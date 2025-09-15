Συντάξεις: Οι αυξήσεις με κατάργηση της προσωπικής διαφοράς - Τα ποσά για 671.584 συνταξιούχους

Αυξήσεις από 1ης/1/2026 και για κάθε επόμενο έτος θα πάρουν 671.584 συνταξιούχοι που λαμβάνουν και προσωπική διαφορά

Συντάξεις: Οι αυξήσεις με κατάργηση της προσωπικής διαφοράς - Τα ποσά για 671.584 συνταξιούχους
Με την απόφαση που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ο μηχανισμός της προσωπικής διαφοράς δεν θα εφαρμόζεται πλέον από το 2026 και οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα πάρουν τουλάχιστον τη μισή από την αύξηση που θα έπαιρναν αν δεν είχαν προσωπική διαφορά. Από το 2027 θα παίρνουν όλη την αύξηση.

Αν έμενε ο μηχανισμός των συμψηφισμών, τότε όλοι οι συνταξιούχοι που έχουν προσωπική διαφορά ή σχεδόν όλοι θα έμεναν χωρίς αύξηση.

Για όσους έχουν προσωπική διαφορά, η ονομαστική αύξηση θα υπολογιστεί στην ανταποδοτική και εθνική σύνταξη, αλλά καταβλητέα για το 2026 θα είναι η μισή αύξηση και από το 2027 θα δίδεται ολόκληρη.

Οι συνταξιούχοι που θα πάρουν αύξηση η οποία ξεπερνά την προσωπική διαφορά θα έχουν καθαρή αύξηση η οποία σε καμία περίπτωση δεν θα είναι μικρότερη από τη μισή. Αν, δηλαδή, η αύξηση είναι 30 ευρώ και η προσωπική διαφορά είναι 25 ευρώ, θα πάρουν 15 ευρώ και όχι 5 ευρώ που θα έβγαζε ο συμψηφισμός με την προσωπική διαφορά. Αν η αύξηση είναι 30 ευρώ και η προσωπική διαφορά 5 ευρώ, το καθαρό κέρδος θα είναι 25 ευρώ, που σημαίνει ότι από τα 30 ευρώ της αύξησης παίρνουν το 83% της αύξησης κ.ο.κ.

Οι συνταξιούχοι που θα έχουν αύξηση μικρότερη από το υπόλοιπο της προσωπικής διαφοράς θα πάρουν στην τσέπη το 50% της αύξησης, διατηρούμενης της προσωπικής διαφοράς. Αν η αύξηση είναι 30 ευρώ και η προσωπική διαφορά είναι 80 ευρώ ή 180 ευρώ ή και 300 ευρώ, οι συνταξιούχοι θα βάλουν στην τσέπη το 50% της αύξησης, δηλαδή 15 ευρώ.

Αυξήσεις πάνω από την προσωπική διαφορά για όλους

Σύμφωνα με τους πίνακες που δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», οι παλαιοί συνταξιούχοι με 31 ως 37 έτη που έχουν προσωπική διαφορά θα πάρουν αυξήσεις από το 2026 ως εξής:

  • Συνταξιούχοι του Δημοσίου με 31 ως 33 έτη ασφάλισης παίρνουν σύνταξη 1.038 ευρώ προ φόρου και έχουν μέσο υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 156 ευρώ. Με ένα ποσοστό αύξησης 2,6% για το 2026, δικαιούνται αύξηση κατά 27 ευρώ, από την οποία όμως θα λάβουν τη μισή, δηλαδή 13 ευρώ, και επιπλέον θα παίρνουν και τα 156 ευρώ της προσωπικής διαφοράς. Η τελική σύνταξη (με αύξηση και προσωπική διαφορά) για το 2026 θα ανέλθει στα 1.208 ευρώ, από τα 1.195 ευρώ που παίρνουν τώρα, με ετήσιο κέρδος 162 ευρώ. Το 2027, που θα πάρουν όλη την αύξηση, το κέρδος τους θα είναι 377 ευρώ. Χωρίς το μέτρο της κυβέρνησης δεν θα έπαιρναν τίποτα.
  • Συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ με 35 έτη ασφάλισης παίρνουν σύνταξη 860 ευρώ προ φόρου και έχουν μέσο υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 269 ευρώ. Η ονομαστική αύξηση που δικαιούνται το 2026 είναι 22 ευρώ, αλλά θα λάβουν τη μισή, δηλαδή 11 ευρώ, και επιπλέον θα παίρνουν και τα 269 ευρώ της προσωπικής διαφοράς. Η τελική σύνταξη (με αύξηση και προσωπική διαφορά) για το 2026 θα ανέλθει στα 1.140 ευρώ, από τα 1.129 ευρώ που παίρνουν τώρα, με ετήσιο κέρδος 134 ευρώ. Το 2027 θα πάρουν όλη την αύξηση με κέρδος 356 ευρώ. Χωρίς το μέτρο της κυβέρνησης δεν θα έπαιρναν τίποτα.

