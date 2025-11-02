Αναδρομικά έως 8.000 ευρώ: 400.000 συνταξιούχοι περιμένουν αποφάσεις και επανυπολογισμούς

Χιλιάδες συνταξιούχοι εξακολουθούν να βρίσκονται σε καθεστώς αναμονής για τα αναδρομικά ποσά που δικαιούνται από τον ΕΦΚΑ. Το σύνολο των δικαιούχων εκτιμάται ότι φθάνει τους 400.000, ενώ πάνω από 350.000 με 370.000 έχουν ήδη προσφύγει ατομικά ή ομαδικά στα δικαστήρια διεκδικώντας τις περικοπές του 11μήνου Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016 σε επικουρικές συντάξεις και δώρα, οι οποίες κρίθηκαν αντισυνταγματικές από το Συμβούλιο της Επικρατείας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ, εκκρεμεί ακόμη ο επανυπολογισμός 39.449 κύριων συντάξεων, που αντιστοιχούν σε 39.129 συνταξιούχους με πάνω από 30 έτη ασφάλισης. Τα μεγαλύτερα υπόλοιπα εντοπίζονται στους συνταξιούχους του πρώην ΙΚΑ, του Δημοσίου και του ΟΑΕΕ, ενώ μικρότερες καθυστερήσεις καταγράφονται στα ταμεία ΕΤΑΑ, ΟΓΑ Υπαλλήλων και ΝΑΤ.

Ο διοικητής του ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης, δήλωσε στην Καθημερινή ότι έχει ήδη επανυπολογιστεί το 99% των κύριων συντάξεων, ενώ το υπόλοιπο 1% θα έχει ολοκληρωθεί «έως τις αρχές του 2026».

Οι αυξήσεις και τα αναδρομικά που δικαιούνται οι ασφαλισμένοι στηρίζονται στον νόμο 4670/2020 (νόμος Βρούτση), ο οποίος εισήγαγε βελτιωμένους συντελεστές αναπλήρωσης σε σχέση με τον νόμο Κατρούγκαλου.

Τα ποσά των αναδρομικών δεν είναι αμελητέα: για 35–36 έτη ασφάλισης υπολογίζονται σε 3.000–5.000 ευρώ, ενώ για 40 έτη και υψηλές αποδοχές μπορεί να υπερβούν τις 8.500 ευρώ.

Ο κ. Βαρβέρης αναφέρει στην ίδια του δήλωση ότι δεν απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης για επανυπολογισμό, καθώς η διαδικασία πραγματοποιείται αυτόματα από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Παρ’ όλα αυτά, παρατηρείται «κύμα αιτήσεων» και ενστάσεων που, σύμφωνα με στελέχη του Ταμείου, ενδέχεται να επιβαρύνει τον ρυθμό έκδοσης νέων συντάξεων, οι οποίες ήδη αναμένεται να ξεπεράσουν τις 210.000 έως το τέλος του έτους.

Σε ό,τι αφορά τις δικαστικές διεκδικήσεις, περίπου 370.000 συνταξιούχοι που αποχώρησαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2015 βρίσκονται στην τελική ευθεία της δικαίωσής τους. Οι αποφάσεις των διοικητικών πρωτοδικείων δικαιώνουν σταδιακά τους ενάγοντες, με καταβολές αναδρομικών έως 4.000 ευρώ και τους νόμιμους τόκους. Ήδη αρκετοί έχουν λάβει ποσά 2.500–3.000 ευρώ, ενώ οι υπόλοιπες υποθέσεις εξετάζονται σταδιακά.

Την ίδια στιγμή, ο ΕΦΚΑ ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο για νέο επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων, απορρίπτοντας αιτήματα που κατατίθενται το τελευταίο διάστημα από συνταξιούχους. Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να εξετάζουν μόνο εμπρόθεσμες ενστάσεις, εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης συνταξιοδότησης.