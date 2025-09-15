Σε αυτά τα 19 νησιά θα μειωθεί ο ΦΠΑ κατά 30% – Δείτε τη λίστα

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, μειώνεται ο ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, του Νομού Έβρου (Σαμοθράκη) και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους.

Όπως υπογράμμισε ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοινώθηκαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, συνολικά 19 νησιά σε Δωδεκάνησα, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο μειώνεται ο ΦΠΑ και «πρακτικά ο ΦΠΑ του 24% γίνεται 17% και του 13% γίνεται 9%».

Σήμερα ο μειωμένος ΦΠΑ εφαρμόζεται σε πέντε νησιά του Αιγαίου, τα οποία διατηρούν χώρους υποδοχής για προσφυγικές ροές.

Τα νησιά που εντάσσονται στο μειωμένο ΦΠΑ

Διαβάστε επίσης