Τι είναι η προσωπική διαφορά;

Η προσωπική διαφορά είναι το ποσό που χρωστά ο συνταξιούχος στο κράτος γιατί όταν έγινε ο επανυπολογισμός συντάξεων με τον νόμο 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) οι συντάξεις μειώθηκαν, αλλά για να μην γίνουν στην πράξη οι περικοπές, αποφασίστηκε να παίρνουν οι συνταξιούχοι τη διαφορά που προέκυψε στον καθένα ως ποσό προσωπικής διαφοράς. Ο όρος που μπήκε όμως ήταν ότι οι αυξήσεις θα έπρεπε να ισοφαρίσουν την προσωπική διαφορά και μετά θα άρχιζε να ανεβαίνει η σύνταξη. Αυτό θα σήμαινε ότι όσοι είχαν προσωπική διαφορά 300 ευρώ και 400 ευρώ δεν θα έβλεπαν αυξήσεις ούτε μετά από 10 χρόνια. Με την κατάργηση του μηχανισμού των συμψηφισμών θα αρχίσουν να παίρνουν αυξήσεις από το 2026.

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟ 2026 ΚΑΙ ΤΟ 2027 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 31 ΩΣ 33 ΕΤΗ

ΤΑΜΕΙΑΑνταποδοτική και εθνική σύνταξηΠροσωπική διαφοράΣύνολο 2025Ονομαστική αύξηση 2026 (*)Καταβλητέα αύξηση 2026Τελική σύνταξη 2026Ετήσιο όφελος 2026Τι θα κέρδιζαν το 2026 αν παρέμενε ο συμψηφισμόςΑύξηση 2027Σύνταξη 2027Οφελος 2027
ΔΗΜΟΣΙΟ1.038 €156 €1.195 €27 €13 €1.208 €162 €031 €1.240 €377 €
ΙΚΑ-ΗΔΙΚΑ1.114 €32 €1.145 €29 €14 €1.159 €174 €030 €1.190 €362 €
ΗΣΑΠ1.291 €3 €1.294 €34 €31 €1.325 €372 €372 €34 €1.359 €413 €
ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ1.123 €181 €1.304 €29 €15 €1.319 €175 €034 €1.353 €411 €
ΑΤΕ1.106 €141 €1.247 €29 €14 €1.261 €173 €033 €1.294 €394 €
ΟΤΕ1.299 €110 €1.409 €34 €17 €1.426 €203 €037 €1.463 €445 €
ΔΕΗ1.503 €155 €1.657 €39 €20 €1.677 €234 €044 €1.720 €523 €
ΟΑΕΕ799 €272 €1.071 €21 €10 €1.081 €125 €028 €1.110 €337 €
ΕΤΑΑ- ΝΟΜΙΚΩΝ643 €44 €687 €17 €8 €695 €100 €018 €713 €217 €
ΕΤΑΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ1.085 €84 €1.170 €28 €14 €1.184 €169 €031 €1.215 €369 €
ΕΤΑΑ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1.236 €179 €1.415 €32 €16 €1.431 €193 €037 €1.468 €446 €
ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΣΠΕΑΘ1.238 €64 €1.302 €32 €16 €1.318 €193 €034 €1.352 €411 €
ΙΚΑ-ΟΠΣ1.123 €32 €1.155 €29 €15 €1.170 €175 €030 €1.200 €365 €
ΝΑΤ1.222 €41 €1.264 €32 €16 €1.280 €191 €033 €1.313 €399 €

*Εκτίμηση για αύξηση 2,6%. Ποσά συντάξεων προ φόρου

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟ 2026 ΚΑΙ ΤΟ 2027 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 33 ΩΣ 35 EΤΗ

