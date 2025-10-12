Επίδομα 250 ευρώ στους συνταξιούχους - Πότε θα καταβληθεί, οι ωφελούμενοι

Σταδιακά ξεδιπλώνονται τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος των συνταξιούχων και των ευάλωτων πολιτών, ο ΕΦΚΑ τρέχει τις διαδικασίες προκειμένου η πληρωμή της μόνιμης ενίσχυσης των 250 ευρώ να γίνει όσο το δυνατόν νωρίτερα, τον Νοέμβριο, ίσως και πριν από τις 15.

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του e-ΕΦΚΑ, Φωτεινή Βρύνα: «Η καταβολή θα γίνει μεταξύ 10 και 20 Νοεμβρίου. Θα καταβληθεί αυτόματα. Θα γίνει διασταύρωση των στοιχείων από τα στοιχεία που έχει ο ΕΦΚΑ».



Οι συνταξιούχοι γήρατος ή θανάτου που έχουν συμπληρώσει τα 65 τους χρόνια θα λάβουν την ενίσχυση εφόσον έχουν ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ για άγαμο και αξία ακίνητης περιουσίας έως 200.000, 26.000 ευρώ το εισοδηματικό όριο για έγγαμο, 300.000 το περιουσιακό.

Τα 250 ευρώ θα λάβουν επίσης οι συνταξιούχοι αναπηρίας, όσοι λαμβάνουν σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα και οι δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων.



Πριν τις γιορτές, το Δεκέμβριο, με την καταβολή της σύνταξης Ιανουαρίου θα δουν οι συνταξιούχοι διπλό όφελος στην τσέπη τους, τόσο από την αύξηση των κύριων συντάξεων για το 26 που υπολογίζεται στο 2.4%, όσο και από την φορολογική μεταρρύθμιση.



«Φέτος για πρώτη φορά όλοι οι συνταξιούχοι θα δουν αύξηση, αφού η προσωπική διαφορά φέτος θα είναι στο 50% και το 2027 πλέον δεν θα υφίσταται», επισήμανε η εκπρόσωπος Τύπου του e-ΕΦΚΑ, Φωτεινή Βρύνα.



Το 50% της αύξησης, δηλαδή 1,2% θα λάβουν πάνω από 671 χιλιάδες συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά, ενώ από 27 θα λαμβάνουν το 100%.