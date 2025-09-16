Συντάξεις: Ο απόλυτος οδηγός – Πώς να διεκδικήσετε αυξήσεις και αναδρομικά

Πώς μπορούν οι συνταξιούχοι να διαπιστώσουν εάν δικαιούνται αυξήσεις και αναδρομικά

Συντάξεις: Ο απόλυτος οδηγός – Πώς να διεκδικήσετε αυξήσεις και αναδρομικά
Κατά κύματα υποβάλλονται οι αιτήσεις συνταξιούχων στον ΕΦΚΑ που διεκδικούν αναδρομικά.

Χιλιάδες συνταξιούχοι, οι οποίοι αποχώρησαν μετά τον Μάιο του 2016, δικαιούνται αναδρομικά από τον νόμο Βρούτση (Ν. 4670/2020), καθώς ενώ έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης, δεν τα έχουν λάβει.

Συγκεκριμένα, δεν τους έχει γίνει ο απαραίτητος επανυπολογισμός της σύνταξης και ως εκ τούτου δεν έχουν λάβει ούτε τα αυξημένα μηνιαία ποσά, ούτε τα αναλογούντα αναδρομικά.

Διεκδικούμενα αναδρομικά έχουν όσοι βλέπουν στην απόφαση συνταξιοδότησης να αναφέρονται συντελεστές του Ν. 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου), ενώ θα έπρεπε να εφαρμόζονται οι βελτιωμένοι συντελεστές του Ν. 4670/2020 (νόμος Βρούτση).

Ο συνταξιούχος πρέπει να έχει συνταξιοδοτηθεί μετά τον Μάιο του 2016 και να έχει συμπληρωμένα 30 συντάξιμα έτη.

Η διοίκηση του e–ΕΦΚΑ καλεί τους συνταξιούχους που πληρούν τα κριτήρια αλλά δεν έχουν εισπράξει αυξήσεις στη σύνταξη, να υποβάλλουν αίτηση επανυπολογισμού και επανεξέτασης του ποσού.

Η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να αποκαλύψει δικαιώματα σε μη καταβληθείσες αυξήσεις και αναδρομικά.

Πρόσθετη αναζήτηση γίνεται και μέσα από το νέο ηλεκτρονικό εργαλείο του ΕΦΚΑ που ονομάζεται Θυρίδα του Πολίτη (my.gov.gr) και είναι ήδη σε λειτουργία. Από τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, οι συνταξιούχοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα Μηνιαία Ενημερωτικά Συντάξεων, τα οποία θα τους είναι χρήσιμα αν πρέπει να υποβάλλουν αίτηση επανεξέτασης για τη χορήγηση αναδρομικών.

Πλέον, κάθε συνταξιούχος που εισέρχεται στην παραπάνω υπηρεσία για να αναζητήσει τα ενημερωτικά του σημειώματα, έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί την κοινοποίηση αυτών στη Θυρίδα του στο gov.gr, Εκτύπωση Μηνιαίου Ενημερωτικού Σημειώματος Κύριας (ή / και Επικουρικής) Σύνταξης, https://apps.e-efka.gov.gr/ePensionStatementEFKA.

Σε πολλές περιπτώσεις, τα ποσά κυμαίνονται από 3.000 έως 5.000 ευρώ για ασφαλισμένους με 35 – 36 χρόνια, ενώ για όσους έχουν 40 έτη και υψηλό συντάξιμο μισθό, τα ποσά μπορεί να ξεπεράσουν τα 8.500 ευρώ.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, όσοι συνταξιοδοτήθηκαν με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, θα έπρεπε να είχαν λάβει αυξήσεις βάσει των βελτιωμένων ποσοστών αναπλήρωσης του Ν. 4670/2020.

Αν και ο ΕΦΚΑ αναγνωρίζει τις καθυστερήσεις, καλεί τους συνταξιούχους να ελέγξουν προληπτικά τις αποφάσεις συνταξιοδότησης και να προβούν σε αίτηση επανεξέτασης, εφόσον διαπιστώσουν απόκλιση από τα δικαιούμενα ποσά.

Προσοχή: Πολλοί από τους θιγόμενους δεν έχουν λάβει καμία ενημέρωση και αγνοούν ότι ενδέχεται να δικαιούνται αύξηση και αναδρομικά. Σε άλλες περιπτώσεις, η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός για λόγους τεχνικούς ή λόγω αδράνειας στην αξιολόγηση περιπτώσεων με διαδοχική ή παράλληλη ασφάλιση.

Για κάθε σύνταξη που επανυπολογίζεται, θα εξεταστούν και οι αυξήσεις για τα έτη 2023, 2024 και 2025 με βάση τα νέα ποσά. Αν προκύψει προσωπική διαφορά με τον επανυπολογισμό, η αύξηση συμψηφίζεται και ο συνταξιούχος δεν έχει όφελος μέχρι η αύξηση να υπερκαλύψει τη διαφορά.

Αν ο επανυπολογισμός δεν βγάλει προσωπική διαφορά, τότε ο συνταξιούχος θα λάβει το επιπλέον ποσό. Τα ποσά των αναδρομικών είναι μεικτά και με παρακράτηση 6% για την υγειονομική περίθαλψη. Επίσης, θα ισχύουν κλιμακωτή παρακράτηση από 3% έως 14% λόγω της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τις συντάξεις που ξεπερνούν τα 1.400 ευρώ, καθώς και φόρος 20% επί του ποσού των αναδρομικών.

Παράλληλα, σταδιακά και με μεγάλη καθυστέρηση λόγω γραφειοκρατίας γίνονται οι πληρωμές από τον ΕΦΚΑ των αναδρομικών του ενδεκάμηνου, έως 4.000 ευρώ, στους 370.000 συνταξιούχους οι οποίοι είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη και κερδίζουν στα πρωτοδικεία αφού ο ΕΦΚΑ δεν ασκεί εφέσεις.

Τα αναδρομικά του ενδεκάμηνου (η επιστροφή αφορά το χρονικό διάστημα από 11 Ιουνίου 2015 έως 12 Μαΐου 2016) καταβάλλονται με τόκο 6% και αφορούν μόνο τους 370.000 συνταξιούχους οι οποίοι προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη.

Αρμόδιοι υπογραμμίζουν ότι δεν δικαιούνται αναδρομικά επικουρικής βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, γεγονός που οδηγεί τους συνταξιούχους σε δικαστικές προσφυγές. Συγκεκριμένα, χιλιάδες συνταξιούχοι διεκδικούν μεγάλο πακέτο αναδρομικών για επικουρικές συντάξεις με εισφορές άνω του 6% που εκδόθηκαν από τον Μάιο του 2016.

Τα αναδρομικά προέρχονται από την προσαύξηση ύψους 0,075% που διεκδικούν οι συνταξιούχοι για τις επιπλέον εισφορές που κατέβαλαν ως ασφαλισμένοι για την επικουρική ασφάλιση.

