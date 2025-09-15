Συντάξεις: Οι αυξήσεις με κατάργηση της προσωπικής διαφοράς - Τα ποσά για 671.584 συνταξιούχους

Με την απόφαση που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ο μηχανισμός της προσωπικής διαφοράς δεν θα εφαρμόζεται πλέον από το 2026 και οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα πάρουν τουλάχιστον τη μισή από την αύξηση που θα έπαιρναν αν δεν είχαν προσωπική διαφορά. Από το 2027 θα παίρνουν όλη την αύξηση.

Αν έμενε ο μηχανισμός των συμψηφισμών, τότε όλοι οι συνταξιούχοι που έχουν προσωπική διαφορά ή σχεδόν όλοι θα έμεναν χωρίς αύξηση.

Για όσους έχουν προσωπική διαφορά, η ονομαστική αύξηση θα υπολογιστεί στην ανταποδοτική και εθνική σύνταξη, αλλά καταβλητέα για το 2026 θα είναι η μισή αύξηση και από το 2027 θα δίδεται ολόκληρη.

Οι συνταξιούχοι που θα πάρουν αύξηση η οποία ξεπερνά την προσωπική διαφορά θα έχουν καθαρή αύξηση η οποία σε καμία περίπτωση δεν θα είναι μικρότερη από τη μισή. Αν, δηλαδή, η αύξηση είναι 30 ευρώ και η προσωπική διαφορά είναι 25 ευρώ, θα πάρουν 15 ευρώ και όχι 5 ευρώ που θα έβγαζε ο συμψηφισμός με την προσωπική διαφορά. Αν η αύξηση είναι 30 ευρώ και η προσωπική διαφορά 5 ευρώ, το καθαρό κέρδος θα είναι 25 ευρώ, που σημαίνει ότι από τα 30 ευρώ της αύξησης παίρνουν το 83% της αύξησης κ.ο.κ.

Οι συνταξιούχοι που θα έχουν αύξηση μικρότερη από το υπόλοιπο της προσωπικής διαφοράς θα πάρουν στην τσέπη το 50% της αύξησης, διατηρούμενης της προσωπικής διαφοράς. Αν η αύξηση είναι 30 ευρώ και η προσωπική διαφορά είναι 80 ευρώ ή 180 ευρώ ή και 300 ευρώ, οι συνταξιούχοι θα βάλουν στην τσέπη το 50% της αύξησης, δηλαδή 15 ευρώ.

Αυξήσεις πάνω από την προσωπική διαφορά για όλους

Σύμφωνα με τους πίνακες που δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», οι παλαιοί συνταξιούχοι με 31 ως 37 έτη που έχουν προσωπική διαφορά θα πάρουν αυξήσεις από το 2026 ως εξής:

Συνταξιούχοι του Δημοσίου με 31 ως 33 έτη ασφάλισης παίρνουν σύνταξη 1.038 ευρώ προ φόρου και έχουν μέσο υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 156 ευρώ. Με ένα ποσοστό αύξησης 2,6% για το 2026, δικαιούνται αύξηση κατά 27 ευρώ, από την οποία όμως θα λάβουν τη μισή, δηλαδή 13 ευρώ, και επιπλέον θα παίρνουν και τα 156 ευρώ της προσωπικής διαφοράς. Η τελική σύνταξη (με αύξηση και προσωπική διαφορά) για το 2026 θα ανέλθει στα 1.208 ευρώ, από τα 1.195 ευρώ που παίρνουν τώρα, με ετήσιο κέρδος 162 ευρώ. Το 2027, που θα πάρουν όλη την αύξηση, το κέρδος τους θα είναι 377 ευρώ. Χωρίς το μέτρο της κυβέρνησης δεν θα έπαιρναν τίποτα.

Συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ με 35 έτη ασφάλισης παίρνουν σύνταξη 860 ευρώ προ φόρου και έχουν μέσο υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 269 ευρώ. Η ονομαστική αύξηση που δικαιούνται το 2026 είναι 22 ευρώ, αλλά θα λάβουν τη μισή, δηλαδή 11 ευρώ, και επιπλέον θα παίρνουν και τα 269 ευρώ της προσωπικής διαφοράς. Η τελική σύνταξη (με αύξηση και προσωπική διαφορά) για το 2026 θα ανέλθει στα 1.140 ευρώ, από τα 1.129 ευρώ που παίρνουν τώρα, με ετήσιο κέρδος 134 ευρώ. Το 2027 θα πάρουν όλη την αύξηση με κέρδος 356 ευρώ. Χωρίς το μέτρο της κυβέρνησης δεν θα έπαιρναν τίποτα.

