύνταξη (με αύξηση και προσωπική διαφορά) για το 2026 θα ανέλθει στα 1.140 ευρώ, από τα 1.129 ευρώ που παίρνουν τώρα, με ετήσιο κέρδος 134 ευρώ. Το 2027 θα πάρουν όλη την αύξηση με κέρδος 356 ευρώ. Χωρίς το μέτρο της κυβέρνησης δεν θα έπαιρναν τίποτα.

Τι είναι η προσωπική διαφορά;

Η προσωπική διαφορά είναι το ποσό που χρωστά ο συνταξιούχος στο κράτος γιατί όταν έγινε ο επανυπολογισμός συντάξεων με τον νόμο 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) οι συντάξεις μειώθηκαν, αλλά για να μην γίνουν στην πράξη οι περικοπές, αποφασίστηκε να παίρνουν οι συνταξιούχοι τη διαφορά που προέκυψε στον καθένα ως ποσό προσωπικής διαφοράς. Ο όρος που μπήκε όμως ήταν ότι οι αυξήσεις θα έπρεπε να ισοφαρίσουν την προσωπική διαφορά και μετά θα άρχιζε να ανεβαίνει η σύνταξη. Αυτό θα σήμαινε ότι όσοι είχαν προσωπική διαφορά 300 ευρώ και 400 ευρώ δεν θα έβλεπαν αυξήσεις ούτε μετά από 10 χρόνια. Με την κατάργηση του μηχανισμού των συμψηφισμών θα αρχίσουν να παίρνουν αυξήσεις από το 2026.

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟ 2026 ΚΑΙ ΤΟ 2027 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 31 ΩΣ 33 ΕΤΗ

ΤΑΜΕΙΑ Ανταποδοτική και εθνική σύνταξη Προσωπική διαφορά Σύνολο 2025 Ονομαστική αύξηση 2026 (*) Καταβλητέα αύξηση 2026 Τελική σύνταξη 2026 Ετήσιο όφελος 2026 Τι θα κέρδιζαν το 2026 αν παρέμενε ο συμψηφισμός Αύξηση 2027 Σύνταξη 2027 Οφελος 2027 ΔΗΜΟΣΙΟ 1.038 € 156 € 1.195 € 27 € 13 € 1.208 € 162 € 0 31 € 1.240 € 377 € ΙΚΑ-ΗΔΙΚΑ 1.114 € 32 € 1.145 € 29 € 14 € 1.159 € 174 € 0 30 € 1.190 € 362 € ΗΣΑΠ 1.291 € 3 € 1.294 € 34 € 31 € 1.325 € 372 € 372 € 34 € 1.359 € 413 € ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1.123 € 181 € 1.304 € 29 € 15 € 1.319 € 175 € 0 34 € 1.353 € 411 € ΑΤΕ 1.106 € 141 € 1.247 € 29 € 14 € 1.261 € 173 € 0 33 € 1.294 € 394 € ΟΤΕ 1.299 € 110 € 1.409 € 34 € 17 € 1.426 € 203 € 0 37 € 1.463 € 445 € ΔΕΗ 1.503 € 155 € 1.657 € 39 € 20 € 1.677 € 234 € 0 44 € 1.720 € 523 € ΟΑΕΕ 799 € 272 € 1.071 € 21 € 10 € 1.081 € 125 € 0 28 € 1.110 € 337 € ΕΤΑΑ- ΝΟΜΙΚΩΝ 643 € 44 € 687 € 17 € 8 € 695 € 100 € 0 18 € 713 € 217 € ΕΤΑΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.085 € 84 € 1.170 € 28 € 14 € 1.184 € 169 € 0 31 € 1.215 € 369 € ΕΤΑΑ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1.236 € 179 € 1.415 € 32 € 16 € 1.431 € 193 € 0 37 € 1.468 € 446 € ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΣΠΕΑΘ 1.238 € 64 € 1.302 € 32 € 16 € 1.318 € 193 € 0 34 € 1.352 € 411 € ΙΚΑ-ΟΠΣ 1.123 € 32 € 1.155 € 29 € 15 € 1.170 € 175 € 0 30 € 1.200 € 365 € ΝΑΤ 1.222 € 41 € 1.264 € 32 € 16 € 1.280 € 191 € 0 33 € 1.313 € 399 €

*Εκτίμηση για αύξηση 2,6%. Ποσά συντάξεων προ φόρου

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟ 2026 ΚΑΙ ΤΟ 2027 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 33 ΩΣ 35 EΤΗ

