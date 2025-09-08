Τι γλιτώνουν οι φορολογούμενοι από τη μείωση στους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά

Η κυβέρνηση μειώνει κατά 30% τους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά Βορείου Αιγαίου, Δωδεκανήσων και Έβρου, που έχουν μόνιμο πληθυσμό κάτω από 20.000 κατοίκους

Τι γλιτώνουν οι φορολογούμενοι από τη μείωση στους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε από τη ΔΕΘ ότι θα ισχύσει το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά, που ζουν κάτω από 20.000 κάτοικοι.

Έτσι, η κυβέρνηση μειώνει κατά 30% τους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά Βορείου Αιγαίου, Δωδεκανήσων και Έβρου, που έχουν μόνιμο πληθυσμό κάτω από 20.000 κατοίκους.

Αυτές οι ζώνες προστίθενται στα πέντε νησιά (Λέρος, Μυτιλήνη, Κως, Σάμος, Χίος) που είδε ίσχυε το ειδικό καθεστώς, με τους πολίτες που διαβιούν εκεί να γνωρίζουν από το 2026 οικονομικό όφελος από τη μείωση του ΦΠΑ.

Τι σημαίνει μείωση 30% στους συντελεστές ΦΠΑ

Η μείωση κατά 30% εφαρμόζεται στους ισχύοντες συντελεστές. Επομένως, ο κανονικός ΦΠΑ 24% γίνεται 17%, ο μειωμένος 13% γίνεται 9% και ο υπερμειωμένος 6% γίνεται 4%. Δηλαδή, σε τιμή προ ΦΠΑ 100 ευρώ, το τελικό ποσό πέφτει από 124 ευρώ σε 117 ευρώ (όφελος 7 ευρώ, ή -5,65%). Στα προϊόντα 13% το 100 ευρώ γίνεται 109 ευρώ αντί 113 ευρώ (όφελος 4 ευρώ, -3,54%), ενώ στα αγαθά 6% το 100 ευρώ γίνεται 104 ευρώ αντί 106 ευρώ (όφελος 2 ευρώ, -1,89%).

δεθ-μέτρα

Παράδειγμα:

  • Καλάθι τροφίμων 120 ευρώ (προ ΦΠΑ) στο 13%: πριν 135,60 ευρώ, τώρα 130,80 ευρώ, όφελος 4,80 ευρώ (πτώση 3,54%).
  • Λογαριασμός συνεργείου 250 ευρώ στο 24%: πριν 310 ευρώ, τώρα 292,50 ευρώ, όφελος 17,50 ευρώ (πτώση 5,65%).
  • Βιβλία 80 ευρώ στο 6%: πριν 84,80 ευρώ, τώρα 83,20 ευρώ, όφελος 1,60 ευρώ (πτώση 1,89%).

Τα νησιά που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, είναι:

Βόρειο Αιγαίο

Λήμνος
Ικαρία
Φούρνοι Κορσεών (Φούρνοι, Θύμαινα)
Οινούσσες
Ψαρά
Άγιος Ευστράτιος

Δωδεκάνησα

Κάλυμνος
Λέρος
Κάρπαθος
Πάτμος
Σύμη
Αστυπάλαια
Κάσος
Νίσυρος
Λειψοί
Τήλος
Μεγίστη (Καστελλόριζο)
Χάλκη
Αγαθονήσι

Έβρος

Σαμοθράκη