ΤΑΜΕΙΑΑνταποδοτική και εθνική σύνταξηΠροσωπική διαφοράΣύνολο 2025Ονομαστική αύξηση 2026 (*)Καταβλητέα αύξηση 2026Τελική σύνταξη 2026Ετήσιο όφελος 2026Τι θα κέρδιζαν το 2026 αν παρέμενε ο συμψηφισμόςΑύξηση 2027Σύνταξη 2027Οφελος 2027
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ1.156 €103 €1.259 €30 €15 €1.274 €180 €033 €1.307 €398 €
ΙΚΑ-ΗΔΙΚΑ1.189 €46 €1.235 €31 €15 €1.251 €185 €033 €1.283 €390 €
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ1.111 €43 €1.154 €29 €31 €1.185 €372 €031 €1.216 €370 €
ΗΣΑΠ1.366 €142 €1.508 €36 €18 €1.526 €213 €040 €1.566 €476 €
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ1.190 €192 €1.382 €31 €15 €1.397 €186 €036 €1.433 €436 €
ΑΤΕ1.248 €114 €1.362 €32 €16 €1.378 €195 €036 €1.414 €430 €
ΙΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ1.065 €149 €1.214 €28 €14 €1.228 €166 €032 €1.259 €383 €
ΟΤΕ1.285 €91 €1.376 €33 €17 €1.392 €200 €036 €1.429 €434 €
ΔΕΗ1.424 €152 €1.576 €37 €19 €1.594 €222 €041 €1.636 €497 €
ΟΑΕΕ860 €269 €1.129 €22 €11 €1.140 €134 €030 €1.169 €356 €
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ863 €85 €948 €22 €11 €959 €135 €025 €984 €299 €
ΕΤΑΑ-ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ862 €29 €891 €22 €11 €903 €135 €023 €926 €282 €
ΕΤΑΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ1.234 €101 €1.335 €32 €16 €1.351 €193 €035 €1.386 €421 €
ΕΤΑΑ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1.380 €187 €1.566 €36 €18 €1.584 €215 €041 €1.626 €494 €
ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΣΠΕΑΘ1.263 €90 €1.353 €33 €16 €1.369 €197 €036 €1.405 €427 €
ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΑΤΤΑ904 €386 €1.290 €23 €12 €1.302 €141 €034 €1.335 €406 €
ΙΚΑ-ΟΠΣ1.198 €38 €1.236 €31 €16 €1.252 €187 €033 €1.285 €391 €
ΝΑΤ1.162 €37 €1.199 €30 €15 €1.215 €181 €032 €1.246 €379 €

*Εκτίμηση για αύξηση 2,6%. Ποσά συντάξεων προ φόρου

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟ 2026 ΚΑΙ ΤΟ 2027 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 36 ΩΣ 37 ΕΤΗ

ΤΑΜΕΙΑΑνταποδοτική και εθνική σύνταξηΠροσωπική διαφοράΣύνολο 2025Ονομαστική αύξηση 2026 (*)Καταβλητέα αύξηση 2026Τελική σύνταξη 2026Ετήσιο όφελος 2026Τι θα κέρδιζαν το 2026 αν παρέμενε ο συμψηφισμόςΑύξηση 2027Σύνταξη 2027Οφελος 2027
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ1.266 €46 €1.312 €33 €16 €1.328 €198 €035 €1.363 €414 €
ΙΚΑ-ΗΔΙΚΑ1.320 €53 €1.373 €34 €17 €1.390 €206 €036 €1.426 €434 €
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ1.073 €84 €1.156 €28 €31 €1.187 €372 €031 €1.218 €370 €
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ1.131 €268 €1.399 €29 €15 €1.414 €176 €037 €1.450 €441 €
ΑΤΕ1.522 €64 €1.586 €40 €20 €1.606 €237 €042 €1.647 €501 €
ΟΤΕ1.275 €72 €1.346 €33 €17 €1.363 €199 €035 €1.398 €425 €
ΔΕΗ1.488 €61 €1.548 €39 €19 €1.568 €232 €041 €1.608 €489 €
ΟΑΕΕ931 €312 €1.243 €24 €12 €1.255 €145 €033 €1.287 €391 €
ΕΤΑΑ-ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ993 €14 €1.007 €26 €13 €1.020 €155 €027 €1.047 €318 €
ΕΤΑΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ1.330 €105 €1.435 €35 €17 €1.453 €207 €038 €1.490 €453 €
ΕΤΑΑ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1.483 €184 €1.668 €39 €19 €1.687 €231 €044 €1.731 €526 €
ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΣΠΕΑΘ1.362 €200 €1.561 €35 €18 €1.579 €212 €041 €1.620 €493 €
ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΑΤΤΑ1.225 €205 €1.430 €32 €16 €1.446 €191 €038 €1.483 €451 €
ΙΚΑ-ΟΠΣ1.298 €42 €1.340 €34 €17 €1.357 €202 €035 €1.392 €423 €
ΝΑΤ1.065 €75 €1.139 €28 €14 €1.153 €166 €030 €1.183 €360 €

*Εκτίμηση για αύξηση 2,6%. Ποσά συντάξεων προ φόρου

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