ΤΑΜΕΙΑ Ανταποδοτική και εθνική σύνταξη Προσωπική διαφορά Σύνολο 2025 Ονομαστική αύξηση 2026 (*) Καταβλητέα αύξηση 2026 Τελική σύνταξη 2026 Ετήσιο όφελος 2026 Τι θα κέρδιζαν το 2026 αν παρέμενε ο συμψηφισμός Αύξηση 2027 Σύνταξη 2027 Οφελος 2027 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ 1.156 € 103 € 1.259 € 30 € 15 € 1.274 € 180 € 0 33 € 1.307 € 398 € ΙΚΑ-ΗΔΙΚΑ 1.189 € 46 € 1.235 € 31 € 15 € 1.251 € 185 € 0 33 € 1.283 € 390 € ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 1.111 € 43 € 1.154 € 29 € 31 € 1.185 € 372 € 0 31 € 1.216 € 370 € ΗΣΑΠ 1.366 € 142 € 1.508 € 36 € 18 € 1.526 € 213 € 0 40 € 1.566 € 476 € ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1.190 € 192 € 1.382 € 31 € 15 € 1.397 € 186 € 0 36 € 1.433 € 436 € ΑΤΕ 1.248 € 114 € 1.362 € 32 € 16 € 1.378 € 195 € 0 36 € 1.414 € 430 € ΙΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1.065 € 149 € 1.214 € 28 € 14 € 1.228 € 166 € 0 32 € 1.259 € 383 € ΟΤΕ 1.285 € 91 € 1.376 € 33 € 17 € 1.392 € 200 € 0 36 € 1.429 € 434 € ΔΕΗ 1.424 € 152 € 1.576 € 37 € 19 € 1.594 € 222 € 0 41 € 1.636 € 497 € ΟΑΕΕ 860 € 269 € 1.129 € 22 € 11 € 1.140 € 134 € 0 30 € 1.169 € 356 € ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 863 € 85 € 948 € 22 € 11 € 959 € 135 € 0 25 € 984 € 299 € ΕΤΑΑ-ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ 862 € 29 € 891 € 22 € 11 € 903 € 135 € 0 23 € 926 € 282 € ΕΤΑΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.234 € 101 € 1.335 € 32 € 16 € 1.351 € 193 € 0 35 € 1.386 € 421 € ΕΤΑΑ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1.380 € 187 € 1.566 € 36 € 18 € 1.584 € 215 € 0 41 € 1.626 € 494 € ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΣΠΕΑΘ 1.263 € 90 € 1.353 € 33 € 16 € 1.369 € 197 € 0 36 € 1.405 € 427 € ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΑΤΤΑ 904 € 386 € 1.290 € 23 € 12 € 1.302 € 141 € 0 34 € 1.335 € 406 € ΙΚΑ-ΟΠΣ 1.198 € 38 € 1.236 € 31 € 16 € 1.252 € 187 € 0 33 € 1.285 € 391 € ΝΑΤ 1.162 € 37 € 1.199 € 30 € 15 € 1.215 € 181 € 0 32 € 1.246 € 379 €

*Εκτίμηση για αύξηση 2,6%. Ποσά συντάξεων προ φόρου

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟ 2026 ΚΑΙ ΤΟ 2027 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 36 ΩΣ 37 ΕΤΗ

ΤΑΜΕΙΑ Ανταποδοτική και εθνική σύνταξη Προσωπική διαφορά Σύνολο 2025 Ονομαστική αύξηση 2026 (*) Καταβλητέα αύξηση 2026 Τελική σύνταξη 2026 Ετήσιο όφελος 2026 Τι θα κέρδιζαν το 2026 αν παρέμενε ο συμψηφισμός Αύξηση 2027 Σύνταξη 2027 Οφελος 2027 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ 1.266 € 46 € 1.312 € 33 € 16 € 1.328 € 198 € 0 35 € 1.363 € 414 € ΙΚΑ-ΗΔΙΚΑ 1.320 € 53 € 1.373 € 34 € 17 € 1.390 € 206 € 0 36 € 1.426 € 434 € ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 1.073 € 84 € 1.156 € 28 € 31 € 1.187 € 372 € 0 31 € 1.218 € 370 € ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1.131 € 268 € 1.399 € 29 € 15 € 1.414 € 176 € 0 37 € 1.450 € 441 € ΑΤΕ 1.522 € 64 € 1.586 € 40 € 20 € 1.606 € 237 € 0 42 € 1.647 € 501 € ΟΤΕ 1.275 € 72 € 1.346 € 33 € 17 € 1.363 € 199 € 0 35 € 1.398 € 425 € ΔΕΗ 1.488 € 61 € 1.548 € 39 € 19 € 1.568 € 232 € 0 41 € 1.608 € 489 € ΟΑΕΕ 931 € 312 € 1.243 € 24 € 12 € 1.255 € 145 € 0 33 € 1.287 € 391 € ΕΤΑΑ-ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ 993 € 14 € 1.007 € 26 € 13 € 1.020 € 155 € 0 27 € 1.047 € 318 € ΕΤΑΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.330 € 105 € 1.435 € 35 € 17 € 1.453 € 207 € 0 38 € 1.490 € 453 € ΕΤΑΑ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1.483 € 184 € 1.668 € 39 € 19 € 1.687 € 231 € 0 44 € 1.731 € 526 € ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΣΠΕΑΘ 1.362 € 200 € 1.561 € 35 € 18 € 1.579 € 212 € 0 41 € 1.620 € 493 € ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΑΤΤΑ 1.225 € 205 € 1.430 € 32 € 16 € 1.446 € 191 € 0 38 € 1.483 € 451 € ΙΚΑ-ΟΠΣ 1.298 € 42 € 1.340 € 34 € 17 € 1.357 € 202 € 0 35 € 1.392 € 423 € ΝΑΤ 1.065 € 75 € 1.139 € 28 € 14 € 1.153 € 166 € 0 30 € 1.183 € 360 €

*Εκτίμηση για αύξηση 2,6%. Ποσά συντάξεων προ φόρου

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»