Τι είναι η προσωπική διαφορά;

Η προσωπική διαφορά είναι το ποσό που χρωστά ο συνταξιούχος στο κράτος γιατί όταν έγινε ο επανυπολογισμός συντάξεων με τον νόμο 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) οι συντάξεις μειώθηκαν, αλλά για να μην γίνουν στην πράξη οι περικοπές, αποφασίστηκε να παίρνουν οι συνταξιούχοι τη διαφορά που προέκυψε στον καθένα ως ποσό προσωπικής διαφοράς. Ο όρος που μπήκε όμως ήταν ότι οι αυξήσεις θα έπρεπε να ισοφαρίσουν την προσωπική διαφορά και μετά θα άρχιζε να ανεβαίνει η σύνταξη. Αυτό θα σήμαινε ότι όσοι είχαν προσωπική διαφορά 300 ευρώ και 400 ευρώ δεν θα έβλεπαν αυξήσεις ούτε μετά από 10 χρόνια. Με την κατάργηση του μηχανισμού των συμψηφισμών θα αρχίσουν να παίρνουν αυξήσεις από το 2026.

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟ 2026 ΚΑΙ ΤΟ 2027 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 31 ΩΣ 33 ΕΤΗ

ΤΑΜΕΙΑ Ανταποδοτική και εθνική σύνταξη Προσωπική διαφορά Σύνολο 2025 Ονομαστική αύξηση 2026 (*) Καταβλητέα αύξηση 2026 Τελική σύνταξη 2026 Ετήσιο όφελος 2026 Τι θα κέρδιζαν το 2026 αν παρέμενε ο συμψηφισμός Αύξηση 2027 Σύνταξη 2027 Οφελος 2027 ΔΗΜΟΣΙΟ 1.038 € 156 € 1.195 € 27 € 13 € 1.208 € 162 € 0 31 € 1.240 € 377 € ΙΚΑ-ΗΔΙΚΑ 1.114 € 32 € 1.145 € 29 € 14 € 1.159 € 174 € 0 30 € 1.190 € 362 € ΗΣΑΠ 1.291 € 3 € 1.294 € 34 € 31 € 1.325 € 372 € 372 € 34 € 1.359 € 413 € ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1.123 € 181 € 1.304 € 29 € 15 € 1.319 € 175 € 0 34 € 1.353 € 411 € ΑΤΕ 1.106 € 141 € 1.247 € 29 € 14 € 1.261 € 173 € 0 33 € 1.294 € 394 € ΟΤΕ 1.299 € 110 € 1.409 € 34 € 17 € 1.426 € 203 € 0 37 € 1.463 € 445 € ΔΕΗ 1.503 € 155 € 1.657 € 39 € 20 € 1.677 € 234 € 0 44 € 1.720 € 523 € ΟΑΕΕ 799 € 272 € 1.071 € 21 € 10 € 1.081 € 125 € 0 28 € 1.110 € 337 € ΕΤΑΑ- ΝΟΜΙΚΩΝ 643 € 44 € 687 € 17 € 8 € 695 € 100 € 0 18 € 713 € 217 € ΕΤΑΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.085 € 84 € 1.170 € 28 € 14 € 1.184 € 169 € 0 31 € 1.215 € 369 € ΕΤΑΑ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1.236 € 179 € 1.415 € 32 € 16 € 1.431 € 193 € 0 37 € 1.468 € 446 € ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΣΠΕΑΘ 1.238 € 64 € 1.302 € 32 € 16 € 1.318 € 193 € 0 34 € 1.352 € 411 € ΙΚΑ-ΟΠΣ 1.123 € 32 € 1.155 € 29 € 15 € 1.170 € 175 € 0 30 € 1.200 € 365 € ΝΑΤ 1.222 € 41 € 1.264 € 32 € 16 € 1.280 € 191 € 0 33 € 1.313 € 399 €

*Εκτίμηση για αύξηση 2,6%. Ποσά συντάξεων προ φόρου

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟ 2026 ΚΑΙ ΤΟ 2027 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 33 ΩΣ 35 EΤΗ

ΤΑΜΕΙΑ Ανταποδοτική και εθνική σύνταξη Προσωπική διαφορά Σύνολο 2025 Ονομαστική αύξηση 2026 (*) Καταβλητέα αύξηση 2026 Τελική σύνταξη 2026 Ετήσιο όφελος 2026 Τι θα κέρδιζαν το 2026 αν παρέμενε ο συμψηφισμός Αύξηση 2027 Σύνταξη 2027 Οφελος 2027 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ 1.156 € 103 € 1.259 € 30 € 15 € 1.274 € 180 € 0 33 € 1.307 € 398 € ΙΚΑ-ΗΔΙΚΑ 1.189 € 46 € 1.235 € 31 € 15 € 1.251 € 185 € 0 33 € 1.283 € 390 € ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 1.111 € 43 € 1.154 € 29 € 31 € 1.185 € 372 € 0 31 € 1.216 € 370 € ΗΣΑΠ 1.366 € 142 € 1.508 € 36 € 18 € 1.526 € 213 € 0 40 € 1.566 € 476 € ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1.190 € 192 € 1.382 € 31 € 15 € 1.397 € 186 € 0 36 € 1.433 € 436 € ΑΤΕ 1.248 € 114 € 1.362 € 32 € 16 € 1.378 € 195 € 0 36 € 1.414 € 430 € ΙΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1.065 € 149 € 1.214 € 28 € 14 € 1.228 € 166 € 0 32 € 1.259 € 383 € ΟΤΕ 1.285 € 91 € 1.376 € 33 € 17 € 1.392 € 200 € 0 36 € 1.429 € 434 € ΔΕΗ 1.424 € 152 € 1.576 € 37 € 19 € 1.594 € 222 € 0 41 € 1.636 € 497 € ΟΑΕΕ 860 € 269 € 1.129 € 22 € 11 € 1.140 € 134 € 0 30 € 1.169 € 356 € ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 863 € 85 € 948 € 22 € 11 € 959 € 135 € 0 25 € 984 € 299 € ΕΤΑΑ-ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ 862 € 29 € 891 € 22 € 11 € 903 € 135 € 0 23 € 926 € 282 € ΕΤΑΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.234 € 101 € 1.335 € 32 € 16 € 1.351 € 193 € 0 35 € 1.386 € 421 € ΕΤΑΑ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1.380 € 187 € 1.566 € 36 € 18 € 1.584 € 215 € 0 41 € 1.626 € 494 € ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΣΠΕΑΘ 1.263 € 90 € 1.353 € 33 € 16 € 1.369 € 197 € 0 36 € 1.405 € 427 € ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΑΤΤΑ 904 € 386 € 1.290 € 23 € 12 € 1.302 € 141 € 0 34 € 1.335 € 406 € ΙΚΑ-ΟΠΣ 1.198 € 38 € 1.236 € 31 € 16 € 1.252 € 187 € 0 33 € 1.285 € 391 € ΝΑΤ 1.162 € 37 € 1.199 € 30 € 15 € 1.215 € 181 € 0 32 € 1.246 € 379 €

*Εκτίμηση για αύξηση 2,6%. Ποσά συντάξεων προ φόρου

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟ 2026 ΚΑΙ ΤΟ 2027 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 36 ΩΣ 37 ΕΤΗ

ΤΑΜΕΙΑ Ανταποδοτική και εθνική σύνταξη Προσωπική διαφορά Σύνολο 2025 Ονομαστική αύξηση 2026 (*) Καταβλητέα αύξηση 2026 Τελική σύνταξη 2026 Ετήσιο όφελος 2026 Τι θα κέρδιζαν το 2026 αν παρέμενε ο συμψηφισμός Αύξηση 2027 Σύνταξη 2027 Οφελος 2027 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ 1.266 € 46 € 1.312 € 33 € 16 € 1.328 € 198 € 0 35 € 1.363 € 414 € ΙΚΑ-ΗΔΙΚΑ 1.320 € 53 € 1.373 € 34 € 17 € 1.390 € 206 € 0 36 € 1.426 € 434 € ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 1.073 € 84 € 1.156 € 28 € 31 € 1.187 € 372 € 0 31 € 1.218 € 370 € ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1.131 € 268 € 1.399 € 29 € 15 € 1.414 € 176 € 0 37 € 1.450 € 441 € ΑΤΕ 1.522 € 64 € 1.586 € 40 € 20 € 1.606 € 237 € 0 42 € 1.647 € 501 € ΟΤΕ 1.275 € 72 € 1.346 € 33 € 17 € 1.363 € 199 € 0 35 € 1.398 € 425 € ΔΕΗ 1.488 € 61 € 1.548 € 39 € 19 € 1.568 € 232 € 0 41 € 1.608 € 489 € ΟΑΕΕ 931 € 312 € 1.243 € 24 € 12 € 1.255 € 145 € 0 33 € 1.287 € 391 € ΕΤΑΑ-ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ 993 € 14 € 1.007 € 26 € 13 € 1.020 € 155 € 0 27 € 1.047 € 318 € ΕΤΑΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.330 € 105 € 1.435 € 35 € 17 € 1.453 € 207 € 0 38 € 1.490 € 453 € ΕΤΑΑ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1.483 € 184 € 1.668 € 39 € 19 € 1.687 € 231 € 0 44 € 1.731 € 526 € ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΣΠΕΑΘ 1.362 € 200 € 1.561 € 35 € 18 € 1.579 € 212 € 0 41 € 1.620 € 493 € ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΑΤΤΑ 1.225 € 205 € 1.430 € 32 € 16 € 1.446 € 191 € 0 38 € 1.483 € 451 € ΙΚΑ-ΟΠΣ 1.298 € 42 € 1.340 € 34 € 17 € 1.357 € 202 € 0 35 € 1.392 € 423 € ΝΑΤ 1.065 € 75 € 1.139 € 28 € 14 € 1.153 € 166 € 0 30 € 1.183 € 360 €

*Εκτίμηση για αύξηση 2,6%. Ποσά συντάξεων προ φόρου

